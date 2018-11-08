На мосту через Рось на Канівщині завершуються роботи із поточного середнього ремонту

Завершуються роботи із поточного середнього ремонту на мосту через річку Рось у Канівському районі на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 23+852, які проводяться на замовлення Служби автомобільних доріг у Черкаській області.

Про це інформує прес-служба САД у Черкаській області.

Наразі на мосту ведуться роботи із влаштування мостового металевого оцинкованого бар’єрного та перильного огороджень, а також - підготовчі роботи до влаштування дорожньої розмітки.

Постійний технічний нагляд за якістю матеріалів та проведенням ремонтних робіт здійснюють спеціалісти Відділу якості, технічного контролю та нових технологій і Лабораторії з контролю якості Служби автомобільних доріг у Черкаській області та ДП «Дорожній контроль якості».

Під час поточного середнього ремонту мосту через річку Рось на автодорозі Р-10 влаштовано нову монолітну плиту та тротуарні блоки, деформаційні шви, водовідведення та гідроізоляцію, нове асфальтобетонне покриття проїзної частини, тротуар, нове бар’єрне та перильне огородження, влаштовано антикорозійний захист бетонних поверхонь. Роботи із поточного середнього ремонту мосту завершаться цього року. Проведення поточного середнього ремонту мосту через річку Рось фінансується за рахунок коштів митного експерименту.

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