Митрополит Софроній розповів, хто і чому зірвав зустріч Порошенка з єпископами УПЦ (МП)

Зустріч Президента України Петра Порошенка з єпископами Української православної церкви Московського патріархату, яка була запланована на вчора, зірвано. Про те, що відбувалося того дня, хто у церкві Московського патріархату займає активну проукраїнську позицію, чого найбільше бояться єпископи УПЦ (МП), в інтерв’ю «Главкому» розповів митрополит Черкаський і Канівський Софроній.

Нагадаємо, офіційною причиною того, що заздалегідь запланована зустріч між Президентом і єпископатом не відбулася, є відсутність домовленостей між Главою держави і керівництвом УПЦ щодо місця проведення зібрання. Єпископи відмовилися їхати до Президента в «Український дім» (хоч це місце було узгоджене заздалегідь), а він не приїхав до них у Києво-Печерську лавру.

За словами митрополита Софронія, він на Соборі єпископів УПЦ (МП) в Києві наполягав на тому, що вони мають поїхати до «Українського дому». Але це питання не пройшло. «Багато єпископів виступали за те, що треба поїхати, треба зустрітися. Але не більшість. Більшість просто мовчала», – сказав митрополит.

Загалом, як зазначив владика Софроній, під час підписання підсумкового документу Собору він написав, що з багатьма його пунктами не згоден. Зокрема, не згоден з осудом Константинопольського патріарха за плани надання Україні Томоса. За словами черкаського архієрея, його позицію підтримав також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

У відповідь на запитання, чи чинився під час Собору тиск на проукраїнських архієреїв, владика Софроній відповів, що виступали проти Симеона, наполягаючи на тому, щоб прибрати його із Вінницької єпархії.

«Я їх питав (учасників Собору): що ви після сьогоднішнього засідання робитимете вдома? А у відповідь – тиша. Хто ойкає, хто айкає, все те саме, що і раніше. Мізків немає», – зазначив владика Софроній.

Відповідаючи на запитання, чи готові в УПЦ (МП) до розмови з Президентом про компромісні фігури на посаду предстоятеля нової Помісної церкви, митрополит Софроній сказав:

– Дивлячись на психологію більшості наших архієреїв, то поки таких бажань у них немає. Якщо взяти тих, хто керує церквою… Ви мене правильно зрозумійте, хто хоче віддати те, що він має?.. Тут треба відкинути усі амбіції, політичну заангажованість і подивитися потім на справи цього всього в Україні. Потрібно просто пожаліти свій народ. Я їм про це казав, виступаючи. Для мене незрозумілим є те, що буде з нами усіма. Я їм так і казав, що завтра їх оголосять Російською церквою, вас 80, усі ви маєте свої кафедри. Натомість завтра вам скажуть: «Хлопці, до побачення. У нас є своя церква, у нас є свої представники, ми тут будемо (мається на увазі нова Помісна церква, яка створюється)». З моєї точки зору атмосфера у церкві нездорова.

Митрополит Софроній не відкидає можливості приєднання частини єпископів УПЦ (МП) до Помісної церкви.

– Вони можуть через страйк перейти (до Помісної церкви, яка створюється) і сказати, що приймайте нас. Інші можуть бути упертими. А треті може і бажали би (перейти), але поки відверто не виявляють свого бажання. Сказати про це відверто не всі можуть. Знову ж таки через присутність того ж страху, – сказав владика.

На думку митрополита Софронія, очікувати якихось позитивних результатів від діалогу Президента з єпископатом УПЦ (МП) не потрібно. «Там нічого другого не буде, і очікувати нічого іншого не варто. Поїхав я (з Києва) засмучений за майбутнє наших людей», – сказав архієрей.

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