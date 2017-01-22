реклама
5TV
реклама

В Черкасах у День Соборності утворили Ланцюг єдності

22 січня 2017, 16:31 Новини Черкас та Черкаської області / ФОТОФАКТ

Сьогодні на Соборній площі міста студенти вищих навчальних закладів Черкас, суспільно-активні жителі, зібралися, щоб утворити Ланцюг єдності, що символізує собою територіальну єдність України. Особливо це питання актуальне в наші дні, коли частина територій нашої держави окупована і потрібно постійно пам’ятати про це, боротися за звільнення АР Крим, частини Донецької та Луганської області від окупації, інформує сайт Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

xf_3tc3WzVo

 

Довідка: 22 січня 1918 року – IV Універсал Центральної Ради проголосив УНР «самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу», а виконавчий орган, Генеральний Секретаріат – Радою Народних Міністрів. Він замінив постійну армію міліцією, доручив провести вибори народних рад – волостних, повітових і місцевих, доручив Раді Народних Міністрів продовжувати розпочаті переговори з Центральними державами і довести до підписання миру.

22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений Акт Злуки (об’єднання) українських земель, засвідчений Універсалом про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну.

Фото з "Фейсбука" депутата облради Юрія Ботнара

реклама
HBMen - аксессуары для настоящих мужчин

Коментарі  

 
0 #2 стабилизец 22.01.2017 17:34
хилый такой ланцюг. наверное, скубентов согнали, пенсы дожидались тралей, отсутствуюшие сэкономили 8 грн.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #1 А хто не дає 22.01.2017 17:26
А хто не дає боротися в АТО. Закликати всі можуть. ДФ свободи в чмр голосує з олігархами . Молодці хлопці гарно прилаштувалися, самі тут а патріотів на фронт.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

Як черкащани на день Водохрещі в ополонці купаються (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Як черкащани у Кропивницькому колядували
Черкаські «Golden Ladies» посіли друге місце у конкурсі на кращу групу підтримки України
Театр
Loading...