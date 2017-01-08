На дорогах Черкас розчищають шлях для транспорту (ФОТО)

У Черкасах комунальники з самого ранку почали боротися з наслідками негоди. По місту активно працює снігоприбиральна техніка. Як пише у «Фейсбуці» громадський активіст Валерій Мироненко, на жаль, на якість розчистки доріг є нарікання.
«Чистять в основному центральну частину доріг, а сніг відкидують не на узбіччя, а на бік проїжджої частини де як раз знаходиться контактна мережа і курсують тролейбуси, таке чищення створює великі незручності водіям електротранспорту... Але будемо сподіватися що на протязі дня і цю проблему буде вирішено», – пише Мироненко.
На жаль, не весь комунальний транспорт може проїхати по черкаських дорогах. Так, через замети і ожеледь під снігом тролейбус 10 маршруту не зміг виїхати із зупинки "Автозавод", його знесло на узбіччя, відірвавши від контактної мережі.
А таке враження, що це пише дружина Бондаренка. В минулому році ця панянка вже радила черкащанам не нити, а брати в руки лопати й розчищати місто. Черкащани чистять місто,а Бондаренку дарують медальку "Гордість міста".
Замість того щоб гундосити, взяв би краще в свої руки лопату і хоч трішки допоміг би в прибиранні снігу. Мер бач йому винуватий в негоді. Почитай хоч для маленького розвитку новини, така ситуація в кожному місті, а в багатьох випадках і гірша. У Львові взагалі був транспортний колапс.Чи думаєш в Черкасах достатньо техніки щоб відразу розчистити все місто від аномальних опадів? Звичайно лежати на дивані легше, ніж взяти в руки лопату і покидати нею сніг. Задовбали вже тупі критикани, які самі повний нуль і тільки ждуть від влади манни небесної. І до речі я не мер і не один з його замісників, а простий ще працюючий пенсіонер.