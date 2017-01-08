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На дорогах Черкас розчищають шлях для транспорту (ФОТО)

08 січня 2017, 14:01 ПРОЧЕРК

У Черкасах комунальники з самого ранку почали боротися з наслідками негоди. По місту активно працює снігоприбиральна техніка. Як пише у «Фейсбуці» громадський активіст Валерій Мироненко, на жаль, на якість розчистки доріг є нарікання.

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«Чистять в основному центральну частину доріг, а сніг відкидують не на узбіччя, а на бік проїжджої частини де як раз знаходиться контактна мережа і курсують тролейбуси, таке чищення створює великі незручності водіям електротранспорту... Але будемо сподіватися що на протязі дня і цю проблему буде вирішено», – пише Мироненко.

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На жаль, не весь комунальний транспорт може проїхати по черкаських дорогах. Так, через замети і ожеледь під снігом тролейбус 10 маршруту не зміг виїхати із зупинки "Автозавод", його знесло на узбіччя, відірвавши від контактної мережі.

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Коментарі  

 
+1 #7 Олександра 10.01.2017 10:58
По місту катаються тракторці та снігоприбиральн а техніка з піднятими відвалами. Мабуть хочуть показати "видимість роботи", а потім зекономлене бабло розподілити між "потрібними людьми". В провулки заїхати неможливо!!!
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+1 #6 Андрей 10.01.2017 10:38
Шевченка не чистят, Чорновола тоже, Благовісна тоже - где они чистят вопрос? В Житомире начинают чистить как только начинается снег и убирают пока снег не закончится, у нас снег начался в пятницу - никто даже не пошевелился!
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0 #5 Светлана 10.01.2017 09:38
Цитую Оверко: "Замість того щоб гундосити, взяв би краще в свої руки лопату і хоч трішки допоміг би в прибиранні снігу. Мер бач йому винуватий в негоді."
А таке враження, що це пише дружина Бондаренка. В минулому році ця панянка вже радила черкащанам не нити, а брати в руки лопати й розчищати місто. Черкащани чистять місто,а Бондаренку дарують медальку "Гордість міста".
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+3 #4 блазень 09.01.2017 19:16
Мабуть після слів про таракана від мера цілком можливо очикувати щось накшалт: "А скільки там тієї зими?" 8)
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-6 #3 Оверко 09.01.2017 16:22
Цитую Толя:
Не розумію міську владу, про цей снігопад вже як тиждень говорили що прийде? В підсумку дороги НЕ чищені , бул Шевченка ще більш меньш, автівки ідуть але в сторони добряче кидає. Другорядні вулиці та провулки взагалі повна ж.... Хочеться дати в морду Меру і його команді. Хватить кататися на лижах в Буковелі, кидате сніг в Черкасах

Замість того щоб гундосити, взяв би краще в свої руки лопату і хоч трішки допоміг би в прибиранні снігу. Мер бач йому винуватий в негоді. Почитай хоч для маленького розвитку новини, така ситуація в кожному місті, а в багатьох випадках і гірша. У Львові взагалі був транспортний колапс.Чи думаєш в Черкасах достатньо техніки щоб відразу розчистити все місто від аномальних опадів? Звичайно лежати на дивані легше, ніж взяти в руки лопату і покидати нею сніг. Задовбали вже тупі критикани, які самі повний нуль і тільки ждуть від влади манни небесної. І до речі я не мер і не один з його замісників, а простий ще працюючий пенсіонер.
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+13 #2 Толя 09.01.2017 13:53
Не розумію міську владу, про цей снігопад вже як тиждень говорили що прийде? В підсумку дороги НЕ чищені , бул Шевченка ще більш меньш, автівки ідуть але в сторони добряче кидає. Другорядні вулиці та провулки взагалі повна ж.... Хочеться дати в морду Меру і його команді. Хватить кататися на лижах в Буковелі, кидате сніг в Черкасах
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+18 #1 чехов 08.01.2017 17:15
Чорновола не чиститься , Митниця теж ! Так само Надпільна і Благовісна ! А де чистять ? Може хто підкаже ?
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