«Закінчують розчищати 90% провулків»: у черкаській мерії розповіли про боротьбу з негодою

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Наразі сніг в місті прибирають дев’ять тракторів (сім з яких – великі, а два – тротуарні), три КДМки та задіяні близько 70-80 працівників комунального підприємства "ЧЕЛУАШ".





Про це під час оперативної наради в міській раді повідомив керівник установи Олексій Мельник, пише zmi.ck.ua

"Є небайдужі жителі міста, які допомагають, тому що немає в нас коштів на камази, адже тендерні процедури затягнулися. Зараз наші трактори працюють. Місто поділено на сім округів, бо є сім великих тракторів. Прямо зараз закінчують розчищати 90% перевулків: і великих, і маленьких. Люди трішки відпочивають, але працюють більше 12 годин. Водії працюють вже 17-ту годину. Я бачив фото у мережі, що снігоочисна техніка стоїть. Люди не залізні, теж мають відпочивати. Техніка стояла максимум хвилин 30, водії напевно просто пообідати заїхали. Такий посилений режим роботи буде поки не вийдемо з певної кризи, яка є зараз. Зараз знімемо сніг на дорогах і тоді визначимося, коли робитимемо третю обробку за цю добу. На ручне прибирання вийшло 70-80 осіб, які працюють і на зупинках", - розповів Мельник.

Натомість директор КП "Соснівська СУБ" Роман Моторний розповів, що з другої ночі в місті працюють 9 тракторів, але двоє наразі вже ремонтують, а з 4-ї ранку – 108 двірників посипають дороги соляно-піщаною сумішшю.

"У нас все є в достатній кількості. Соляно-піщаної суміші в запасах є в кожному дворі й у нас на базі. Вистачить до понеділка", – розповів Моторний.

У КП "Придніпровська СУБ" зазначили, що такою мають запаси соляно-піщаної суміші до понеділка, також підприємство цілком забезпечене паливом.

"Працюють п’ять одиниць техніки. Із них – чотири є власними й одна - підрядної організації. Працюють 65 двірників, 20-25 працівників інших професій залучаємо й забезпечуємо їх інструментами. Визначено пріоритети в роботі, тому що скрізь не маємо змоги розчистити. Першочергово - на тротуарах, дороги до контейнерних майданчиків", – розповіли представники комунального підприємства.

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