На «проміжних виборах» у Яблуневі половину місць взяла Аграрна партія

У Яблуневі на Канівщині в неділю відбулися довибори депутатів у сільську раду. Обрано 8 депутатів – замість тих, яких раніше відкликали за народною ініціативою. З них половина – представники Аграрної партії України.

На думку черкаських політичних аналітиків, яблунівські довибори, по-суті, стали «репетицією» виборів до місцевих рад в об’єднаних територіальних громадах, що мають відбутися 23 грудня в 27 ОТГ Черкащини.

Із 12 виборчих округів у Яблуневі вибори відбулися у восьми, явка склала 40%. Як повідомив сільський голова Віктор Огороднік, вибори пройшли спокійно, без провокацій.

Перебіг голосування контролювали представники політичних сил – Радикальної партії Олега Ляшка, Аграрної партії України, ВО «Свобода», Національного корпусу.

За інформацією депутата обласної ради Вадима Гайовича, зафіксовано порушення: представник одного з підприємств фотографував жителів села, які працюють на цьому підприємстві й прийшли голосувати. Для з’ясування обставин було викликано поліцію.

За даними підрахунку голосів, 4 місця у сільраді отримали представники Аграрної партії, по 1 місцю – ВО «Батьківщина» і «УКРОП», решта 2 депутатів – безпартійні.

Необхідність у проведення «проміжних» виборів у Яблуневі викликана складною з юридичного та політичного погляду ситуацією в селі.

Більшість жителів села (про що свідчать неодноразові опитування, збори підписів та громадські обговорення) в процесі створення ОТГ висловили бажання приєднатися до Канева. На це є згода й у міста. Процес приєднання Яблунева до Канева триває вже близько двох років, проте останнім часом його було пригальмовано. Як твердять у селі, менеджмент агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», який має в Яблуневі свої потужності, наполягає на об’єднанні не з Каневом, а з сусіднім селом Литвинець. Таку ж позицію зайняло й керівництво району.

Натомість, директор ТОВ «НВФ Урожай» (одного з підрозділів МХП) Олександр Воскобойнік будь-які звинувачення в тиску на органи місцевого самоврядування відкидає й називає їх «політичними спекуляціями». Він твердить, що його підприємство завжди знаходить спільну мову з ОТГ й виділяє на їх розвиток чималі кошти. Як наголошує пан Воскобойнік, важливо, щоб рішення про приєднання до тої чи тої ОТГ було за громадою.

Власне, саме на цьому й наполягають селяни з Яблунева. Проте, відстоювання своєї думки дається їм не так просто. Вони наполягали на врахуванні їхньої позиції під час декількох сесій Черкаської обласної ради (зокрема, 21 вересня і 17 жовтня), куди приїжджали з плакатами та письмовими вимогами.

Натомість, цього літа в Яблуневі відбулася «сесія сільської ради», правомочність якої оскаржено в адміністративному суді. Серед її рішень – відмова від об’єднання з Каневом і відставка сільського голови Віктора Огородніка. Хоча ці рішення навіть не було оформлено документально, прізвище Огородніка в Єдиному державному реєстрі вже незабаром було замінене прізвищем іншої особи. Унаслідок цього жителі села відкликали більшість депутатів сільради, і її діяльність було повністю заблоковано.

Після того, як 26 жовтня у Яблуневі відбулися збори жителів села в присутності заступника голови ОДА Ярослава Березаня, голови Канівської РДА Дмитра Шелеста, депутатів обласної ради Віктора Полозова і Вадима Гайовича, ситуація зрушилася з мертвої точки. Селяни чітко продемонстрували, що наполягатимуть на об’єднанні саме з Каневом. Уже незабаром після цього прізвище Віктора Огородніка як керівника сільради було повернуто в Єдиний державний реєстр. Ще одним кроком до розблокування життєдіяльності сільської ради стали недільні вибори.

За словами директора обласного Центру розвитку місцевого самоврядування Сергія Слинька, новообрані депутати вже найближчим часом зможуть взяти участь у сесії. Перебіг ситуації в Яблуневому – під уважним контролем обласної влади і громадськості.

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