У міськраді запевняють, що проблема із водопостачанням відсутня

ПРОЧЕРК

Наразі ситуація щодо відновлення водопостачання у домівки черкасців стабілізувалася. Про це на ранковій нараді у міській раді повідомив директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко, інформує «Вичерпно».









– Ситуація стабілізувалася. Хоча учора ще були повідомлення, що у певних містях сталися пориви та витоки води. Наші працівники виїжджали на об’єкти та виправляли поломки. Хотів би заспокоїти наших черкащан, не набирайте резервуарну воду. На сьогодні підприємство працює стабільно, а наші резервуари мають запаси, – запевняє Сергій Овчаренко.

Нагадаємо, вода в домівках черкасців пропала у четвер у зв’язку із аварією на Дніпровській водоочисних станції. Повністю відновлене водопостачання силами бригад «Черкасиобленерго» та рятувальників було в суботу пообіді.

реклама