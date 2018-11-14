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У Черкасах сьогодні палили шини

14 листопада 2018, 14:55 Новини Черкас та області / ФОТОФАКТ
Під будівлею «Черкасигазу» в Черкасах сьогодні палили шини, протестуючи проти відсутності опалення в місті Сміла.

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Як повідомив "Прочерку" активіст Олександр Байда, захід провели ГФ Самооборона майдану "Січ" та спілка воїнів Афганістану.

Це мирна попереджувальна акція з вимогою негайно дати газ Смілі і покарати винних посадових осіб, всі розбірки хто винний в даній ситуації проводити згодом.

«До нас вийшов директор ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" Буян Сергій Іванович, і в процесі дискусії стало зрозуміло що знайти винних на місці не вийде, бо міська влада перекладає відповідальність з себе на Черкасигаз і Нафтогаз, звісно ж у Черкасигаз інша позиція, отже домовились про те, що пан Буян днями завітає до Сміли, де ми разом проведемо прес-конференцію, на якій будуть розглядатись питання проблеми з теплопостачанням, а також конкретні прізвища винних посадових осіб.

Офіційна позиція нашої організації - заборгованості у громади Сміли не має, заборгованість є у ТОВ Смілаенергоінвест, тому відповідальність мають понести керівники даного підприємства та смілянські чиновники, які сприяли даному злочинному зговору, а також представники структурних підрозділів Нафтогазу, які допустили дани ситуацію», - інформує Олександр Байда.

 

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Нагадаємо, в місті Сміла через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сергій Буян: У Смілі сформувалося таке об’єднання господарських суб’єтків з місцевою владою, які вирішили не платити за енергоресурси

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Коментарі  

 
+1 #5 Ника 14.11.2018 16:32
На вітряк дуєете ))) Невже до сих пір не дійшло кого і де треба палити. А всі оці танці з бубенами під нічого не вирішуючими підприємтсвами - це фейк для відводу від істиних злодюг
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+2 #4 Мария Деви Христос 14.11.2018 16:18
Завтра ожидается спасение Смелы. Завтра будет Тимошенко, потому что молитвы Саакашвили оказалось недостаточно. Кстати, его его армия "Новый курс" с плакатами? Сдулись без финансирования от Курченко?
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+8 #3 vv 14.11.2018 15:14
Тупі потріоти. Черкасигаз яким боком до Сміли? Краще у своїх домівках запаліть.
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+4 #2 костя 14.11.2018 15:03
До кобелева додому треба йти. 8)
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+1 #1 ЮЗР 14.11.2018 15:00
Не там вы палете!!! Нада у Порошка палить в Киеве :D
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