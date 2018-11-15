Комісія ДСНС прийняла рішення про запуск теплопостачання у Смілі

Сьогодні Сміла — єдине місто в Україні, де відсутнє опалення. Є пряма вказівка Президента України про подачу газу і тепла людям. І зараз мій заступник і керівники місцевих територіальних органів влади мають негайно включитися в роботу і забезпечити місто теплом. Таке рішення було прийнято за результатами засідання оперативного штабу Державної комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням Президента України Петра Порошенка. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.



За словами урядовця, вперше в історії України на рівні Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймалось рішення про запуск опалення.

Присутній на засіданні оперативного штабу ДСНС Президент України Петро Порошенко наголосив: «Моя принципова позиція. Опалення в містах – це пряма відповідальність міських голів. Підготовка до зими – відповідальність місцевої влади. Я для того й ініціював децентралізацію, щоб передати левову частину коштів на місця, які сьогодні вже складають 52% консолідованого бюджету країни. Але й необхідна левова відповідальність перед громадами. Якщо депутати чи міський голова не можуть на сьогоднішній день прийняти рішення по теплопостачанню, я хочу наголосити – крутити вентиль не є справою Президента! Я цим не займався і займатися не буду. Але як голова держави, я ні в якому разі не дам порушувати права громадян. Я маю захистити цих людей. Тому, я приймаю рішення – негайно дайте людям газ і тепло під мою відповідальність! Потім, протягом доби оформите всі необхідні папери. У разі перешкоджання міською владою, у цьому випадку є парламент, який має призначити проведення позачергових виборів у Смілі. Даю вам декілька годин!», — наголосив Президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні Уряду були прийняті рішення про зменшення номінацій на отримання газу від НАК «Нафтогаз» теплопостачальними підприємствами як комунальними, так і ТЕЦ. Прийнято рішення про неможливість відключення газу від теплопостачальних підприємств в опалювальний період і додатково – пропозиція Прем’єр-міністра України щодо надання позики для міста Сміла в розмірі 25 млн грн для запуску опалювального сезону.

Також сьогодні до міста Сміла, на сесію міськради приїхав заступник голови НАК «Нафтогаз» Сергій Перелома, заступник Міністра Мінрегіону Едуард Кругляк, голова ОДА Черкаської області і його заступник для вирішення питання по теплопостачанню. Передбачалось укладання договорів з НАК «Нафтогаз», відновлення теплопостачання через надання газу. Але, на жаль, сесія була заблокована представниками місцевої влади і рішення було не прийняте.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України

реклама