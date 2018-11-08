У центрі Черкас встановлюють бойову машину десанту (ФОТО)

У центрі Черкас триває реконструкція меморіалу воїнам-інтернаціоналістам на площі Слави. Сьогодні туди привезли БМД (бойова машина десанту), яку встановлять на постаменті.







Фото Про головне



На даний момент роботи проводяться коштом Спілки ветеранів Афганістану. Як розповів виданню «Про головне» голова Черкаської міської спілки ветеранів Афганістану Борис Карганов, нині вони відчувають брак коштів на виконання реконструкції.

– Ми планували в цьому році все завершити, але виникли певні труднощі з казначейством, з законами, з тендерами. 25 грудня – чергова річниця введення військ до Афганістану, а 15 лютого буде – 30 років виведення військ, тому сподіваємося закінчити роботи якомога швидше, – зазначає Карганов.

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