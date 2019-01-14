На погоджувальну раду майже ніхто не прийшов. Бондаренко скликає сесію міськради на 17.00

Міський голова Анатолій Бондаренко ухвалив рішення про негайне скликання позачергової сесії Черкаської міської ради. Засідання має відбутися сьогодні о 17.00.

Нагадаємо, що голова Федерації профспілок області Петро Шевченко закликав міську раду провести сьогодні о 14.00 засідання погоджувальної ради фракцій міськради з метою узгодження дати проведення позачергової сесії, яка має розглянути бюджет міста. За словами пана Шевченка, неприйняття бюджету знижує рівень соціальної захищеності бюджетників.

Проте на погоджувальну раду депутати збираються неохоче (прийшли міський голова Анатолій Бондаренко, секретар міськради Ярослав Нищик, депутати Іван Сухарьков, Микола Фомич, Роман Діскант і Олексій Романов), незважаючи на те, що, за словами представників відділу ради, вони обдзвонили депутатів ще зранку.

Представник "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка Руслан Зоря прийшов на погоджувальну раду й відразу залишив її.

Початок засідання ради затягується, і невідомо, чи вона відбудеться взагалі.

Тим часом, стало відомо, що міський голова Анатолій Бондаренко доручив скликати позачергову сесію міськради. Засідання призначене на 14 січня на 17.00. Свою участь у сесії підтвердили 24 депутати.

На сьогоднішній сесії має бути розглянуто винятково питання «Про внесення змін до статутів закладів охорони здоров’я міста». Про суть проблеми під час ранкової наради розповів директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Олег Стадник.

– У нас виникли проблеми з казначейством, яке не реєструє 11 наших закладів в мережі, – цитує пана Стадника видання «Про головне». – Не маючи мережі, ми не маємо ніяких законних підстав проводити платежі. Я вже не кажу про те, що ми не можемо виплатити аванс. Ми не можемо здійснювати абсолютно всі платежі, тому що ці заклади не введені в мережу. Їх просто не існує. Тому в мене дуже велике прохання провести позачергове пленарне засідання з одного питання. Тому що це дуже важливо, це життя та діяльність закладів охорони здоров’я міста і тисяч пацієнтів, які зараз там знаходяться.

Що ж до ухвалення міського бюджету, то сесію з цього питання планують провести в четвер.

– Бюджет має бути прийнятий, місто не може бути заручником ситуації, – сказав Анатолій Бондаренко.

На сьогодні Черкаси – єдине місто в центрі України, яке залишається без ухваленого бюджету.

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