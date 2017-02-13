Скандал під музику, або як в Черкасах головні документи року приймали

Сесія Черкаської міськради, де під гучну музику депутати мало не билися з активістами, завершилася перемогою влади – депутати таки проголосували за головні документи року – програму соціально-економічного розвитку та бюджет розвитку.





Голосування було письмове. Кожен депутат підходив до президії і підписувався у графі навпроти прізвища. За ПСЕР проголосувало 32 депутати, а за бюджет розвитку - 24.

Міський голова Анатолій Бондаренко сказав журналiстам, що тепер найголовнiше розiбратись, «хто проплатив цю акцiю», якою він назвав спротив громади. Разом з тим, та ж таки громадськість просто хотіла проконтролювати розподіл своїх же, тобіж, бюджетних коштів.

«Сьогодні один з депутатів міської ради сказав, що для нього громада міста - це ті люди, які голосували за нього і живуть на його окрузі. Це все що потрібно знати про більшість міських депутатів Черкас», – іронічно зауважив після сесії активіст Сергій Костенко, маючи на увазі виступ депутата Руслана Зорі.

Які ж були аргументи громади? Активістка Вікторія Феофілова зауважила, що Програма соціально-економічного розвитку Черкас на найближчі три роки (ПСЕР), включена до порядку денного, не була обговорена з громадськістю. Зокрема, громадські активісти незадоволені включенням до ПСЕР спорудження в Черкасах льодового палацу і встановлення в парку "Сосновий бір" дороговартісного колеса огляду.

Активісти просили перенести розгляд ПСЕР на потім.

Але влада хотіла розглядати це питання саме сьогодні, оскільки це, мовляв, впливає на виплату з міського бюджету зарплат і пенсій. Думку провладних фракцій підтримав також Руслан Зоря із "УКРОПу": на його переконання, ідеальної ПСЕР усе одно не буде, а та, яку виробили, "достатньо нормальна".

Коли розпочалося голосування за порядок денний (із включеним пунктом про ПСЕР), активісти включили аудіозапис балету Петра Чайковського "Лебедине озеро" а потім - музику гурту "Сокира Перуна" в стилі рок. Група активістів заблокувала трибуну.

"Ваші бандитські методи більше в цьому місті не пройдуть", - кричали активісти владі.

Було чути крики "Ганьба!" та заклики заблокувати двері.

Після того, як секретар міськради Олександр Радуцький оголосив, що голосування за порядок денний завершилося позитивним результатом, частина представників громадськості, серед яких були "азовці", кинулася на трибуну. Там розпочалася штовханина, в якій постраждали представники апарату міськради, в тому числі жінки.

Учасників штовханини розняла поліція, опісля влада взяла перерву, а тоді таки прийняла потрібні рішення.

Що цікаво і показово, так це те, що коли сесія продовжилася депутати швидко прийняли рішення про виключення зі складу виконкому одного з найбільших критиків влади – «азовця» Дмитра Кухарчука. З подачі депутата Бінусова це підтримали 30 депутатів. Виключили зі складу виконкому й Івана Кієнка. Щоправда за його ж заявою. Але можна припустити, що така ж доля його очікувала б і без власноруч написаної заяви, бо на початку сесії він сказав дещо, що дуже роздратувало представників влади:

«Про що говорити? Про плитку на тротуарі сумнівної якості? Хтось радився з громадою, перш ніж планувати будівництво Льодового палацу? А в нас поза «Прозорро» і поза тендерними комітетами розприділяються кошти. Я вийшов з виконкому, тому що там не приймаються жодні рішення. Всі рішення приймають в кабінеті у Радуцького»

Вже після сьогоднішніх подій інтернет вибухнув хвилею обурення на адресу влади. І це можна зрозуміти, адже хоча б задля годиться влада могла б таки більше приділити уваги обговоренню ПСЕР з громадськістю.

Ось що пишуть з цього приводу активісти:

«Сьогодні я став свідком безкарного розкрадання України та її бюджету. На сесії міськради, де громада разом з Дмитром Кухарчуком вимагали прозорого ПСЕР,спочатку після нестачі аргументів влада затіяла бійку, потім прийняли питання в повному хаосі та не зважаючи на громаду та її думку, Відразу за активну участь у боротьбі за справедливість з виконавчого комітету виключили Дмитра. Це ще раз пояснює, що Дмитро заважав розкрадати бюджет, та не "ГРАВ ЗА ПРАВИЛАМИ", які встановлює влада. Я, як житель міста, зроблю все, щоб бандити, які зараз при владі, покинули місця влади та перестали розкрадати нашу Україну», – пише у «Фейсбуці» активіст Ян Антонюк.

Обурюється поведінці влади колишня депутат Черкаської міськради Наталія Коваленко.

«Сьогодні всі, хто хоч трохи орієнтується в іміджелогії та політтехнологіях, могли спостерігати, як легко можна зневілювати імідж "демократичного лідера", чи "політичної сили демократичного спрямування". Просто класика!», – зазначила екс-депутат.

Те, що ПСЕР не ідеальний, визнає і сам міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Наведемо і його позицію щодо сьогоднішній подій на сесії.

«Знаковими були дві події. Першу - вважаю ганебною, другу - надзвичайно важливою для всіх жителів нашого міста. Аби не вдаватися до політичного підгрунтя, так званої, акції, метою якої було зірвати сесію, хочу акцентувати на головному.

Які б питання не розглядалися і які б рішення не приймалися, ми повинні залишатися цивілізованими людьми, здатними до конструктивного діалогу. Однак, коли в моїй присутності чоловіки, будь-то активісти чи ще хтось, дозволяють собі штовхати жінку, вважаю за обов’язок стати на її захист. Так мене виховали батьки. І радий, що серед колег-депутатів знайшлися ті, хто просто-на-просто став на захист працівниці міської ради і не допустив свавілля на сесії.

Також дякую всім директорам департаментів і депутатському корпусу за щоденну кількамісячну роботу, за десятки проведених комісій, які зрештою дозволили нам, хай і в таких нелегких умовах, але прийняти один із найважливіших документів.

Так, ПСЕР не ідеальний, бо ідеально спланувати, мабуть, не можна жоден бюджет. Однак разом із тим вже відзавтра ми можемо приступити до капітального ремонту нашого міста, запустити в роботу не одну важливу програму, і по спорту, і по підтримці молоді, розпочати створення кризового центру для жінок. І ще багато чого іншого, не менш важливого для життєдіяльності і головне - розвитку - нашого міста», – роз’яснює мер у «Фейсбуці».

Проте усім цим поясненням парирувала активістка Вікторія Феофілова:

«Приймати незаконні рішення на сесії - не менш ганебно, ніж штовхати жінку. Ігнорувати здорові вимоги і заклики до діалогу від громади, коли мова йде про наші гроші - не менш ганебно. Забрати з фінансування кризового центру гроші на будування зупинок для своїх підрядників, а потім піаритися на ньому - не менш ганебно. Розподіляти 250 млн вручну без конкурентних умов - не менш ганебно. Купувати колеса огляду за 9 млн під час війни і того, як люди ламають щодня кінцівки на нечищених тротуарах - не менш ганебно. Так мене виховали батьки».

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