Вельбівець повідомив, до якого питання він підійде неформально і креативно

Всі головні розпорядники бюджетних коштів в своїх установах забезпечують персональну відповідальність керівників за організацію внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту та несуть відповідальність за її стан. Іншими словами, керівники мають відповідати за бюджетні кошти.





Про це на вранішній нараді в облдержадміністрації повідомила головний спеціаліст з внутрішнього аудиту ОДА Наталія Хиля. Вона наголосила, що внутрішній контроль це не організаційний структурний підрозділ, а комплекс заходів.

За підтримки королівства Нідерландів Міністерством фінансів України розроблені рекомендації з організації внутрішнього контролю. 12 грудня 2018 грудня Кабміном була прийнята постанова, що дублює ці рекомендації. Там, зокрема, йдеться про щорічне звітування головним розпорядником бюджетних коштів у міністерство про стан організації внутрішнього контролю з фінансово-господарської, кадрової роботи, діловодства, адміністративних послуг тощо.

– На сьогодні в нашій області тільки в апараті ОДА передбачена посада головного спеціаліста з внутрішнього аудиту. Більше ні в якому структурному підрозділі роботи з цього питання не проведені, – зауважила Наталія Хиля, проте присутнім керівникам управлінь наголосила, що всі вони є розпорядниками великих сум бюджетних коштів.

Доповідач наголосила, що в ОДА є відповідне розпорядження голови про звітування щодо внутрішнього контролю.

– Має місце неподання структурними підрозділами пропозицій до плану заходів, неподання звіту про проведену роботу. А це порушення встановленої інструкції. Визначені недоліки свідчать про неналежне виконання керівниками виконавської дисципліни. Лише в управлінні екології більш-менш проведена робота. Найгірша ситуація в цьому плані в управлінні охорони здоров’я та АПК, – наголосила Наталія Хиля.

Тож вона наголосила, що керівникам підрозділів треба переглянути плани діяльності, забезпечити чіткий розподіл обов’язків, визначити внутрішніми документами відповідальних осіб, визначити, хто досліджуватиме ризики діяльності тощо.

Вислухавши доповідача, голова Черкаської ОДА Олександр Вельбівець зазначив, що питання, схоже, носить третьорядний зміст для декого, та це не так.

– На колегії я послухаю ризики в роботі. Навіть сам назву, де чітко є прямі порушення дотримання норм внутрішнього контролю, а як наслідок, прийняття невідповідних рішень! Назву мільйон прикладів! Підійду до цього креативно та неформально! Тож прошу всіх переглянути значення аудиту! – сказав Вельбівець.

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