У Черкасах сьогодні палили шини

Під будівлею «Черкасигазу» в Черкасах сьогодні палили шини, протестуючи проти відсутності опалення в місті Сміла.











Як повідомив "Прочерку" активіст Олександр Байда, захід провели ГФ Самооборона майдану "Січ" та спілка воїнів Афганістану.

Це мирна попереджувальна акція з вимогою негайно дати газ Смілі і покарати винних посадових осіб, всі розбірки хто винний в даній ситуації проводити згодом.

«До нас вийшов директор ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" Буян Сергій Іванович, і в процесі дискусії стало зрозуміло що знайти винних на місці не вийде, бо міська влада перекладає відповідальність з себе на Черкасигаз і Нафтогаз, звісно ж у Черкасигаз інша позиція, отже домовились про те, що пан Буян днями завітає до Сміли, де ми разом проведемо прес-конференцію, на якій будуть розглядатись питання проблеми з теплопостачанням, а також конкретні прізвища винних посадових осіб.

Офіційна позиція нашої організації - заборгованості у громади Сміли не має, заборгованість є у ТОВ Смілаенергоінвест, тому відповідальність мають понести керівники даного підприємства та смілянські чиновники, які сприяли даному злочинному зговору, а також представники структурних підрозділів Нафтогазу, які допустили дани ситуацію», - інформує Олександр Байда.

Нагадаємо, в місті Сміла через відсутність теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед "Нафтогазом України" призупинили роботу школи і дитячі садки, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан.

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