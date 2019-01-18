Софроній прийшов до Президента

Опісля відкриття пам’ятника першому Митрополиту України Василю Липківському виступив Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан подякував Президенту за те, що ми маємо свою єдину церкву, яку визнають у світі.



«І не буде такого, що український Президент їде в Єрусалим з представниками Московської церкви», - сказав Іоан.

Присутній на заході і Костянтин Олександрович Липківський, внук митрополита Липківського. "Він з нами душею, він наш сучасник", - сказав Костянтин.

Онук повідомив, що завершується підготовка 6-томного видання проповідей митрополита Василя Липківського.

Прийшов на подію і Софроній, який поспілкувався з Президентом, Іоаном і Епіфанієм. Стало відомо, що Томос виставлять у Свято-Троїцькому соборі для черкащан, інформує "Прочерк".

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