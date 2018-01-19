Керівник Укравтодору взяв участь у антикризовій нараді на Черкащині

ПРОЧЕРК

Славомір Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України, взяв участь у роботі антикризового штабу у Черкаській області, де зберігаються надзвичайно складні погодні умови, інформує прес-служба Укравтодору у «Фейсбуці».







Нагадаємо, найбільш складна метеорологічна ситуація протягом учорашньої доби спостерігалася в Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Зокрема, нехтуючи попередженням Укравтодору та Нацполіції, водії великовагового транспорту продовжили рух по дорозі М-05 у межах Черкаської та Кіровоградської області, що спричинило затори транспорту на під'їздах до м. Умань та населеного пункту Ладижинка.

Славомір Новак: «Через негоду ситуація на дорогах залишається вкрай складною, але разом із Нацполіцією та ДСНС ми робимо все можливе для її вирішення. За моїм особистим проханням було залучено додаткову спецтехніку. Персонал служб працює цілодобово у посиленому режимі. На жаль, погодні умови по ряду областей поки залишаються складними, тому просимо водії без нагальної потреби не виїжджати на далекі відстані».

У зв’язку з погіршенням погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина, за яких створюється загроза безпеці дорожнього руху, та з метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту введено тимчасову заборону на рух великовантажних та великогабаритних транспортних засобів.

Станом на 07-00 год. 19.01.2018 р. діють обмеження на рух великовагового транспорту у 7 областях, в т.ч. в Одеській обл. на окремих ділянках доріг обмежено рух для всіх видів транспорту.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

З 00-00год. заборонено в'їзд великогабаритних транспортних засобів на територію м.Києва.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

По автомобільних дорогах:

- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 437+015 – км 513+515 (від м. Немирів до кордону з Черкаською областю)

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

По автомобільних дорогах:

- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 578+928 – км 703+26 (від межі Черкаської обл. до м. Кропивницький);

- Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 0+000 – км 46+380 (в межах Кіровоградської обл.).

З 14-00 год. 18.01.2018 р. обмежено рух великовагового транспорту на дорогах державного значення Т-12- 14 Новоархангельськ – Добровеличківка – Миколаївка, км 0+000 – км 80+000.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

На автомобільній дорозі Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, км 65+500 – км 208+341.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

По автомобільних дорогах:

- М-05 Київ – Одеса, км 143 + 028 – км 274 + 360;

- М-12 Стрий-Тернопіль- Кропивницький-Знам’янка (через Вінницю), км 513+515 - км 578+928;

- Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь, км 81+300 – 169+117.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

По автомобільних дорогах:

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 43+580 – км 62+631 (від межі Кіровоградської обл. до м. Первомайськ).

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55 – км 129+168 (від межі з Одеською областю до м. Миколаїв).

Р-75 КПП «Тимкове» - Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, км 124+500 – км 202+896 (від м. Первомайськ до а/д М-05).

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

В зв’язку з погіршенням погодних умов: сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, з 15-30 год.18.01.2018 р. обмежено рух для ВСІХ автотранспортних засобів по а/д М-13 Кропивницький – Платонове, км 157+216 – км 254+416 в межах Одеської області.

З 18-00 год. 18.01.2018 р. обмежено рух для ВСІХ автотранспортних засобів по таких дорогах:

- М-15 Одеса – Рені, км 11+700 – км 123+000;

- М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 11+700 – км 70+621.

З 22-30 год. 17.01.2018р. обмежено рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів по всіх а/д державного значення у 7 районах: Ананьївський, Окнянський, Балтський, Любашівський, Кодимський, Савранський, Подільський.

З 00:00 год. 18.01.2018р. обмежено рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів по таких а/д державного значення:

- М-05 Київ – Одеса, км 273+210 – км 464+122;

- М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), км 157+216 – км 254+416;

- Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/ км 212+503 – км 388+231;

- Р-54 Краснопілка – Теплик – Бершадь – Саврань – Дубинове – /М-05/, км 107+500 – км 156+889;

- Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг, км 0+000 – км 104+860;

- Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижавка – /М-05/, км 0+000 – км 244+820;

- Р-75 КПП «Тимкове»; – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, км 0+000 – км 81+7421.

- М-27 Одеса – Чорноморськ, км 0+000 – км 22+564;

- Н-32 Одеса – Б.-Дністровський – Монаші – /М-15/, км 0+000 – км 104+570 з під’їздом до порту Чорноморськ, км 0+000 – км 3+900;

- Р-72 КПП «Старокозаче» - Б.-Дністровський, км 0+000 – км 37+168.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

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