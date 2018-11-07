Син черкащанки став мером у Канаді (ФОТО, ВІДЕО)

"У 22 роки Роб Ваграмов, син моєї подруги-черкащанки Ані Ваграмової, став наймолодшим депутатом Канади. А от нині 26-річного Роберта Ваграмова ми вітаємо з посадою мера його рідного міста Порт-Муді, що поряд із Ванкувером", – повідомила на своїй сторінці у Facebook Наталя Заболотна, передає "Сміла.ua".







За її словами, хлопець із родини емігрантів (мама з Черкас, а батько – з Тбілісі) підкорив своїх виборців, що втомилися від загроз забудови узбережжя океану та вирубки тисячолітніх лісів і парків, чесністю й принциповою позицією щодо збереження екології регіону.

"Канадців неможливо підкупити ані доларом, ані гречкою. Вони розуміють, чого вартує власне майбутнє й майбутнє їхніх дітей. Я в захваті від Канади, її мудрого устрою, країни можливостей, де працюють соціальні ліфти. І не важливо, які статки у твоїх батьків, якщо ти маєш голову, натхнення, працездатність – ти матимеш успіх в реалізації найамбітніших задумів",– наголошує пані Наталя.

Вона каже, що черкащанка Анна Ваграмова – мама юного канадського мера, за три тижні до виборів, гостювала у неї вдома й говорила, що син робить усе сам, з командою однодумців. Вже після виборів вона сказала, що вони з чоловіком були шоковані ораторськими здібностями сина та впевненістю його як досвідченого політика під час дебатів.

"От така проста черкаська родина. В 15 років їхня молодша донька Саша стала двократною чемпіонкою Канади з тенісу. На які вершини доля закине Роба Ваграмова за 5 -15 політичних років – можна лише здогадуватися. Головне, що все це можливо, все це в його руках. І я хочу, аби наша країна, як і Канада, була країною можливостей", – підсумовує Наталя Заболотна.

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