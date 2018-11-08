реклама
Черкаськаий обласний центр занятості
реклама

На мосту через Рось на Канівщині завершуються роботи із поточного середнього ремонту

08 листопада 2018, 12:39 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Завершуються роботи із поточного середнього ремонту на мосту через річку Рось у Канівському районі на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 23+852, які проводяться на замовлення Служби автомобільних доріг у Черкаській області.

45607170_301968437072565_3784409161836527616_n

Про це інформує прес-служба САД у Черкаській області.

Наразі на мосту ведуться роботи із влаштування мостового металевого оцинкованого бар’єрного та перильного огороджень, а також - підготовчі роботи до влаштування дорожньої розмітки.

Постійний технічний нагляд за якістю матеріалів та проведенням ремонтних робіт здійснюють спеціалісти Відділу якості, технічного контролю та нових технологій і Лабораторії з контролю якості Служби автомобільних доріг у Черкаській області та ДП «Дорожній контроль якості».

Під час поточного середнього ремонту мосту через річку Рось на автодорозі Р-10 влаштовано нову монолітну плиту та тротуарні блоки, деформаційні шви, водовідведення та гідроізоляцію, нове асфальтобетонне покриття проїзної частини, тротуар, нове бар’єрне та перильне огородження, влаштовано антикорозійний захист бетонних поверхонь. Роботи із поточного середнього ремонту мосту завершаться цього року. Проведення поточного середнього ремонту мосту через річку Рось фінансується за рахунок коштів митного експерименту.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У мережі з’явився патріотичний мультсеріал, що розповідає про подорожі казкаря з Умані Україною
Був першим, хто прийшов у широких штанях в школу: Freel про Чебурашку, ніч на Майдані в оточенні «Беркута», пісні для Кіркорова та український реп
Вишиті сукні з Черкас стали окрасою програми телевізійного реаліті-шоу «Модель XL»
Театр