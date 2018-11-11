Черкаси без маршруток: містом курсують лише тролейбуси (ФОТО)

Черкащани зустрічають ранок на зупинках, очікуючи переповнені тролейбуси... Зі слів міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка на маршрути мають виїхати додаткові тролейбуси.

Поки що їх на вулицях міста не видно, тролейбуси курсують все тим же режимом вихідного дня. Про це повідомляє у «Фейсбук» представник громадської ради при КП “Черкасиелектротранс” Валерій Мироненко.

«Можливо до обід ситуація трохи покращиться і на вулиці вийде додатковий транспорт. А тим часом закликаємо мешканців без потреби не користуватися громадським транспортом, даючи можливість дістатися людям на роботу і по важливих справах. Дякуємо КП «Черкасиелектротранс», що черговий раз не залишив своїх мешканців у біді, і всіма можливими зусилями допомагає у перевезені. Вибачаємося за тимчасові незручності!!!» – пише Валерій Мироненко.

Ситуацію з міськими перевізниками у «Фейсбук» прокоментувала заступник міського голови Черкас з питань діяльності виконавчих органів ради Людмила Бордунос.

«Сьогодні неофіційно, тобто без відповідного офіційного звернення, перевізники оголосили про зупинку перевезень громадським маршрутним транспортом.

Страйк пов'язаний з непідняттям вартості проїзду. Планується збільшення тролейбусів на лініях. Прохання до мешканців планувати виїзд з домівок завчасно», – зауважила Людмила Бордунос.

Тим часом допомогти в перевезенні містян просить небайдужих водіїв з власним транспортом у «Фейсбук» заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Черкаської міськради Ігор Коломоєць.

«Шановні друзі, знайомі і небайдужі жителі міста Черкас, які мають власний транспорт. З неділі перевізники планують зупинити перевезення мешканців міста, якщо це відбудеться, прошу Вас підвозити наших містян, особливо пенсіонерів, а також маленьких мешканців з батьками. Не будемо байдужими, не підемо на шантаж перевізників, вимагаємо спочатку сервіс, а потім підняття вартості проїзду», – звертається Ігор Коломоєць до черкащан.

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