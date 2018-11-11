реклама
Черкаськаий обласний центр занятості
реклама

Черкаси без маршруток: містом курсують лише тролейбуси (ФОТО)

11 листопада 2018, 09:29 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Черкащани зустрічають ранок на зупинках, очікуючи переповнені тролейбуси... Зі слів міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка на маршрути мають виїхати додаткові тролейбуси.

45819838_1819627108106604_465006827713593344_n

Поки що їх на вулицях міста не видно, тролейбуси курсують все тим же режимом вихідного дня. Про це повідомляє у «Фейсбук» представник громадської ради при КП “Черкасиелектротранс” Валерій Мироненко.

45797257_1819627178106597_7149089062668730368_n

«Можливо до обід ситуація трохи покращиться і на вулиці вийде додатковий транспорт. А тим часом закликаємо мешканців без потреби не користуватися громадським транспортом, даючи можливість дістатися людям на роботу і по важливих справах. Дякуємо КП «Черкасиелектротранс», що черговий раз не залишив своїх мешканців у біді, і всіма можливими зусилями допомагає у перевезені. Вибачаємося за тимчасові незручності!!!» – пише Валерій Мироненко.

45841811_1819627004773281_4814867469363576832_n

Ситуацію з міськими перевізниками у «Фейсбук» прокоментувала заступник міського голови Черкас з питань діяльності виконавчих органів ради Людмила Бордунос.

«Сьогодні неофіційно, тобто без відповідного офіційного звернення, перевізники оголосили про зупинку перевезень громадським маршрутним транспортом.

Страйк пов'язаний з непідняттям вартості проїзду. Планується збільшення тролейбусів на лініях. Прохання до мешканців планувати виїзд з домівок завчасно», – зауважила Людмила Бордунос.

45858741_1819627164773265_1681643399062487040_n

Тим часом допомогти в перевезенні містян просить небайдужих водіїв з власним транспортом у «Фейсбук» заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Черкаської міськради Ігор Коломоєць.

«Шановні друзі, знайомі і небайдужі жителі міста Черкас, які мають власний транспорт. З неділі перевізники планують зупинити перевезення мешканців міста, якщо це відбудеться, прошу Вас підвозити наших містян, особливо пенсіонерів, а також маленьких мешканців з батьками. Не будемо байдужими, не підемо на шантаж перевізників, вимагаємо спочатку сервіс, а потім підняття вартості проїзду», – звертається Ігор Коломоєць до черкащан.

46069897_1819626994773282_2748895454463787008_n

реклама

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
0 #3 Пришийкобиліхвіст. 11.11.2018 10:19
Порядку у Місті не буде доти, поки ,гляньте на фото, на зупинках буде бруд,листя неприбране та трава, що проросла ще влітку.Хтось же у мєрії відповідає за порядок на вулицях,за виплату компенсації перевізникам за перевезення пільговиків, за ці чортові кіоски, прищі на обличчі Міста, що стоять де не попадя. Нема Хазяїна у Місті, який би душею болів за Місто, умів організувати роботу, служби.,підприємців. Але ж ще не прийшла зима, сніговії.Мєр уже плачеться, що нема чим прибирати Місто.Їздити за кошт Міста по загряницям то він може, а навести порядок не може. Ганьба.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #2 Дональд Трамп 11.11.2018 10:15
Поддерживаю перевозчиков,це ны растут на все-народ молчит,как только вы поднимаете проезд на 1-2 грн,а некоторых городах и на 5 грн все возмущаются,не понимаю логики,возмущай тесь на бензоколонках,с упермаркетах,у вас есть возможность-троллейбусы,про езд на которых с 1.01.18г. поднимут до 4 грн,за весь этот бардак благодарите ... юру ботнара и его керивныка бондаренко.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #1 Ярик 11.11.2018 10:03
Проведіть тендер, пустіть нових перевізників.
ЧАРЗ авто просто БОЛото! Чекати "розірвану" маршрутку по 20-30хв це просто перебор!!!
Не вірю що 4грн то мало!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

реклама
реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У мережі з’явився патріотичний мультсеріал, що розповідає про подорожі казкаря з Умані Україною
Був першим, хто прийшов у широких штанях в школу: Freel про Чебурашку, ніч на Майдані в оточенні «Беркута», пісні для Кіркорова та український реп
Вишиті сукні з Черкас стали окрасою програми телевізійного реаліті-шоу «Модель XL»
Театр