Сесія Черкаської міськради сьогодні так і не відбулася (ВІДЕО)

Через відсутність кворуму сьогоднішня сесія Черкаської міськради, яка мала розглянути проект бюджету міста на 2019 рік, так і не відбулася.

Нагадаємо, за інформацією відділу ради, планшети для голосування отримали 25 депутатів, проте зареєструвалися лише 17. У залі засідань були практично відсутні депутати від БПП «Солідарність» та Партії вільних демократів, зовсім не було представників ВО «Свобода».

За словами голови бюджетної комісії батьківщинівця Юрія Тренкіна, проект бюджету на бюджетній комісії узгоджено, тож він здивований, що депутати на засідання сесії не прийшли.

Представник «Батьківщини» Роман Діскант попросив повторно скликати бюджетну сесію в наступний четвер.

Натомість, директор фінансового департаменту Наталія Джуган висловила обурення черговим зривом сесійного засідання.

– Ситуація ганебна і складна для бюджету! – наголосила вона.

Раніше Анатолій Бондаренко пов’язав відсутність депутатів від БПП «Солідарність» із запланованим на завтра візитом у Черкаси Петра Порошенка.

Сесійне засідання, яке так і не відбулося, охороняла незвично велика кількість поліцейських.

Перед депутатами, які з’явилися на сесію, виступив учасник АТО, який висловив обурення зривом сесії.

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