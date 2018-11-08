У центрі Черкас встановлюють бойову машину десанту (ФОТО)

На даний момент роботи проводяться коштом Спілки ветеранів Афганістану. Як розповів виданню «Про головне» голова Черкаської міської спілки ветеранів Афганістану Борис Карганов, нині вони відчувають брак коштів на виконання реконструкції.
– Ми планували в цьому році все завершити, але виникли певні труднощі з казначейством, з законами, з тендерами. 25 грудня – чергова річниця введення військ до Афганістану, а 15 лютого буде – 30 років виведення військ, тому сподіваємося закінчити роботи якомога швидше, – зазначає Карганов.