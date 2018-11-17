реклама
Черкаськаий обласний центр занятості
реклама

Тимошенко у Смілі проконтролювала підключення холодного міста до тепла

17 листопада 2018, 08:50 Новини Черкас та області / Черкаські новини

У п’ятницю в Смілі голова Партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко зібрала багатолюдний мітинг. На зустріч з політиком прийшло більше тисячі смілян. Терміново прибути до міста Юлія Володимирівна вирішила через відсутність тепла в оселях містян, а також у державних та комунальних установах. Це було пов’язано з зупинкою постачання природного газу на тепло генеруючі компанії.

1

Поки сміляни добивалися справедливості, Юлія Тимошенко перебувала на зустрічах з людьми в Західних областях, але перервала поїздку і прибула до Сміли, щоб особисто розібратися у проблемі.

– Окрім того, хочеться зробити все для того, щоб такі екстрені ситуації попередити в усій країні і щоб люди знали, що в Смілі не пройде такий сценарій, як і по всій Україні. Я знаю, що вночі поспіхом зварювали розрізані труби для постачання тепла, а тепер в Києві високопосадовці змагаються за звання героя, хто повернув тепло людям, – зауважує Юлія Тимошенко. – При цьому, ситуацію зрушила з місця потужна реакція громадськості. Тому тепла добилися самі ж ви, самі люди, бо не потерпіли знущань, вийшовши перекривати дороги із акціями протесту. Тому дякую за вашу небайдужість і нескореність у боротьбі! Коли люди реагують на проблеми, влада починає ховатись по норам.

2

Юлія Тимошенко також пояснила, що заборгованість теплогенеруючих підприємств за постачання природного газу виникла через те, що нинішня корупційна влада встановила необґрунтовано надвисоку ціну на газ, а місцеві ради відмовились такою ж мірою піднімати вартість тарифів для населення, і різниця у тарифах «лягла як збиток на громади, оскільки їм не повернули із державного бюджету різницю між тарифами через збільшення ціни на газ».

– Коли кажуть, що в вашого підприємства є борги і тому не включають тепло, то треба подивитися, що це за борги. Це борги, що утворилися через різницю в цінах. І цей борг тисне на громади, хоч його могло б не бути взагалі. Всі попередні роки Україна споживала газ власного видобутку, ціни були українські. А тепер беруть закордонний газ, кажучи, що це ринкова ціна. Та досить однієї постанови президента, щоб український газ пішов до населення! – зазначає Тимошенко.

За словами лідера партії «Батьківщина», «через зависоку ціну на газ нинішня влада заганяє у тупик кожну громаду, тому що мерам і місцевим радам потрібно драконівську ціну на газ закласти в тариф на тепло і гарячу воду, і отримати вдвічі вищі тарифи. І тому кожне місто чи село намагались не піднімати тарифи на тепло і гарячу воду, що закінчилось збитками».

– За останні роки українські родовища природнього газу були роздані найближчому оточенню двох останніх президентів. І досі це триває! – зазначила Тимошенко.

Лідер партії обурилася тим, що влада однією рукою утримує газові родовища, а іншою стукає по столу та вимагає зривати пломби.

Також причиною проблем у Смілі Тимошенко назвала корупцію.

– Де були силові структури, коли комунальне підприємство міста передавали приватній структурі. Вас і мільйони людей зробили заручниками корупційних оборудок, бо багато представників влади від неї живляться! – обурювалася Юлія Тимошенко.

Після завершення зустрічі, Юлія Тимошенко з командою «Батьківщина» вирішила проконтролювати стан відновлення теплопостачання і гарячої води в оселях громади м. Сміла та державних і комунальних закладів міста, відвідавши місцеві котельні.

3

46468495_368710767233247_2157154896443342848_n

Голова місцевого осередку партії «Батьківщина» Сергій Шестаков зазначив, що втручання президента в проблему щодо опалення Сміли відбулося лише через поширену інформацію про приїзд Юлії Тимошенко в місто. Мовляв, президент нарешті вирішив втрутитися особисто та «випередити Тимошенко». Але це не вирішило проблему, бо тепло все-таки подали далеко не у всі частини міста.

– Я сподіваюся саме на Юлію Володимирівну, бо вона справді має досвід роботи у газовій сфері, і тому більший фахівець у цих питаннях, ніж всі ті, хто стукають кулаками по столу і лиш розводять демагогію. Смілянам треба тепло і впевненість, що після подачі тепло знову не зникне, – каже смілянин.

Станом та п’ятницю, коли Юлія Тимошенко прибула в місто, чиновники інформували про підключення 16-ти з 19-ти котелень міста. Але люди продовжували нарікати на холод в оселях. Зокрема, продовжували мерзнути жителі по вулиці Перемоги.

На котельні №25, що в мікрорайоні РПЗ, яку проінспектувала Юлія Тимошенко, саме зварювали труби і обіцяли подати одразу ж теплоносій. Але ту таки лідер партії виявила нову проблему. Працівники котелень поскаржилися на заборгованість з зарплат, які з’явилися саме в часи роботи в місті приватного підприємства «Смілаенергоінвест», що і наростило борги.

4

– Те, що запрацювали котельні – це ще не вирішення питання. Бо все ж працює без лімітів. Після того, як громадянам повністю буде дано тепло, треба вирішувати і унормовувати питання його подачі документально, а не накладати на місто борги, які для громади будуть непосильними. Разом із тим, час від часу в місті зникає постачання електроенергії, тому що люди обігрівають оселі електроприладами, що зумовлює збій у мережі через високу завантаженість! – сказала Юлія Тимошенко.

Насамкінець Юлія Тимошенко звернулася до президента Порошенка з вимогою негайно дати українцям природний газ для опалення осель, дитячих садочків і лікарень.

реклама

Коментарі  

 
0 #2 Чемісто 17.11.2018 09:17
А в Че не може автобуси запустити
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #1 Смілянин 17.11.2018 09:15
З міста не було звели черкаськими автобусами.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

реклама
реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У мережі з’явився патріотичний мультсеріал, що розповідає про подорожі казкаря з Умані Україною
Був першим, хто прийшов у широких штанях в школу: Freel про Чебурашку, ніч на Майдані в оточенні «Беркута», пісні для Кіркорова та український реп
Вишиті сукні з Черкас стали окрасою програми телевізійного реаліті-шоу «Модель XL»
реклама