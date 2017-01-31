Хасиди знову відбудували міст, прибраний комунальниками

Ще кілька днів тому цей міст демонтували уманські комунальники, а вже в ніч на неділю, хасиди відбудували незаконну забудову, пише "Вечірня Умань".



Скандальний місток був залізним. Цього разу хасиди зробили його з дерева та фанери. Скандальний місток був залізним. Цього разу хасиди зробили його з дерева та фанери.

«Вкотре хасиди наплювали на уманчан і майже одразу відновили незаконний місток. Це неповага як до населення так і до законодавства країни в якій вони перебувають,» - зазначив на своїй сторінці ВКонтакті депутат Ярослав Кулінєєв.

Як повідомили у виконкомі уманської міської ради, новозбудований міст також демонтують.



Довідка: тривалий час в Умані самобуди в районі паломництва, які викликали спротив місцевих жителів, місцева влада та прокуратура обходили стороною. Після зміни влади почалися спроби впорядкувати район паломництва. Запрацювала інспекція з благоустрою. Це викликало шалений тиск з боку паломників, які за багато років звикли, що в Умані все можна "вирішити". Відтак, були випадки, коли син духовного наставника хасидів, представника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана, торгував марихуаною та погрожував уманчанам зброєю. А його батько молився за мир та закликав місцевих жителів до діалогу....



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