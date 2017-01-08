На дорогах Черкас розчищають шлях для транспорту (ФОТО)

ПРОЧЕРК

У Черкасах комунальники з самого ранку почали боротися з наслідками негоди. По місту активно працює снігоприбиральна техніка. Як пише у «Фейсбуці» громадський активіст Валерій Мироненко, на жаль, на якість розчистки доріг є нарікання.



«Чистять в основному центральну частину доріг, а сніг відкидують не на узбіччя, а на бік проїжджої частини де як раз знаходиться контактна мережа і курсують тролейбуси, таке чищення створює великі незручності водіям електротранспорту... Але будемо сподіватися що на протязі дня і цю проблему буде вирішено», – пише Мироненко.

На жаль, не весь комунальний транспорт може проїхати по черкаських дорогах. Так, через замети і ожеледь під снігом тролейбус 10 маршруту не зміг виїхати із зупинки "Автозавод", його знесло на узбіччя, відірвавши від контактної мережі.



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