Відомі черкащани написали диктант (ФОТО, ВІДЕО)

Уже третій рік поспіль чиновники та депутати Черкас перевіряють свої знання з української мови під час написання «вичерпного» диктанту.

Щоб показати, що писати і говорити українською мовою – це модно і престижно, ІА «Вичерпно» вже традиційно запрошує на 9 листопада – День української писемності та мови – усіх охочих перевірити свої знання. Цього року навіть збільшилася кількість тих, хто написав диктант бездоганно.

Про це інформує саме видання «Вичерпно».

Цього року до написання був запропонований диктант, розрахований на підсумкову атестацію учнів 9-го класу за програмою МОН України. На відмінно впоралися не всі, однак, за словами самих же учасників, для них вже є перемогою той факт, що не побоялися і прийшли.

Дехто з посадовців вже третій рік поспіль долучається до написання диктанту. І це дає свої результати, відзначає кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови ЧНУ ім. Б. Хмельницького Людмила Боть:

– Ті, хто писав диктант і в минулі роки, свої результати однозначно покращили. Також відзначу, що достатньо велика кількість учасників написали бездоганно, тобто за шкільною системою на 12 балів. І мене, як викладача, це радує.

Звичайно, не обійшлося і без прикрих помилок. За словами пані Людмили, її трохи вразило, що дехто написав слово «Біблія» з маленької літери, також було декілька варіантів написання слова «освічений» — освіДчений, освіТчений.

Отож, найкраще з написанням диктанту впоралися 4 людини, отримавши найвищу оцінку — перший заступник голови ОДА Віталій Коваль, проректор із наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ЧНУ ім. Б. Хмельницького Сергій Корновенко, депутатка облради Оксана Ковбоша та працівниця прес-служби Черкаської міськради Марина Пустовгар. «Наступають їм на п’яти» очільник НОК України в Черкаській області Андрій Більда, член виконкому Черкаської міськради Діана Тяско, а також заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар. Вони отримали оцінку 11. По 2 помилки допустили заступник міського голови Ігор Волошин та очільниця Аграрної партії в м. Черкаси Інна Лук’янець, по 7 помилок зробили депутат міськради Олександр Радуцький та журналіст ТК «Антенна» Максим Дубінський, з результатом у 8 помилок написали диктант екс-депутатка Черкаської обласної ради 4-х скликань Любов Майборода та очільник ПП «Національний копус» в Черкаській області Дмитро Кухарчук, 9 помилок допустила депутатка від Черкаської міської ради Олена Шевченко, 10 — керівник Управління інспектування ЧМР Віталій Косяк та 11 — начальник Черкаського міськрайонного відділу ДСНС України Андрій Хижняк.

Дехто до диктанту ретельно готувався, а дехто вирішив покластися на удачу, мовне чуття і знання ще зі шкільного курсу.

– Результатом дуже задоволений. Певно, далося взнаки, що в родині маю філолога, та ще й вчора старша донька допомагала мені готуватися, — відзначив Віталій Коваль, зауваживши, що має непоганий прогрес у написанні диктантів, адже у 2016 році зробив 5 помилок, минулого року — одну і цього — жодної.

А от Юрій Ботнар, отримавши досить високу оцінку в 11 балів, пішов засмучений, адже розраховував на найвищий бал. Тож пообіцяв, що прийде і наступного року писати «вичерпний» диктант, щоб таки отримати найвищу оцінку.

Позитивну динаміку демонструє і депутат міськради Олександр Радуцький, який також вже втретє пише диктант:

– Деякі помилки у мене просто через неуважність. Але кожного року я роблю на три помилки менше. Першого разу було 13 помилок, другого — 10, а цього року — 7. Є над чим працювати.

– Я казав, що напишу на тверду «4», так і вийшло, — жартує Віталій Косяк, — на жаль, коли я вчився, була 5-бальна система, а зараз 12-бальна. Тож буду виправлятися, наступного року обов’язково прийду.

Наостанок Людмила Боть порадила тим, хто хоче покращити свою грамотність, більше писати, не використовуючи автоматизовані заміни, краще від руки, а також більше читати класичну українську літературу.

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