«Богдан Моторс» уклав новий масштабний контракт із Міноборони на постачання санітарних машин

Компанія «Богдан Моторс» підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин «Богдан 2251» черкаського виробництва до Збройних сил України. Цьогоріч військові отримають ще більше таких авто від українського виробника.

Про це повідомляє прес-служба корпорації.

«Українська армія отримає модернізовані автомобілі «Богдан 2251». У 2018 році вони отримали низку змін, які узгоджувалися із військовими медиками та представниками Міністерства оборони. Тепер модернізовані «Богдан 2251» поступово замінюють застарілі радянські УАЗи, отримуючи схвальні відгуки від представників ЗСУ», – повідомив автовиробник.

Ще восени 2016 року представили санітарний автомобіль «Богдан-2251», побудований на базі китайського позашляховика Great Wall. У квітні 2017 року перші десять автівок у Черкасах було передано військовим.

Однак, як повідомляє «Сьогодні», посилаючись на слова волонтера громадської організації «Ініціатива Е+» і члена ради волонтерів при Міноборони Валентини Варави, машина виявилася «сирою». І якщо на асфальті і на сухому ґрунті вона ще почувалась непогано, то в грязі і на піску показувала посередню прохідність.

Тим часом хороший позашляховик просто необхідний для евакуації поранених.

«Для того щоб вивезти бійця з-під вогню противника, необхідна броня. На другому етапі потрібна машина, яка доставить людину до безпечної зони, де їй нададуть першу допомогу. Найчастіше доводиться їздити бездоріжжям. І нарешті, на третьому етапі пораненого везуть до спеціалізованих медичних установ асфальтованими дорогами», – пояснила волонтер.

За її словами, на першому етапі, в «червоній зоні», добре справляються спеціально переобладнані броньовані багатоцільові тягачі МТ-ЛБ. На третьому етапі можна використовувати звичайну карету швидкої допомоги, оскільки тут вже важлива швидкість.

«З самого початку війни проблем з евакуацією асфальтованими дорогами не було. Проблеми виникали якраз на другому етапі, коли потрібен був хороший позашляховик», – пояснила Варава.

За її словами, в медичному «Богдані» вийшов перевантажений медичний кунг (кузов уніфікований герметизований) зі зміщеним назад центром тяжіння, через що машина вийшла нестійкою. Крім того, медичний «Богдан» часто ламався. Основними причинами поломок називалося використання неякісного палива. Як пояснила волонтер, нові автомобілі в Україні за замовчуванням повинні відповідати екологічному стандарту Євро-5. Але у всьому світі екологічність – далеко не найважливіша якість для військових машин. На фронті важливіше невибагливість.

За результатами круглого столу, що відбувся в лютому в Міноборони, було ухвалено рішення сформувати три робочі групи із залученням представників усіх зацікавлених сторін із метою вироблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і вдосконалення технічної, медичної та експлуатаційної складових санітарних автомобілів «Богдан 2251».

Врешті, за рахунок виробника автомобілі пережили 10 змін.

Як розповів газеті «Народна армія» головний конструктор підприємства Євген Калина, у доопрацьованій версії санітарного «Богдана-2251» додатково встановлено пристрій для підігріву дизельного палива. Він дає змогу за мінусової температури зручно й швидко запустити двигун. Також у систему паливопостачання конструктори встановили додатковий фільтр. Відтак це рішення забезпечить додатковий захист від бруду й твердих домішок, що значно зменшить ризики потрапляння неякісного палива у двигун. Залишається тільки його своєчасно очищувати.

На прохання військових водіїв також установлено додатковий металевий захист трансмісії автомобіля. На задній підвісці автомобіля додатково встановили стабілізатор поперечної стійкості, що поліпшило його ходові якості. Адже стабілізатор частково гасить бокові коливання під час маневрування нерівною дорогою. Автомобіль більш плавно, упевнено й безпечно входить у повороти, оскільки зменшився крен і розгойдування корпусу.

У вдосконаленому варіанті санітарного «Богдана-2251» з’явилася «дрібничка», завдяки якій водій може регулювати яскравість підсвічування на панелі приладів. Під час руху в режимі світломаскування вночі, коли всі зовнішні освітлювальні прилади (стопи та повороти) вимкнено, змонтований зліва від керма реостатний регулятор дає змогу керувати яскравістю освітлення панелі приладів, завдяки чому водій краще бачить дорогу в сутінках.

Ще одне доопрацювання – встановлення зв’язку між водієм та лікарем, який перебуває за перебіркою в кунзі. Раніше спілкування було реалізовано через вікно між кабіною водія та санітарним кунгом, а у важких умовах експлуатації доводилося за допомогою жестів пояснювати водію, що треба зупинитись або пришвидшитися. Тепер же автомобіль устатковано переговорним пристроєм «кунг – кабіна». Зокрема для водія тут передбачено зручну функцію hands free («вільні руки»), яка дає змогу за допомогою тангенти або просто за допомогою кнопки селектора розмовляти з медиком, котрий перебуває з пацієнтами в медичному відсіку.

Технічне рішення, яке також реалізували на автомобілі «Богдан-2251» – функція деблокування дверей кабіни. Раніше, коли автомобіль починав рухатися, двері автоматично блокувалися. Це могло призвести до затримки в разі термінової евакуації. Зараз, аби відчинити двері й швидко полишити автомобіль, не треба робити жодних зайвих маніпуляцій.

Удосконалений «Богдан-2251» додатково обладнано системою зовнішньої світлової та звукової сигналізації. Тут установлено проблискові маячки синього кольору над кабіною та по кормі медичного модуля. В умовах населеного пункту зі жвавим рухом військове санітарне авто відтепер матиме переваги в русі з увімкненою світловою та звуковою сигналізацією.

Суттєві новації й оригінальні технічні рішення було застосовано в доопрацьованому варіанті медичного кунга. Насамперед заслуговує на увагу те, що відтепер тут можна перевозити трьох, а не чотирьох лежачих пацієнтів, як раніше.

Після доопрацювання в медичному модулі автомобіля «Богдан-2251» з’явилась автономна система обігріву. Вона дублює систему опалення кунга, яка вже існує, і дає змогу підтримувати температуру до +30 °C навіть під час сильних морозів та за умови, коли двигун автомобіля вимкнено.

Значно поліпшено систему освітлення в салоні медичного модуля. Основне світло стало яскравішим. У штатні світильники встановили потужніші та яскравіші світлодіодні стрічки з можливістю вмикати як основне, так і додаткове світло червоного кольору для світломаскування.

Новації було здійснено коштом виробника. У Міноборони заявили, що оновлена версія санітарного автомобіля «Богдан 2251» врахувала усі побажання військових та медиків.

До появи на фронті «Богданів-2251», основним санітарним автомобілем в українському війську був УАЗ-452. За словами військових водіїв, «Богдан 2251» значно перевищує за характеристиками свого попередника, який використовувався ще з радянських часів і міг підвести у будь-який момент.

Нагадаємо, Черкаський автоскладальний завод компанії «Богдан Моторс» в серпні 2018 року відправив до Збройних сил України понад сто одиниць автомобільної техніки. Поставка здійснювалася у рамках виконання державного оборонного замовлення 2018 року. До цієї партії техніки увійшли оновлені санітарні автомобілі «Богдан 2251» та вантажівки «Богдан 6317». Підприємство радить обслуговувати санітарні автомобілі саме в рекомендованих ним сервісних центрах, хоча це не є обов’язковою умовою виробника.

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