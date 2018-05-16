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Біля Черкаської філармонії встановлюють повітряну скульптуру скрипальки

16 травня 2018, 18:17 Новини Черкас та Черкаської області / ФОТОФАКТ

Повітряну балансуючу скульптуру «Висока нота» київського скульптора Олександра Лідаговського вже встановлюють біля Черкаської обласної філармонії.

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Відкриття скульптури скрипальки заплановане на суботу, 19 травня, 16.00. Рішення про встановлення цього елементу благоустрою виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив ще торік у грудні. Ініціаторами та спонсорами цього проекту стали місцеві кампанії ТОВ Сатурн-Холдинг» і ГК «Укравіт» в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю з міською радою.

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