У Смілі через відсутність опалення люди зібралися на акцію протесту біля міськради. Вони планують перекривати основні автошляхи, інформує Телеканал UA: Черкаси

Опалювальний сезон у Смілі мав стартувати 23 жовтня. Єдиний постачальник тепла «Смілатеплокомунерго» не змогло розпочати його вчасно. Зі слів директора підприємства Ігоря Ройко, міська влада не підписала контракти із газовими трейдерами.

Очільник Сміли Олексій Цибко пояснює - усе через минулорічні борги. Вчора в місті через відсутність тепла призупинили освітній процес у школах.

реклама