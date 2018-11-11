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В Липівському орнітологічному заказнику «мисливцями» вбито лебедя

11 листопада 2018, 12:34 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Працівники Держекоінспекції Центрального округу 10 листопада при спільному відпрацюванні з Черкаським рибоохоронним патрулем та патрульними поліцейськими водного патруля на території Липівського орнітологічного заказника затримали “мисливців” з трофеями вбитого лебедя та двома гусаками.

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Про це у «фейсбук» повідомляє заступник начальника Державної екологічної інспекції у Черкаській області Олександр Позняков.

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«Заказник – це те місце, через яке проходять міграційні шляхи десятки тисяч пернатих і де зараз кожен рік лебеді залишаються на зимівлю, де не те що не можна пересуватись а взагалі навіть не можна думати про полювання. Зрозуміло, що склали матеріали, все вилучили - човен, мотор, знаряддя, але до життя вже не повернеш вбитих птахів! В подальшому з цими добувачами будуть з'ясовувати обставини працівники поліції слідчо-оперативної групи, яку викликали на місце події!» – пише Олександр Позняков.

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Коментарі  

 
+2 #2 Пришийкобиліхвіст. 11.11.2018 16:48
Суки лагерні ті людці, що вбили птахів у заказнику.На жаль у нашій країні їм нічого не буде. А слабо журналістам оприлюднити прізвища та фото цих поганців? Їх ні одна порядна мисливська компанія не прийме до себе на полювання.
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+2 #1 Перехожий 11.11.2018 14:59
Штраф за лебідя -4 тис.грн, за гусака -2 тис.грн.
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