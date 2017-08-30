У Черкасах невідомі «роззули» автомобіль

Інформація по виклику підтвердилась, патрульні оглянули Seat Cordoba та виявили відсутність 4-х коліс, пошкодження переднього правого крила, бамперу та відчинене заднє ліве вікно.

Встановивши власницю автомобіля, інспектори намагалися зв`язатися з нею та жінка так і не відповіла на дзвінки, згодом взагалі вимкнула телефон.

Оскільки заяв про викрадення даного автомобіля не надходило і транспортний засіб не заважав іншим учасникам дорожнього руху, поліцейські поїхали на наступний виклик.

Про це повідомили в Патрульній поліції Черкас.

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