В Черкасах у День Соборності утворили Ланцюг єдності

Сьогодні на Соборній площі міста студенти вищих навчальних закладів Черкас, суспільно-активні жителі, зібралися, щоб утворити Ланцюг єдності, що символізує собою територіальну єдність України. Особливо це питання актуальне в наші дні, коли частина територій нашої держави окупована і потрібно постійно пам’ятати про це, боротися за звільнення АР Крим, частини Донецької та Луганської області від окупації, інформує сайт Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.



Довідка: 22 січня 1918 року – IV Універсал Центральної Ради проголосив УНР «самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу», а виконавчий орган, Генеральний Секретаріат – Радою Народних Міністрів. Він замінив постійну армію міліцією, доручив провести вибори народних рад – волостних, повітових і місцевих, доручив Раді Народних Міністрів продовжувати розпочаті переговори з Центральними державами і довести до підписання миру.

22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений Акт Злуки (об’єднання) українських земель, засвідчений Універсалом про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну.



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