Біля Черкаської філармонії встановлюють повітряну скульптуру скрипальки

Повітряну балансуючу скульптуру «Висока нота» київського скульптора Олександра Лідаговського вже встановлюють біля Черкаської обласної філармонії.

Відкриття скульптури скрипальки заплановане на суботу, 19 травня, 16.00. Рішення про встановлення цього елементу благоустрою виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив ще торік у грудні. Ініціаторами та спонсорами цього проекту стали місцеві кампанії ТОВ Сатурн-Холдинг» і ГК «Укравіт» в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю з міською радою.

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