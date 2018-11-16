реклама
Черкаськаий обласний центр занятості
реклама

У Смілі поступово запускають тепло. До міста приїхала Тимошенко (відео)

16 листопада 2018, 14:30 Новини Черкас та області / Черкаські новини

У місті Сміла на Черкащині поступово запускають тепло. Вже почали запускати школи, лікарні, дитсадки. Зараз з 19 котелень 16-ть вже запущено, повідомив «Прочерку» мер Сміли Олексій Цибко.

46369337_1878386525549710_2140628936030158848_n

Директор КП «Смілакомунтеплоенерго» Ігор Райко додає:

– Три найпотужніші котельні ще підключаємо, час потрібен, бо є розриви на газопроводах. Підключаємо поступово, заповнюючи системи водою. Адже до цього її спустили, щоб не допустити замерзання технологічного обладнання.

Ігор Анатолійович пояснює, що ввімкнули котельні без дозволів лише на основі вказівки Президента.

– Газові розриви ліквідовуються самими газовиками. Так само вони знімають пломби, ми не втручаємося. Коли вмикають газопостачання, то ми вмикаємо котельні. Завтра їду в НАК «Нафтогаз», де я вже отримав інформацію, що вони підпишуть з нами договір лише коли я підпишу договір взяття боргів приватного підприємства «Смілаенергоінвест» на себе, тобіж на місто. Але місто і комунальне підприємство нікому нічого не винне! Це ж сума в 86 млн!

На котельню №25, що в районі РПЗ, приїхала і політик Юлія Тимошенко. Перед цим вона виступила в центрі міста і звинуватила владу в країні в неналежному виконанню обов’язків та у великих прорахунках.

46301068_2324626897823795_8342571959246127104_n

46468495_368710767233247_2157154896443342848_n

Цибко поскаржився політику, що за відстоювання інтересів жителів міста його збираються «садити, вішати».

– Гройсман і Порошенко крайніми зробили мерів! Це неприпустимо! Не можна корупцію у владі прикривати іменами мерів. Саме завдяки стійкості і наполегливості громадян вище керівництво держави почало якісь дії, щоб в Смілі було тепло. І нема чого зараз виставляти себе героями. Холод в оселях українців – це прямий наслідок рішень Порошенка підняти ціну на газ. Президент однією рукою тримає газові родовища, а іншою стукає по столу та вимагає зривати пломби, – зауважила Тимошенко.

Цибко зауважив, що місту вдалося викинути з міста «Смілаенергоінвест», розповів про інші проблеми і попросив підтримки.

Юлія Тимошенко наголосила, що на погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій і комітетів в Києві порушить усі вказані питання.

Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада.

Навчальні заклади закрили на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років.

Все майно передали комунальному підприємству.

реклама

Коментарі  

 
+1 #6 Автобус 16.11.2018 15:45
А автобуси в Черкасах теж зупинив Президент та Гройсман? Тому і не їде в Черкаси де ЇЇ смотрящий натворив.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #5 Дональд Трамп 16.11.2018 15:16
Порошенко вчера кинул Юлю.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #4 Тройка гнідих 16.11.2018 15:13
На першому фото "ветерани" прориву через кордон. Пані Юля приїхала освіжити спогадами, як з побратимом паном Олексієм Саакашвілі через кордон в порушення всіх Законів протягували. Кацо Міхо передзвонили? Як він там у Голандії за Смілу серце рве? :lol: :lol:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #3 Шарафутдінов Еркін. 16.11.2018 15:05
До міста приїхала тимошенко....
Ні хр..а не зробила для Сміли, палець об палець не вдарила, щоб тепло було. А як уже фактично порішали всі питання , пані вана явились.Чого? Шо вана там забула. Електорату сказати , як вана бореться за тепло для людей Сміли.Мож і найдуться такі обмежені люди, які їй повірять.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #2 Черкасчанин 16.11.2018 14:56
ну все правильно,дали тепло и цирк приехал
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #1 СОЛДАТ 16.11.2018 14:43
Теплр наказав подати Порох а "пінку" примчалась збирати Йулька.Надіюсь не на інвалідному візку приіхала?І зачіску ,дивлюсь, змінила.Куди поділась знаменита "коса"? Ребрендинг пройшов таки успішно? :lol:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У мережі з’явився патріотичний мультсеріал, що розповідає про подорожі казкаря з Умані Україною
Був першим, хто прийшов у широких штанях в школу: Freel про Чебурашку, ніч на Майдані в оточенні «Беркута», пісні для Кіркорова та український реп
Вишиті сукні з Черкас стали окрасою програми телевізійного реаліті-шоу «Модель XL»
реклама