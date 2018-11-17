Тимошенко у Смілі проконтролювала підключення холодного міста до тепла

У п’ятницю в Смілі голова Партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко зібрала багатолюдний мітинг. На зустріч з політиком прийшло більше тисячі смілян. Терміново прибути до міста Юлія Володимирівна вирішила через відсутність тепла в оселях містян, а також у державних та комунальних установах. Це було пов’язано з зупинкою постачання природного газу на тепло генеруючі компанії.

Поки сміляни добивалися справедливості, Юлія Тимошенко перебувала на зустрічах з людьми в Західних областях, але перервала поїздку і прибула до Сміли, щоб особисто розібратися у проблемі.

– Окрім того, хочеться зробити все для того, щоб такі екстрені ситуації попередити в усій країні і щоб люди знали, що в Смілі не пройде такий сценарій, як і по всій Україні. Я знаю, що вночі поспіхом зварювали розрізані труби для постачання тепла, а тепер в Києві високопосадовці змагаються за звання героя, хто повернув тепло людям, – зауважує Юлія Тимошенко. – При цьому, ситуацію зрушила з місця потужна реакція громадськості. Тому тепла добилися самі ж ви, самі люди, бо не потерпіли знущань, вийшовши перекривати дороги із акціями протесту. Тому дякую за вашу небайдужість і нескореність у боротьбі! Коли люди реагують на проблеми, влада починає ховатись по норам.

Юлія Тимошенко також пояснила, що заборгованість теплогенеруючих підприємств за постачання природного газу виникла через те, що нинішня корупційна влада встановила необґрунтовано надвисоку ціну на газ, а місцеві ради відмовились такою ж мірою піднімати вартість тарифів для населення, і різниця у тарифах «лягла як збиток на громади, оскільки їм не повернули із державного бюджету різницю між тарифами через збільшення ціни на газ».

– Коли кажуть, що в вашого підприємства є борги і тому не включають тепло, то треба подивитися, що це за борги. Це борги, що утворилися через різницю в цінах. І цей борг тисне на громади, хоч його могло б не бути взагалі. Всі попередні роки Україна споживала газ власного видобутку, ціни були українські. А тепер беруть закордонний газ, кажучи, що це ринкова ціна. Та досить однієї постанови президента, щоб український газ пішов до населення! – зазначає Тимошенко.

За словами лідера партії «Батьківщина», «через зависоку ціну на газ нинішня влада заганяє у тупик кожну громаду, тому що мерам і місцевим радам потрібно драконівську ціну на газ закласти в тариф на тепло і гарячу воду, і отримати вдвічі вищі тарифи. І тому кожне місто чи село намагались не піднімати тарифи на тепло і гарячу воду, що закінчилось збитками».

– За останні роки українські родовища природнього газу були роздані найближчому оточенню двох останніх президентів. І досі це триває! – зазначила Тимошенко.

Лідер партії обурилася тим, що влада однією рукою утримує газові родовища, а іншою стукає по столу та вимагає зривати пломби.

Також причиною проблем у Смілі Тимошенко назвала корупцію.

– Де були силові структури, коли комунальне підприємство міста передавали приватній структурі. Вас і мільйони людей зробили заручниками корупційних оборудок, бо багато представників влади від неї живляться! – обурювалася Юлія Тимошенко.

Після завершення зустрічі, Юлія Тимошенко з командою «Батьківщина» вирішила проконтролювати стан відновлення теплопостачання і гарячої води в оселях громади м. Сміла та державних і комунальних закладів міста, відвідавши місцеві котельні.

Голова місцевого осередку партії «Батьківщина» Сергій Шестаков зазначив, що втручання президента в проблему щодо опалення Сміли відбулося лише через поширену інформацію про приїзд Юлії Тимошенко в місто. Мовляв, президент нарешті вирішив втрутитися особисто та «випередити Тимошенко». Але це не вирішило проблему, бо тепло все-таки подали далеко не у всі частини міста.

– Я сподіваюся саме на Юлію Володимирівну, бо вона справді має досвід роботи у газовій сфері, і тому більший фахівець у цих питаннях, ніж всі ті, хто стукають кулаками по столу і лиш розводять демагогію. Смілянам треба тепло і впевненість, що після подачі тепло знову не зникне, – каже смілянин.

Станом та п’ятницю, коли Юлія Тимошенко прибула в місто, чиновники інформували про підключення 16-ти з 19-ти котелень міста. Але люди продовжували нарікати на холод в оселях. Зокрема, продовжували мерзнути жителі по вулиці Перемоги.

На котельні №25, що в мікрорайоні РПЗ, яку проінспектувала Юлія Тимошенко, саме зварювали труби і обіцяли подати одразу ж теплоносій. Але ту таки лідер партії виявила нову проблему. Працівники котелень поскаржилися на заборгованість з зарплат, які з’явилися саме в часи роботи в місті приватного підприємства «Смілаенергоінвест», що і наростило борги.

– Те, що запрацювали котельні – це ще не вирішення питання. Бо все ж працює без лімітів. Після того, як громадянам повністю буде дано тепло, треба вирішувати і унормовувати питання його подачі документально, а не накладати на місто борги, які для громади будуть непосильними. Разом із тим, час від часу в місті зникає постачання електроенергії, тому що люди обігрівають оселі електроприладами, що зумовлює збій у мережі через високу завантаженість! – сказала Юлія Тимошенко.

Насамкінець Юлія Тимошенко звернулася до президента Порошенка з вимогою негайно дати українцям природний газ для опалення осель, дитячих садочків і лікарень.

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