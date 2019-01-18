Софроній прийшов до Президента

«І не буде такого, що український Президент їде в Єрусалим з представниками Московської церкви», - сказав Іоан.
Присутній на заході і Костянтин Олександрович Липківський, внук митрополита Липківського. "Він з нами душею, він наш сучасник", - сказав Костянтин.
Онук повідомив, що завершується підготовка 6-томного видання проповідей митрополита Василя Липківського.
Прийшов на подію і Софроній, який поспілкувався з Президентом, Іоаном і Епіфанієм. Стало відомо, що Томос виставлять у Свято-Троїцькому соборі для черкащан, інформує "Прочерк".
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».