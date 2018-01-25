На Черкащині без світла залишаються три населені пункти

ПРОЧЕРК

Станом на 25 січня у області без світла залишаються три населені пункти. Знеструмлені 1 лінія 10 кВ та 12 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.



Про це повідомили в ПАТ «Черкасиобленерго»

Електропостачання області відновлює 41 бригада, 207 працівників та 52 одиниці техніки ПАТ «Черкасиобленерго».

– Складності у ліквідаціїї наслідків негоди виникали через падіння дерев, нависання гілля на лінії електропередач, – зазначає директор Смілянського району електричних мереж Юрій Барішок. – А також через велику товщу снігового покриву - 40-50 сантиметрів техніці та працівникам було складно діставатися до місць аварій.

Нагадаємо, снігопад найбільше лиха наробив у Смілянському, Черкаському та Золотоніському районах. Працівникам Черкаського районного РЕМу допомагали бригади з Чорнобаїівського, Монастарищенського, Чигиринського, Черкаського міського та Тальнівського РЕМів. Смілянським енергетикам на допомогу виїхали бригади Чигиринського, Кам'янського, Смілянського міського, Шполянського, Лисянського, Маньківського РЕМів, катеринопільські енергетики мережі відновлюють разом із уманськими колегами. Наслідки стихій - проблеми, з якими можна упоратися лише гуртом.

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