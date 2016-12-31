«Згадати все», - «Прочерк» підводить підсумки року

Артур ПРІХНО Резонанс

Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на свій субєктивний погляд кілька номінацій. А пригадати, дійсно, є що.





Скандал року

У 2016 році було відразу кілька гучних скандалів, про які говорили і за межами міста та області. Це і нещодавня історія із вчителькою черкаської гімназії, яка намагалась навчити дітей «любіть совєтскую власть», і акція у приміщенні Черкаської обласної адміністрації, коли представники «Азову» прийшли під стіни ОДА та у саме приміщення з фаєрами, і скандальний фонтан біля ЦДЮТ у Черкасах, і тротуарна плитка, яка обійшлась черкащанам надто дорого.

Однак, найбільше обговорення викликали інші теми

«Заборонений стяг»

Один із гучних скандалів у Черкасах припав на 9 травня, коли ветерани Великої Вітчизняної війни вийшли на Соборну площу для відзначення свого свята. Червоний прапор, який принесли ветерани на Соборну площу Черкас на мітинг спровокував бійку просто на центральній площі міста. «Азовці», «Свободівці» та інші активісти наполегливо просили прибрати прапор, а потім спробували зробити це самі. У конфлікт втрутилась міліція, нова поліція, а також молодики, які за твердженням активістів були міліціонерами в штатському.

Сутичку розняли, все обійшлось без тяжких наслідків, однак обговорювали цю тему ще довго.

Варто відзначити, що більшість читачів «Прочерку» в коментарях стали на захист ветеранів та наголошували на їх праві використовувати під час параду стяг, під яким воювали.

Такої думки був і заступник губернатора Черкащини Віталій Коваль, який доводив «свободівцю» Юрію Ботнару, що саме такий прапор в такій варіації має право бути присутнім на заходах.

А Ботнар заявляв, що конфлікт спровокували саме перевдягнені міліціонери, та обурювався «поверненню тулубівських часів».

«Хто не любить Черкаси?»

Чимало обурень цього літа викликала звістка про те, що міська влада хоче поставити у середмісті обласного центру стелу «Я люблю Черкаси», на яку, за чутками, вже й були виділені кошти – 300 тисяч гривень, а саму стелу почали виготовляти.

З’являлись навіть різні варіанти зовнішнього вигляду та місця розміщення майбутньої стели. Однак, громадськість висловила незадоволення, адже таке рішення влада прийняла, не обговоривши з містянами. Згодом з’явилась електронна петиція проти розміщення такої стели.

Пізніше секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький назвав дискусію навколо стели політичною провокацією, спростувавши інформацію про те, що гроші на стелу були виділені владою, тим більше, що її вже почали виготовляти.

«Непрозора» міськрада»

Події, що відбувались навколо електронної системи «Прозорро» в Черкасах 2016 року можна сміливо назвати справжньою епопеєю. Спочатку її зі скрипом приймала Черкаська міськрада. Коли депутат Олексій Романов представляв колегам систему і просив її підтримати, інші депутати не проголосували за її запровадження у місті, чим викликали хвилю гніву від деяких громадських активістів Черкас.

За два тижні після цього міські обранці зібрались на сесії та одноголосно прийняли рішення про затвердження системи «Прозорро».

Але прийняття системи електронних закупівель лише на деякий час зупинило розмови навколо цієї теми. Адже пізніше питання «Прозорро» знову винесли на обговорення депутатів. Мова йшла про ліквідацію комісії з контролю закупівель міськради та ліквідацію застосування системи електронних закупівель «Прозорро» для невеликих за обсягом (так званих «допорогових») закупівель.

Це питання зацікавило навіть високопосадовців міністерства економічного розвитку і торгівлі. Заступник Міністра Максим Нефьодов називав дії черкаської влади зрадою. У Черкасах почали влаштовувати чисельні акції, зокрема, автопробіг за «Прозорро», принесення труни до Черкаської міськради та інші. Про досвід Черкас, як втекти від системи «Прозорро» іронічно писали всеукраїнські видання, а також за систему електронних закупівель заступались фахівці з ІТ. Пізніше на сайті Черкаської міськради з’явилась петиція з вимогою повернути систему «Прозорро» для допорогових закупівель у Черкасах.

Згодом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко рекомендував усім департаментам та комунальним підприємствам здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг через «Прозорро». Та таке рішення не повністю задовольнило активістів, які вимагали від мера відповідний наказ, а громадська активістка Вікторія Феофілова пообіцяла у такому випадку особисто написати листа вдячності Юлії Тимошенко.

«Люта зустріч очільника поліції»

Під кінець року в гарячий скандал переросло рішення МВС України про призначення начальником Головного управління поліції Черкаської області колишнього радника одіозного Геннадія Кернеса Валерія Лютого. Незадоволення деяких громадських організацій переросло в акції протесту та сутички біля обласного управління поліції. Активісти намагались не допустити призначення Валерія Лютого на посаду, яке зрештою відбулось без зайвого розголосу у вихідний день.

Пізніше активісти почали вимагати від новопризначеного начальника рапорту про звільнення, в той час, коли інша частина громадськості виступила на підтримку Лютого, заявивши про необхідність дати йому шанс.

Сам Валерій Лютий на прес-конференції розповів про переслідування його у Черкасах та наголосив, що згоден звітувати перед громадськістю про виконану роботу.

Проблема року

Складнощів та проблем на Черкащині у 2016 році теж не бракувало. Тут можна згадати кількаразове відключення опалення в Смілі, спровоковане ще однією проблемою – відсутність міського голови в тому місті. Також численні обговорення були з приводу доцільності чи не доцільності децентралізації, проведення виборів голів об’єднаних громад.

Однак, на звання «Проблема року» ми «номінуємо» ті проблеми, які найчастіше обговорювала громада Черкас та які найактивніше коментували читачі «Прочерку».

«Заморожений ремонт і «відморожена» влада»

Цього року черкаський драматичний театр мав дуже невеселу річницю – рік після пожежі. Так «співпало», що цей рік став також роком без ремонту. Чому? Це питання часто ставили перед обласною владою, однак відповідь найчастіше переростала в обіцянки, які в більшості не справджувались.

Читачі «Прочерку» в коментарях підтримували акторів та працівників театру та обурювались діям влади.

Деякі зрушення почали прослідковуватись уже після річниці пожежі, коли в черкаському театрі почали проводитись ремонтні роботи на даху. Остання обіцянка заступника голови Черкаської ОДА Сергія Овчаренка була про те, що дах та нові вікна в театрі мали б з’явитись до Нового року. Однак, ремонту, за його словами, заважає квітковий павільйон, розміщений поруч. В кінці року його почали зносити.

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Хвиля перейменувань

Довгий час обласна влада та влада місцях протягом цього року намагалась виконати умови декомунізації та, задовольнивши громади, перейменувати вулиці, парки, населені пункти тощо. Проблемою це стало через незадоволення частини людей, яким не подобались деякі варіанти перейменувань.

До того ж, у Черкасах перейменування основної частини вулиць проводилося, за старою українською традицією, в останній визначений законом день.

Зокрема, перейменування однієї з вулиць у Черкасах дійшло навіть до судового позову на міського голову Черкас Анатолія Бондаренка. Черкащанка Галина Назаренко була незадоволена «немилозвучністю» назви вулиці Братів Чучупаків. Раніше – провулок Тельмана. Жінка скаржилась у суді на те, що через назву вулиці її дітей ображають у школі. Однак, суд не задовольнив позов. Пізніше депутат облради Оксана Ковбоша на сесії звернулась до депутатів щодо перевірки Галини Назаренко, яка є проректором інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Варто додати, що читачі «Прочерку» теж у більшості виступали за це перейменування, враховуючи історичну цінність імені братів Чучупаків для України.

Зі скрипом проходило перейменування й у селі Чапаєвка, де люди були проти перейменування, а в самому селі знаходилось погруддя Чапаєва та монумент із серпом та молотом. Зрештою, Чапаєвку перейменували в село Благодатне.

Загалом, в Черкасах перейменували 64 вулиці. Також були перейменовані й кілька населених пунктів в області.

Чи потрібен національний парк?

Питання створення національного парку «Холодний Яр» доволі часто звучало під час нарад, прес-конференцій і сесій облради. Проводились чисельні акції. До приміщення облради приходили люди з плакатами.

Відтак, громади деяких сіл – Мельників, Головківки, Грушківки, Лубенець були проти створення національного парку. Селяни заперечували аргументи екологів, що у Холодному Яру відбувається неконтрольована вирубка лісу, що туристи не мають можливості організовано відпочивати в цьому історичному урочищі.

Натомість науковці закликали мислити більш глобально й не переводити це питання у політичну площину.

У влади була чітка позиція – національному парку «Холодний Яр – бути». Питання лише у площі парку. Про це у Черкасах говорила навіть заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

-Позиція, яку займає профільний міністр – площа національного парку повинна бути не менше 8 тис. га. Нам спочатку пропонували зробити національний парк на 3,5 тис. га площі, потім у ході дискусій збільшили до 5 тис. га, - зазначала вона.

Досі це питання залишається у підвішеному стані і вирішуватиметься вже у 2017 році.

Перемога року

Говорячи про здобутки і перемоги Черкащини у році, що минає, не можна не згадати успіх наших спортсменів. Крім чисельних перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, якими можуть похизуватись черкащани та представники області, найбільшим здобутком наших спортсменів став успіх на олімпійських та паралімпійських іграх.

Черкаський стрілок Сергій Куліш приніс першу медаль олімпійській збірній України в Ріо-де-Женейро. Він привіз в Черкаси «срібло». Пізніше міська влада висловила бажання нагородити Сергій Куліша відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси», а для його тренера вирішили придбати житло.

Не підвели Черкащину і паралімпійці. Нашу область представляли семеро спортсменів. Всі виступили достойно, та найбільшими здобутками відзначились паралімпійські чемпіони: стрілок Василь Ковальчук та футболіст Богдан Кулинич, яких теж було вирішено нагородити знаком «За заслуги перед містом Черкаси».

Крім спортивних були у міста та області й інші досягнення.

«Твоя нова поліція»

Реформа правоохоронних органів у Черкасах повноцінно втілилась у життя у березні цього року, коли 256 патрульних поліцейських прийняли присягу та сформували 21 екіпаж для патрулювання міста. Хоча претендентів було майже 5,5 тисяч.

Пізніше Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітав черкащан зі стартом Нової поліції.

Щодо того, чи можна вважати заснування Нової поліції в Черкасах перемогою, у читачів «Прочерку» були різні думки. Однак те, що загальноукраїнська реформа однією із перших була реалізована в Черкасах, не можна не відзначити.

Пізніше в обласному центрі запрацював і перший в Україні водний патруль, кий покликаний був на боротьбу із браконьєрами.

«Привіт із Австрії»

По істині подарунком року можна назвати передачу місту Черкаси 15 тролейбусів від ПАТ «Азот».

Щоб домовитись із власником підприємства Дмитром Фірташем про передачу тролейбусів, мер Черкас Анатолій Бондаренко літав до Австрії. Пізніше перед журналістами він відзвітував про цю поїздку стоячи та сказав, що міг би полетіти і в Антарктиду, якби того потребувала ситуація. Хтозна, можливо поїздка в Антарктиду чекає на мера в 2017?..

Для передачі тролейбусів у Черкасах перекрили Соборну площу та вишикували самі тролейбуси. А одна жіночка із вдячності навіть поцілувала меру руку.

Звільнення року

Цього року у Черкасах було кілька гучних звільнень. Хтось ішов із власного бажання, хтось – вимушено.

Юрій Сас

У лютому заяву на звільнення написав заступник очільника Черкаської ОДА Юрій Сас, який займав свою посаду з березня 2015 року. Чутки про можливе звільнення заступника губернатора почали з’являтись після виборів 2015 року. Тоді сам Юрій Сас заявляв, що був не задоволений результатами виборів і писав заяву про звільнення.

Після тих таки виборів заступника губернатора звинувачували у причетності до політичної корупції.

Вадим Лісничук

Доволі несподіваним було для черкащан звільнення з посади начальника Патрульної поліції Черкас Вадима Лісничука. Про своє звільнення він написав у Фейсбуці, що викликало жваве обговорення.

Пізніше стало відомо, що Лісничука перевели на службу до Харкова, де він очолив місцеву Патрульну поліцію. Черкаси ж після його звільнення у 2017 рік ідуть без начальника Патрульної поліції. Його обов’язки виконує Олександр Кокоба.

Олексій Цибко

У березні нинішнього року міському голові Сміли Олексію Цибку оголосили імпічмент. Хоча офіційного документа про звільнення мера Сміли, а відтак і призначення нового міського голови, досі нема, наскільки відомо зі ЗМІ, своїх обов’язків Цибко повноцінно виконувати не може.

Більш ніж півроку він оскаржував рішення депутатів міськради про імпічмент, яке сам називав «переворотом».

Призначення року

Гучними були не тільки звільнення, але й призначення на посаду.

Олег Островський

У травні 2016 року підприємець і ветеран АТО Олег Островський очолив обласне управління культури та зав’язків з громадськістю, перемігши чотирьох претендентів. Пізніше він пообіцяв, будучи на посаді, ламати систему.

Кандидатура Островського була сприйнята не однозначно. Чимало критики в його бік було спрямовано через кілька місяців після призначення, коли він «забув» вручити директору Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника Парасковії Степенькіній ювілейну медаль «25 років Незалежності України».

Пізніше капризи Островського «розрулював» заступник голови ОДА Сергій Овчаренко.

А депутат облради Юрій Ботнар захотів послухати Островського на сесії облради з доповіддю про виконану роботу у цьому році.

Олег Григор





«Вибуховими» були вибори ректора ЧДТУ цього року. Переможцем, хоч і зі скрипом, став Олег Григор, який і очолив університет.

Зірвати вибори намагались невідомі, які подзвонили в поліцію та повідомили про те, що університет замінований саме в день виборів ректора. Усіх евакуювали, приміщення перевірили, але вибухівки не знайшли. Надмірна оперативність рятувальників завадила «хитрому плану» втілитись у життя і вибори таки відбулись.

Несподіванка року

Немов сніг посеред літа. Так черкащани охарактеризували подію, що сталась із начальником обласного управління поліції Владиславом Пустоваром. Те, що його спіймали на дачі хабаря, точно можна вважати несподіванкою року.

Генеральна прокуратура повідомила про затримання Пустовара за те, що він ніби то намагався дати хабаря за проходження атестації своїх співробітників.

"Зустріч організували через посередника. Надмірне наполягання на проведенні зустрічі викликало підозри. Заступник доповів керівництву та написав відповідну заяву до Департаменту внутрішньої безпеки. ДВБ спрацювало оперативно: і посередника, і хабародавця затримали", - коментувала подію тодішня керівниця Національної поліції України Хатія Деокнаїдзе.

Сам Пустовар був упевнений у своїй невинуватості та говорив, що його хочуть дискредитувати, а провокація проти нього була наперед змодельованою.

У Черкасах почали проводити мітинги у підтримку начальника обласної поліції, а деякі народні депутати навіть взяли його на поруки.

Втім, це не допомогло Владиславу Пустовару швидко вирішити ситуацію, яка, судячи з усього, матиме продовження й у 2017 році.

Герой року

Справжнім черкаським героєм став тринадцятирічний хлопчина Богдан Волик. Він врятував життя двом дівчаткам, котрі провалились під лід на Дніпрі.

Потім стало відомо, що допомоги потребує сам Богдан, який має проблеми з лівим оком.

За кілька днів хлопець отримав чимало подарунків, а також пам’ятний знак та грошову премію з рук мера Черкас Анатолія Бондаренка.

А Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з Богданом у своєму кабінеті та пообіцяв йому допомогти з операцією на лівому оці.

Політики прогнозують…

Напередодні Нового року «Прочерк» поцікавився у черкаських політиків про їх враження від року, що минає, та попросив оцінити його найбільші успіхи та провали.

Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко:

«Цей рік був дуже насиченим і динамічним. Вважаю, що багато вдалося зробити задля реалізації визначених пріоритетів у кожній із галузей. Водночас планів на 2017-ий у нас ще більше. Черкащина має «Стратегію-2020», і всі свої дії ми координуємо з нею. Із початку 2016 року відбувається поступове відновлення економіки області. Передчасним буде твердження про зростання, але ми очікуємо на посилення позитивних тенденцій у 2017-му. Уже традиційно особливу увагу наша команда цьогоріч приділяла інвестиційній роботі. Тому що без капіталовкладень розвиток територій неможливий. І посилення позицій області в питаннях інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці підтверджує, що ми задіюємо ефективні інструменти. У будь-якому разі кожна перемога Черкащини – це результат нашої єдності і спільної праці. Тому дякую кожному черкащанину. Хай 2017-ий буде роком розвитку і такого бажаного миру!»

Депутат Черкаської облради Юрій Ботнар:

«Про "успіхи" влади залишу розповідати її оспівувачам та представникам. Переконаний, що навіть попри "темники" мінстеця їм буде непросто пояснити такі "перемоги", як цілковита відсутність покараних у справі фальсифікації минулорічних виборів до обласної ради, у справі закупівлі за завищеними цінами квартир для родин учасників війни, кількамільйонне будівництво собачого притулку в Умані, небачена корупція у сфері земельних відносин, неспроможність використання понад 200 мільйонів наявних гривень на ремонт доріг, приховані наміри будувати екологічно небезпечну ГАЕС під Каневом, одночасно з відмовою підтримати створення заповідного парку у Холодному Яру, підтримка призначення одіозного Валерія Лютого на посаду начальника поліції в області, усування останніх "майданівських" кадрів на фоні призначення й повернення "старих" - це буде складно пояснити громадянам. Успіх Черкас - це перемоги спортсменів, зокрема олімпійців та боксерів, це розквіт міського середовища, зокрема парків, це поліпшення інфраструктури, це проведення національно-патріотичних заходів, це продовження волонтерської діяльності містянами. Я переконаний - наші перемоги попереду. Сподіваюсь, що українці, черкасці зокрема, завершать революційні зміни системи і ми, нарешті, збудуємо соціально й національно справедливе суспільство. Власне й бажаю черкащанам особистих успіхів та спільних Українських Перемог!»

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко на прес-конференції:

«У цьому році було відремонтовано більше доріг, ніж за всі часи незалежності. Ми посідаємо перше місце з розрахунку кількості відремонтованих доріг на одного жителя міста. Щодо невдач, ми не використали державні кошти на придбання спортивного обладнання для облаштування у кінотеатрі «Мир» спортивного залу. Це були кошти за квотою народного депутата Олега Петренка. Обладнання це специфічне, його виробляють німецькі фірми. Те, що не вдалось його закупити – це недопрацювання департаменту освіти і це найбільша помилка за рік».





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