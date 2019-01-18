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Привітання від міського голови
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Софроній прийшов до Президента

18 січня 2019, 12:48 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Опісля відкриття пам’ятника першому Митрополиту України Василю Липківському виступив Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан подякував Президенту за те, що ми маємо свою єдину церкву, яку визнають у світі.

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«І не буде такого, що український Президент їде в Єрусалим з представниками Московської церкви», - сказав Іоан.

Присутній на заході і Костянтин Олександрович Липківський, внук митрополита Липківського. "Він з нами душею, він наш сучасник", - сказав Костянтин.

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Онук повідомив, що завершується підготовка 6-томного видання проповідей митрополита Василя Липківського.

Прийшов на подію і Софроній, який поспілкувався з Президентом, Іоаном і Епіфанієм. Стало відомо, що Томос виставлять у Свято-Троїцькому соборі для черкащан, інформує "Прочерк".

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Коментарі  

 
0 #4 медалька 18.01.2019 13:40
приніс анафему?
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-1 #3 ЗСУ 18.01.2019 13:35
Що САФРОНІЙ, що ІОАН з вул.Чигиринської перетворюються в попів.Один навідь явна копія попа Балди з казки О.С.Пушкіна.Жил-был поп,Толоконный лоб.Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
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-1 #2 ОПОРА 18.01.2019 13:16
Сафроній -боягуз,або офіцер ФСБ.
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+3 #1 Ну отлегло! 18.01.2019 12:56
Оба стула с собой взял? А то после долгой и продолжительной болезни долго на ногах ему ж нельзя.
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