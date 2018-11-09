З неділі в Черкасах очікується зупинка руху автобусів, – адвокат перевізників

Починаючи з неділі 11 листопада в Черкасах висока ймовірність зупинки руху міських автобусів. Про такі наміри приватних перевізників «Прочерку» повідомив адвокат Асоціації перевізників міста Черкас Валерій Макеєв.

– Думаю, буде чесно попередити черкащан, що вже у понеділок вони не зможуть дістатися автобусом на роботу та відправити дітей до школи, – зазначив Валерій Федорович. – Але ситуація критична, і черкаські перевізники більше не можуть надавати містянам свої послуги. В них просто немає для цього ані коштів, ані законних підстав. Майже ніхто з них уже не має перед містом юридичних зобов’язань, адже міська влада не поновлює договори з ними, і наразі в Черкасах лише два легальні маршрути.

За словами Валерія Макеєва, виконком міськради не лише відмовляється навіть розглядати приведення тарифу на перевезення до цифр, узгоджених ще рік тому (5 гривень), а й впродовж кількох років не виплачує перевізникам компенсації на пільгові перевезення.

– У ситуації, що склалася, про якісь вимоги з боку перевізників говорити якось недоречно. Вони хотіли б, щоб міськрада зробила хоч щось. Приміром, щоб уклала договори на перевезення, розглянула регуляторний акт щодо збільшення тарифу хоча б до 5 гривень, – повідомив Валерій Макеєв. – Наразі до Черкаського окружного адміністративного суду подано позов щодо оскарження бездіяльності міської ради, яка й призводить до транспортного колапсу в місті. Ініціатива укладання договорів на перевезення – виключна прерогатива міської ради.

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