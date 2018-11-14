Мер Сміли заявляє, що його не пустили на засідання до Гройсмана

Мер міста Сміла Черкаської області Олексій Цибко каже, що його не пустили на засідання Кабміну у середу. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пише УП

За словами Цибка, йому анулювали запрошення перед початком засідання уряду.

"Ми не можемо допустити, щоб в 2018 році ціле 70-тисячне місто стало заручником у грошей, чи це борги чи не борги", - сказав він.

"На сьогоднішній день це шантаж. Мене запросили на відкрите засідання Кабінету міністрів і коли побачили, що приїхала громада Сміли, коли почули мої радикальні виступи, мені анулювали пропуск і не пустили на засідання уряду", - розповів Цибко, додавши, що уряд "ховається від одного простого міського голови".

Мер заявив, що 86 мільйонів гривень "хочуть повісити на бюджет міста".

"В нас бюджет міста 218 мільйонів. Як ми можемо розрахуватися з цим, якщо це приватна компанія, яка керувала цим і їхні рахунки були на Кіпрі", - розповів Цибко, сказавши, що у справі за лічені дні можуть розібратися СБУ.

Він також додав, що за місце мера не тримається.

Раніше у середу під час засідання уряду прем’єр Володимир Гройсман поскаржився на неефективних представників місцевої влади, які не зуміли вчасно розпочати опалювальний сезон.

Гройсман додав, що у містах, де були проблеми з початком опалювального сезону, вдалося вирішити проблему тільки завдяки його особистому втручанню, але ще залишились проблеми з містом Сміла.

Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що у Смілі нераціонально використовуються бюджетні кошти, оскільки на доплати та премії посадовців там було витрачено 10 мільйонів гривень за півроку, в той час як на фінансування бюджетної сфери - всього 5 мільйонів.

Зубко наголосив на необхідності переобрання у місті місцевої влади.

Як відомо, місцеві жителі перекрили рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань. Однак правоохоронці стверджують, що рух у місті Сміла відновлено.

З 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада.

Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років.

Все майно передали комунальному підприємству.

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