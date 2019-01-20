На Смілянщині відкрили пам’ятник герою війни

17 січня в селі Костянтинівці Смілянського району було відкрито пам’ятник на могилі Михайла Дімітрова (позивний Гайдамака), який загинув на війні з Росією.





Нагадаємо: Михайло Дімітров – козак, характерник, холодноярець, нащадок отамана Пилипа Хмари, на війні мінометник – народився 26 жовтня 1983 року в Нікополі Дніпропетровської області. З двох років мешкав у Смілі. По закінченні школи №1 навчався у Національному університеті харчових технологій. Інженер-електрик.

Був активним учасником Революції Гідності в Києві. З Майдану пішов на фронт. Воював у лавах Добровольчого Українського Корпусу „Правий Сектор” у розвідгрупі „Санти”, в батальйоні ім. генерала Кульчицького, в полку Нацгвардії „Азов”. У липні 2016-го знову повернувся в ДУК. Обороняв Слов’янськ, Водяне, Донецький аеропорт, Піски, Широкине, Авдіївку. 17 січня 2018 року дістав важкі осколкові поранення в промзоні Авдіївки від розриву міни. „Гайдамаку” встигли довезти до шпиталю, але врятувати його життя не вдалося. Похований у селі Костянтинівці поруч із могилами матері і брата.

Олександр ВІВЧАРИК,

Світлини Оксани ШЕВЧУК

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