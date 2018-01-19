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На Звенигородщині оголошено надзвичайну ситуацію

19 січня 2018, 10:26 ПРОЧЕРК
Сьогодні з 10.00 у зв’язку зі складними погодними умовами оголошено надзвичайну ситуацію, повідомляють «Вісті Черкащини» з посиланням на завідувача сектору з питань цивільного захисту та оборонної роботи райдержадміністрації Сергія Палія.

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Внаслідок снігопаду частково припинено транспортне сполучення на автомобільних дорогах, частково або повністю знеструмлено 10 населених пунктів району. На ліквідації наслідків негоди задіяно більше 70 одиниць техніки підприємств району всіх форм власності.

Громадян просять із розумінням поставитися до ситуації, що склалася, адже за останню добу випало опадів більше середньомісячної норми.

За даними метеостанції «Звенигородка», на 8 годину ранку вже випало 32,2 мм опадів, що становить 291% від декадної норми (11 мм) та вважається стихійним гідрометеорологічним явищем. На 14 год ще випало 20,4 мм, разом це становить 126% від місячної норми (42 мм), висота снігового покриву досягла 50 см.

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