В Липівському орнітологічному заказнику «мисливцями» вбито лебедя

Працівники Держекоінспекції Центрального округу 10 листопада при спільному відпрацюванні з Черкаським рибоохоронним патрулем та патрульними поліцейськими водного патруля на території Липівського орнітологічного заказника затримали “мисливців” з трофеями вбитого лебедя та двома гусаками.

Про це у «фейсбук» повідомляє заступник начальника Державної екологічної інспекції у Черкаській області Олександр Позняков.

«Заказник – це те місце, через яке проходять міграційні шляхи десятки тисяч пернатих і де зараз кожен рік лебеді залишаються на зимівлю, де не те що не можна пересуватись а взагалі навіть не можна думати про полювання. Зрозуміло, що склали матеріали, все вилучили - човен, мотор, знаряддя, але до життя вже не повернеш вбитих птахів! В подальшому з цими добувачами будуть з'ясовувати обставини працівники поліції слідчо-оперативної групи, яку викликали на місце події!» – пише Олександр Позняков.

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