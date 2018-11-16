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Керівників на місцях закликають сприяти військовим комісаріатам у проведенні призовної кампанії

16 листопада 2018, 16:08 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Перебіг призовної кампанії на строкову військову службу обговорили в обласній адміністрації. Тут провели селекторну нараду з керівниками та представниками міст, районів і громад Черкащини. Головували перший заступник очільника області Віталій Коваль та обласний військовий комісар Євген Курбет.

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За словами Євгена Олександровича, до завершення листопада Черкащина має відправити на службу ще зо дві сотні молодих людей:

– На жаль, у деяких районах ця робота здійснюється незадовільно. Поміж таких: Монастирищенський, Жашківський, Черкаський, Канівський та кілька інших районів. Водночас позитивний результат на Городищині, Драбівщині, Звенигородщині, Катеринопільщині, Христинівщині.

Загалом строковики служитимуть у Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту. До виконання завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил строковиків не залучатимуть.

Віталій Коваль натомість закликав керівників на місцях максимально сприяти військовим комісаріатам у проведенні заходів.

– Наголошую, йдеться про призов на строкову службу, а отже хлопці не братимуть участь в ООС, проте навчатимуться військовій справі і вмінню захищати Батьківщину, – наголосив перший заступник. – Обороноздатність нашої держави залежить безпосередньо від готовності її боронити. Тож у країні поступово покращують умови для опанування військовозобов’язаними навичок оборони під час навчань на строковій службі. І ми сьогодні маємо підтримати державу. Відтак я звертаюсь до кожного керівника відповідально поставитись до завдання із забезпечення особового складу Збройних сил.

Зауважимо, на наступному тижні планують також провести нараду з керівниками черкаських підприємств, що не подали списки призовників 1992-1999 р.н.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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