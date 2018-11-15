До Сміли направлено додаткові наряди поліції (ВІДЕО)

З метою допомоги громадянам та недопущення дестабілізації оперативної обстановки в Смілі, до міста направлено додаткові наряди працівників поліції.

Про це повідомляють в ГУНП України в Черкаській області.

До складу приданих сил входять працівники Шполянського, Кам’янського, та Чигиринського відділень поліції, співробітники Управління превентивної діяльності, батальйону поліції особливого призначення, кінологічного центру, вибухотехнічної служби та Управління патрульної поліції. Основна задача приданих сил - патрулювання вулиць міста у нічний час.

В зв’язку з ускладненою ситуацією, яка склалася в місті Сміла та з метою недопущення дестабілізації оперативної обстановки до міста направлено придані сили, які будуть націлені на патрулювання вулиць міста, особливо у нічний час. Охорону публічного порядку на території міста здійснюють працівники поліції Смілянського, Шполянського, Кам’янського та Чигиринського відділів і відділень поліції, співробітники Управління превентивної діяльності, Батальйону поліції особливого призначення, кінологічного центру, вибухотехнічної служби та Управління патрульної поліції.

Дані заходи поліція буде здійснювати протягом всього часу до стабілізації ситуації в місті.

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