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У Черкасах троє дошкільнят потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією

21 січня 2019, 12:59 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» повідомляє, що 18.01.2019 р. з комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» ЧМР надійшло три екстрених повідомлення про випадки гострої кишкової інфекції. Захворілі діти є вихованцями приватного дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) «Місто друзів».

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Всі хворі діти госпіталізовані до комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» ЧМР з попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт», де їм надається відповідна медична допомога.

Фахівцями Черкаського міського відділу Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства здоров’я України» проведено епідеміологічне розслідування випадку групового захворювання. З метою встановлення причин його виникнення спалаху та локалізації і ліквідації, для лабораторних досліджень відібрано зразки харчових продуктів, води, з об’єктів довкілля взято гігієнічні змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, проведено бактеріологічне та вірусологічне обстеження персоналу дошкільного навчального закладу та контактних дітей (ясла-садочок) «Місто друзів» на кишкову групу інфекцій.

Проведено заключну дезінфекцію. Епідеміологічне розслідування групового захворювання триває.

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