Черкаський водій ДСНС урятував 17 пасажирів маршрутки

Коли водій маршрутного автобуса знепритомнів за кермом, випадковому пасажирові, водієві Чигиринської пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС Черкаської області Артему Андрієнкові, вдалось врятувати автобус, що втратив керування, від лобового зіткнення.











Подія сталася 3 листопада за 13 кілометрів від Олександрівки Кіровоградської області, коли маршрутний автобус «Мерседес» спринтер рухався за маршрутом «Кривий Ріг-Київ». Про це повідомляє у «Фейсбук» речник УДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко.

«За півгодини до події я допоміг водієві поміняти пробите колесо. Коли завершили, він запропонував сісти поруч із ним, попереду. Це нас надалі і врятувало, адже якби я, як і раніше, перебував у салоні, то навряд чи зумів би встигнути втримати автобус на трасі, – пригадує Артем. - Ми спілкувалися, аж раптом машина різко пішла вліво, де нам назустріч рухалась вантажівка. Я глянув на водія, але його очі були заплющені, а голова впала набік. Було зрозуміло: він знепритомнів і не контролює автомобіль. Тож я одразу схопив кермо і, чесно, ледве встиг уникнути зіткнення. Згодом вдалось скерувати автобус на узбіччя, де, врешті, я його й зупинив».

Водій був увесь синій і ледве дихав, тож рятувальник разом із пасажирами, пригадавши заняття з першої медичної підготовки, надавав водієві першу медичну допомогу, робив непрямий масаж серця, штучне дихання.

Проте, коли з‘ясувалося, що на цій ділянці траси відсутній мобільний зв‘язок і викликати «швидку медичну допомогу» неможливо, було вирішено везти хворого водія до лікарні. Довелось Артему Андрієнкові сідати за кермо маршрутки, аби терміново довезти потерпілого до найближчого лікувального закладу.

Водія маршрутки доставили до Олександрівської центральної районної лікарні, але спроби лікарів врятувати чоловікові життя успіху не мали, не витримало серце.

Інший водій перевізника, що прибув на заміну, продовжив рух за маршрутом, а відповідні служби, розбираючи обставини події, відзначили просту річ: якби не оперативна реакція рятувальника, жертв події могло бути значно більше, адже в салоні перебували 17 пасажирів, а назустріч рухалася вантажівка.

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