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У Черкасах невідомі «роззули» автомобіль

30 серпня 2017, 13:14 Новини Черкас та Черкаської області / ФОТОФАКТ
29 серпня, о 13:50 годині, на спецлінію 102 звернулись містяни з повідомленням про те, що на вулиці Жужоми стоїть припарковане пошкоджене авто.

 

Інформація по виклику підтвердилась, патрульні оглянули Seat Cordoba та виявили відсутність 4-х коліс, пошкодження переднього правого крила, бамперу та відчинене заднє ліве вікно.

Встановивши власницю автомобіля, інспектори намагалися зв`язатися з нею та жінка так і не відповіла на дзвінки, згодом взагалі вимкнула телефон.

Оскільки заяв про викрадення даного автомобіля не надходило і транспортний засіб не заважав іншим учасникам дорожнього руху, поліцейські поїхали на наступний виклик.

Про це повідомили в Патрульній поліції Черкас.

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