Суд по Сергієнку: Кзянєв критикує таке рішення

Начальник Національної поліції України Сергій Князєв розкритикував рішення суду щодо справи Сергієнка, наголосивши, що за таких умов майже неможливо "реалізувати конституційне право людини на життя". Про це пише nv.ua

"Два роки ми шукали організатора вбивства. Затримали його та ще чотирьох виконавців. Встановили місце знаходження ще одного виконавця на території США. Направили каналами Інтерпол всі документи для його затримання та подальшої екстрадиції. І ось сьогодні суд приймає таке рішення: організатору - застава 2 млн гривень, виконавцю – 800 тис. гривень", - заявив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 листопада, суд в Черкасах змінив міру запобіжного заходу для підозрюваних у організації та виконанні вбивства журналіста Василя Сергієнка.

Як повідомляв Прочерк, суд вирішив випустити під заставу двох підозрюваних, решті обрав запобіжних захід у вигляді арешту на 60 діб.

Вадиму Мельнику, якого підозрюють в організації викрадення і вбивства журналіста, призначили заставу в 2 млн гривень. Віктору Горбенку, виконавцю злочину, - у 800 тис. гривень. Зазначається, що підозрювані зможуть вийти з СІЗО після внесення застави, очевидно, цей процес почнеться з понеділка. Під час судового засідання залу заблокували активісти Азову. Під час спроби силовиків їх витіснити сталася штовханина.

"Рішення було неочікуваним, а тому підготуватись до протистояння не встигли, але попереду апеляція. На скільки мені здалося, що в даному контексті прокуратура націлена на чесний процес. Звертаюсь до громади: прийдіть на апеляцію і вчергове доведіть, що ми українці", - написав у "Фейсбуці" керівник Нацкорпусу в Черкаській області Дмитро Кухарчук.

Журналіста Василя Сергієнка знайшли вбитим зі слідами насильницької смерті у Виграєвському лісі 5 квітня у 2014 році. За версією слідства, підозрюваний 4 квітня 2014 року в місті Корсунь-Шевченківський віддавав накази двом групам чоловіків, аби ті викрали та у подальшому вбили журналіста та громадського діяча Василя Сергієнка. У 2017 році затримали Вадима Мельника, який підозрюється в організації вбивства журналіста.

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