У Черкасах невідомі «роззули» автомобіль

Інформація по виклику підтвердилась, патрульні оглянули Seat Cordoba та виявили відсутність 4-х коліс, пошкодження переднього правого крила, бамперу та відчинене заднє ліве вікно.
Встановивши власницю автомобіля, інспектори намагалися зв`язатися з нею та жінка так і не відповіла на дзвінки, згодом взагалі вимкнула телефон.
Оскільки заяв про викрадення даного автомобіля не надходило і транспортний засіб не заважав іншим учасникам дорожнього руху, поліцейські поїхали на наступний виклик.
Про це повідомили в Патрульній поліції Черкас.