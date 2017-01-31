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Хасиди знову відбудували міст, прибраний комунальниками

31 січня 2017, 11:38 Новини Черкас та Черкаської області / ФОТОФАКТ
Ще кілька днів тому цей міст демонтували уманські комунальники, а вже в ніч на неділю, хасиди відбудували незаконну забудову, пише "Вечірня Умань".

hasidi Скандальний місток був залізним. Цього разу хасиди зробили його з дерева та фанери.

«Вкотре хасиди наплювали на уманчан і майже одразу відновили незаконний місток. Це неповага як до населення так і до законодавства країни в якій вони перебувають,» - зазначив на своїй сторінці ВКонтакті депутат  Ярослав Кулінєєв.

Як повідомили у виконкомі уманської міської ради, новозбудований міст також демонтують. 

Довідка: тривалий час в Умані самобуди в районі паломництва, які викликали спротив місцевих жителів, місцева влада та прокуратура обходили стороною. Після зміни влади почалися спроби впорядкувати район паломництва. Запрацювала інспекція з благоустрою. Це викликало шалений тиск з боку паломників, які за багато років звикли, що в Умані все можна "вирішити". Відтак, були випадки, коли син духовного наставника хасидів, представника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана, торгував марихуаною та погрожував уманчанам зброєю. А його батько молився за мир та закликав місцевих жителів до діалогу....

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Коментарі  

 
-1 #3 YouMustMurder 31.01.2017 17:44
Хасиды Вперёд ! Можь хоть вы тут порядок наведёте
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+6 #2 Черкащанин 31.01.2017 16:55
Будь-який іноземець повинен дотримуватися в Україні українських Законів!
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+10 #1 Водолаз 31.01.2017 13:46
Хай у себе дома будують, а тут Україна, українці панують.
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