У Черкаській ОДА агропідприємцям радять виробляти індичатину

В даний час рентабельність вирощування індиків на м'ясо знову стала позитивною. Про це свідчать розрахунки, виконані аналітиками Pro-Consulting при розробці бізнес плану індичої ферми.
Даним проектом передбачено вирощування на м'ясо 16,2 тис. голів індиків. Для цього передбачається закуповувати високопродуктивних пташенят в Польщі. Кожен такий індича коштує 2,1 євро, і виростає до 10,74 кг - самки і 20,39 кг - самці.
Місцем розміщення господарства може стати одна з непрацюючих тваринницьких ферм. Особливо багато таких об'єктів продаються в Черкаській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Його потрібно викупити і переобладнати під вирощування індиків. Загальна необхідна площа складе від 3 до 5 га, на яких будуть розміщені основний виробничий корпус (96х18 м), адміністративний будинок, склади і гаражі для обладнання і техніки.
Розрахована рентабельність продажів даної індичої ферми складе 11,9%, тобто кожен євро доходу буде приносити майже 12 центів чистого прибутку. Його розмір буде перебувати на позначці 200 тис. євро починаючи вже з другого року роботи підприємства.
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