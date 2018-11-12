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Керівники міста: перевізники повинні погодитись на соціальну складову

12 листопада 2018, 10:43 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Завтра члени виконавчого комітету розглядатимуть питання щодо підвищення вартості проїзду у міських автобусах до 5 грн. Про це інформує міський голова Черкас Анатолій Бондаренко в коментарі «Прочерку».

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– Давайте візьмемо місто Суми, яке схоже на Черкаси. Вартість проїзду 5 гривень. Але пенсіонери там платять 3 гривні. Члени виконкому пропонували перевізникам, щоб ті з 11 до 14-ї возили пенсіонерів і школярів безкоштовно. Перевізники не погодилися. То можна застосувати досвід Сум, – зазначив Бондаренко. – А дехто з перевізників натомість заявляє, що в них вже і 8 гривень ціна є обґрунтованою…

Він зауважив також, що перевізники мали б подбати про якість надання послуг, адже багато було нарікань з боку пасажирів протягом року.

Якщо перевізники ніяк не погоджуватимуться?

– Проситимемо. Бо є мікрорайони – Митниця, Дахнівка, де без автобусного сполучення ніяк. А відверто – треба мати потужного комунального перевізника, як в інших містах Європи.

Заступник міського голови Юрій Ботнар більш радикальний у висловлюваннях. Каже, якби кожен з перевізників більше дбав за автопарк, а не мав по дві-три шуби та декілька квартир, то ситуація була б краща.

– Оскільки ми розуміємо, що перевізники не встигнуть підвищити якість до того рівня, що ми вимагаємо, то принаймні вони повинні мати якусь соціальну складову. Хоча б возити школярів та пенсіонерів з 11 до 14 безкоштовно. У Франківську цілу низку пільговиків возять безкоштовно, – каже Ботнар.

До слова, поки влада вирішує питання з транспортним колапсом, у «Фейсбуці» з’явилася спільнота "#підвезу Черкаси", де водії та потенційні пасажири створюють або ж шукають оголошення з інформацією про маршрут та час поїздки. Правила прості і людяні: бути чесним і серйозним, не грубити і не спамити.

Організатор спільноти Віталій Бобован пояснює, що така ініціатива допоможе і кермувальникам, і попутникам.

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Коментарі  

 
+3 #6 Черкасчанин 12.11.2018 11:17
Ну ,исходя из материала,у города нет нормального экономиста.Хотя у партии "Родина" по другому и быть не может.Про садовника из "Балтики -3" просто слов нет...
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+2 #5 ДРА 12.11.2018 11:12
Цитую Свобода:
Дятлы! вы еще порешайте с бюджета города покрывать перевозчикам их затраты на перевозку социальных групп населения!!!

Уважаемый Свободовец, вы хотите сказать, чтобы автоперевозчики не возили участников АТО бесплатно? Может Вам Тягнибок и компенсирует ваши переезды, а кто компенсирует проезд инвалидов войны в маршрутках?
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+1 #4 Стефания 12.11.2018 11:00
Громадянська позиція у мешканців міста відсутня повністю. Якби кожен, хто їде за кермом напівпустого авто підвозив жителів по дорозі свого маршруту - колапс здувся б швидко.
Для підвищення ціни на проїзд повинно бути повне обгрунтування, яке має бути проведено незалежним аудитом, враховуючи стан транспорту та якість обслуговування, в тому числі для перевезення інвалідів та батьків з дитячими колясками, протяжність маршруту, пораховано кількість пасажирів та відсоток серед них пільговиків (а не взята зі стелі цифра у 20%).
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+2 #3 Шурик 12.11.2018 10:56
Бондаренко- на х..... из Черкасс!
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0 #2 Тарантіні 12.11.2018 10:55
Ніякої поваго до Бондаренка не може бути. Ліг під Свободу, як остання бля..............
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+2 #1 Свобода 12.11.2018 10:48
Дятлы! вы еще порешайте с бюджета города покрывать перевозчикам их затраты на перевозку социальных групп населения!!!
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