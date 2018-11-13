Мер Сміли та представники «Нафтогазу» пояснили, чому в місті відсутнє опалення (ВІДЕО)

Причина відсутності опалення в Смілі – бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника. Ситуація має бути вирішена, але, на жаль, лише зусиль «Нафтогазу» недостатньо.

– Причина виникнення такої ситуації – в бездіяльності і органів місцевого самоврядування, і місцевих теплопостачальних організацій, – коментує заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома. – Торік на початку опалювального сезону були такі самі проблеми у Смілі. За рік жодним чином нічого не змінилося. Колись комунальні підприємства були передані в приватну власність, але в результаті запрацювали невдало. Накопичено боргів 85 мільйонів. Влада міста Сміла розпочала процес повернення підприємства з приватної у комунальну власність. На сьогодні Нафтогаз не має жодної документації, за цим обліковується котельні, які обслуговують мешканців міста Сміла.

Сергій Перелома додав, що якщо підприємство змінює власника, то воно успадковує і всі попередні борги. Усі розуміли, що місто Сміла має проблеми. Влада бездіяльна і не може вирішити ці питання. НАК «Нафтогаз» попереджав ще з весни, до якої ситуації призведуть борги. На сьогодні жодних кроків ні від теплопостачального підприємства, ні від органів самоврядування не було. А від цього страждає населення Сміли, що жахливо.

– У людей на руках є платіжки, що вони сплатили за послуги. У бюджетних організацій є акти виконаних робіт. Але ці гроші були виведені на Кіпр, – роз’яснює ситуацію міський голова Сміли Олексій Цибко. – Я звертався в СБУ, до правоохоронних органів України. Уже два роки це все стоїть на місці. 218 мільйонів для міста не підйомні.

Коли з’явиться у місті опалення, наразі Олексій Цибко сказати не може.

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