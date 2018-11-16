У Смілі поступово запускають тепло. До міста приїхала Тимошенко (відео)

У місті Сміла на Черкащині поступово запускають тепло. Вже почали запускати школи, лікарні, дитсадки. Зараз з 19 котелень 16-ть вже запущено, повідомив «Прочерку» мер Сміли Олексій Цибко.

Директор КП «Смілакомунтеплоенерго» Ігор Райко додає:

– Три найпотужніші котельні ще підключаємо, час потрібен, бо є розриви на газопроводах. Підключаємо поступово, заповнюючи системи водою. Адже до цього її спустили, щоб не допустити замерзання технологічного обладнання.

Ігор Анатолійович пояснює, що ввімкнули котельні без дозволів лише на основі вказівки Президента.

– Газові розриви ліквідовуються самими газовиками. Так само вони знімають пломби, ми не втручаємося. Коли вмикають газопостачання, то ми вмикаємо котельні. Завтра їду в НАК «Нафтогаз», де я вже отримав інформацію, що вони підпишуть з нами договір лише коли я підпишу договір взяття боргів приватного підприємства «Смілаенергоінвест» на себе, тобіж на місто. Але місто і комунальне підприємство нікому нічого не винне! Це ж сума в 86 млн!

На котельню №25, що в районі РПЗ, приїхала і політик Юлія Тимошенко. Перед цим вона виступила в центрі міста і звинуватила владу в країні в неналежному виконанню обов’язків та у великих прорахунках.

Цибко поскаржився політику, що за відстоювання інтересів жителів міста його збираються «садити, вішати».

– Гройсман і Порошенко крайніми зробили мерів! Це неприпустимо! Не можна корупцію у владі прикривати іменами мерів. Саме завдяки стійкості і наполегливості громадян вище керівництво держави почало якісь дії, щоб в Смілі було тепло. І нема чого зараз виставляти себе героями. Холод в оселях українців – це прямий наслідок рішень Порошенка підняти ціну на газ. Президент однією рукою тримає газові родовища, а іншою стукає по столу та вимагає зривати пломби, – зауважила Тимошенко.

Цибко зауважив, що місту вдалося викинути з міста «Смілаенергоінвест», розповів про інші проблеми і попросив підтримки.

Юлія Тимошенко наголосила, що на погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій і комітетів в Києві порушить усі вказані питання.

Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада.

Навчальні заклади закрили на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років.

Все майно передали комунальному підприємству.

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