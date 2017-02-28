«Квартира під охорону 2017» – захист громадян без копійки бюджетних коштів

Юрій КИЛИМНИК Резонанс

Поліція охорони – напевне, одна з небагатьох державних структур, яка в сучасних умовах по-справжньому демонструє якісну роботу,економічну ефективність, має довіру людей. «Ми жодної копійки не отримуємо з бюджету, отже все – від автомобілів до набоїв – маємо купляти за свої кошти. І при цьому залишаємося вочевидь найкращою охоронною структурою в державі!» – наголосив під час нещодавньої зустрічі з журналістами начальник Управління поліції охорони в Черкаській області полковник поліції Василь Курятник.





Хто і як обкрадає квартири черкащан

– Один із головних напрямків вашої діяльності – охорона квартир. Хто ті люди, які обкрадають чужі помешкання?– запитали ми Василя Івановича.

– Звісно, злодії були завжди, відтоді, як на світі з’явилася приватна власність, – відповів він. – Але у наш час на стан злочинності негативно впливає зниження прожиткового рівня населення. Є й інші обставини, які впливають на кількість квартирних крадіжок. Приміром, суди беруть під варту лише 30 відсотків осіб, спійманих на крадіжках. Не поліпшило безпеки громадян і звільнення ув’язнених з місць позбавлення волі за так званим законом Савченко.

Окремо слід сказати про помилки самих громадян, які нехтують засобами охорони, залишають житла без нагляду, не є достатньо обережними при спілкуванні з невідомими особами. На жаль, інформацію про свої квартири злодіям часто надають діти.

– Як злодії найчастіше потрапляють до помешкань?

– Найпоширенішими способами проникнення до житла є підбір ключів, віджим склопакета, злам серцевини замка. Нарешті, якщо житло не замкнене, злодії потрапляють до нього, як ми кажемо, шляхом вільного доступу.

Як захистити помешкання?

– Поліція охорони – госпрозрахункова державна структура. Чим приваблюєте клієнтів?

– Компетентністю, освіченістю, навченістю наших працівників. Звісно, не обходиться і без різноманітних маркетингових заходів. Приміром, на виконання доручення голови Національної поліції України від 13 лютого, прагнучи краще захищати майно громадян і протидіяти квартирним крадіжкам, готуємося проводити з 15 по 31 березня весняну соціальну всеукраїнську акцію «Квартира під охорону 2017».

– Що за акція така?

– Як видно із назви, вона стосується передусім охорони помешкань. Зрозуміло, що така охорона складається із монтажу в квартирі певного обладнання та подальшого його обслуговування. Обладнання дозволяє поліції вже в момент несанкціонованого проникнення в квартиру дізнатися про це і протягом лічених хвилин прибути на місце. Під час акції надаємо знижки на проведення монтажних робіт в розмірі 50відсотків, а учасникам АТО та родинам загиблих учасників АТО (за умови надання підтверджуючих документів) – знижки в розмірі 75 відсотків.

Щоб не говорити багато, просто назву ціни. В період акції обладнання квартири буде коштувати від 6 тисяч гривень, щомісячна абонплата – 150 гривень.

– Не сказати, що це – копійки...

– Але ж фінансування поліції охорони здійснюється винятково за рахунок того, що ми заробимо, уклавши договори охорони. При цьому останнім часом суттєво зросли витрати на комунальні послуги, послуги зв’язку, видатки на зарплату працівників. Більше того, ми суттєві суми відраховуємо до бюджету.Управління поліції охорони у 2016 році сплатило податків 16 мільйонів 917 тисяч гривень (ПДВ, ПДФО, ЄСВ, військовий збір, податок на землю, на нерухомість).

– Як швидко можна встановити сигналізацію?

– При зверненні громадян з метою встановлення сигналізації наші фахівці виїжджають у зручний для замовника час для обстеження житла та встановлюють засоби сигналізації в найкоротший термін (від 1 до 3 діб).

Крім того, для громадян, в котрих раптово виникла необхідність відрядження, існує спеціальна послуга «Термінова охорона», за допомогою якої тимчасово встановлюються засоби сигналізації на період відсутності власника впродовж 1-2 годин від моменту звернення. Оплата залежить від терміну користування послугою та інших особливостей об’єкту (місце розташування, технічна укріпленість, площа приміщень).

– Є поліція охорони і є приватні охоронні структури. В чому ваша перевага?

– У поліції охорони в групах реагування задіяні працівники поліції, які закінчили спеціалізовані навчальні заклади Департаменту поліції охорони та мають відповідну кваліфікацію. Вони наділені Законом України «Про національну поліцію» спеціальними повноваженнями, забезпечені вогнепальною зброєю та спеціальними засобами.

Досвід поліцейських груп реагування становить в середньому 15 років служби.До того ж, групи реагування забезпечені новими, сучасними автомобілями, які оснащені світло-гучномовними пристроями, відеореєстраторами, GPS-пристроямимісцевизначення рухомих об’єктів, мобільним та радіозв’язком. Найближчим часом заплановане придбання індивідуальних відеореєстраторів кожному поліцейському.Обладнання, яке використовується, проходить необхідну сертифікацію.

А загалом щороку кількість громадян, які довіряють своє майно саме поліції охорони, збільшується – щорічноблизько 100 об’єктів та квартир переходять під охорону поліції від недержавних охоронних структур.

– Акції зі знижками дають щось?

– Громадяни, які встановлюють сигналізацію під час проведення акції, заощаджують значні кошти. Під час проведення попередньої акції восени 2016 року було обладнано понад 150 квартир громадян, що утричі більше, ніж у звичайний період.

– Куди звертатися?

– Для отримання детальної інформації та замовлення послуг поліції охорони звертатись за адресою: Черкаси, вул. Хоменка, 3/1. Телефон 63-34-06. Також можна звертатися за номерами контактно-інформаційного центру: 097 050 22 20, 073 050 22 20, 099 050 22 20.

– Всі ваші клієнти можуть спати спокійно?

– Якщо розумне ставлення власників до своїх жител доповнюється укладанням угоди з такою охоронною структурою, як наша, то існує дуже високий ступінь вірогідності, що квартира залишиться недоторканою. Станом на 22 лютого Управління поліції охорони забезпечує охорону близько 6,5 тисяч помешкань громадян.Крадіжок протягом 2016 року допущено не було!

– Може, у квартирних крадіїв – відпустка?

– При спробах проникнення до житла затримано 43 особи. Їх передано до чергових частин територіальних підрозділів головного управління Національної поліції.

Від особистої охорони до перевезення... ікон

– Крім охорони квартир та інших об’єктів – які ще послуги надає ваше управління?

– Один із напрямків нашої роботи – супровід цінних вантажів та грошових коштів. У зв’язку з ускладненням криміногенної ситуації та з подіями на сході держави цей напрямок роботи став дуже актуальним.

Буквально днями ми допомагали київським колегам охороняти цінну ікону, яку транспортували від аеропорту до місця тимчасового перебування в Україні. Вважаю, що хлопцям пощастило – не так часто доводиться супроводжувати такий «вантаж»...

Крім того, за необхідності забезпечуємо фізичну охорону окремих осіб, причому не тільки на території області. Беремо участь у забезпеченні порядку на масових заходах. Під нашою охороною багато державних установ, майно.

– А в магазини, які ви охороняєте, часто намагаються залізти? Злодії виявляють винахідливість чи все роблять традиційно?

– Трапляється всяке. Хтось діє нахрапом: розбив вітрину, схопив що перше потрапило під руку – і тікати. Інші виявляють чудеса винахідливості. Один намагався обікрасти весільний салон: зайшов як покупець, нишком заліз під виставлену на вітрині весільну сукню і сидів там до закриття магазину. Потім узявся оббирати вітрини з прикрасами. Коли ми прибули на місце, він знов заховався під сукню і сидів аж поки його звідти не витягли поліцейські.

Ще один хлопець вдерся вночі в смілянський магазин «Океан», щоб роздобути... морських делікатесів. Побачивши через кілька хвилин прибулих поліцейських, він так розгубився і перелякався, що довго не хотів виходити із магазину.

Нерідко крадіжки вчиняють наркозалежні люди. Особливою популярністю в них користується черкаський «Епіцентр»: там багато виходів, і є ілюзія, ніби можна звідти швидко вискочити, прихопивши неоплачений товар. Але це не так – виходи пильнують наші працівники.

Між іншим, обкрадають не тільки магазини. Приміром, нещодавно намагалися пограбувати ломбард. Є й зовсім кричущі випадки. У Черкасах злодій намагався викрасти грошові пожертвування віруючих із церкви біля Пагорба Слави, де, між іншим, незадовго до цього йому подали милостиню в 70 гривень.

А в Умані був випадок, коли злодій удерся до... прокуратури! Поліція охорони заблокувала приміщення за всіма правилами, а злодія в чорному одязі з повним набором специфічних інструментів знайшла під столом у кабінеті прокурора, біля відкритого сейфа.

– Наскільки небезпечна робота в поліції охорони?

– Поспішаючи на виклик, правоохоронець не знає, що його там чекає –наркоман, якому не вистачає на дозу, професійна злодійка чи озброєний злочинець, готовий на все, аби не сісти за ґрати. Досвід співпраці всіх підрозділів Національної поліції дає можливість найякісніше виконувати поставлені завдання.

– Отже, ви взаємодієте зі «звичайною» поліцією (ГУНП), патрульними?

– Як з ГУНП, патрульною поліцією та із іншими підрозділами Національної поліції України налагоджено повну співпрацю та взаємодію, обмін інформацією.Наряди груп реагування Управління поліції охорони включені до Єдиної дислокації сил та засобів, які задіяні на охорону публічної безпеки та порядку.

З метою оперативного реагування на сигнали про правопорушення, що надходять по спецлінії «102», отримання вичерпної інформації про обставини їх скоєння, прикмет підозрюваних тощо здійснено підключення до інформаційно-телекомунікаційної підсистеми «Цунамі».

По спецлінії «102» у 2016 році нарядами груп реагування поліцією охорони здійснено 465 виїздів, при цьому затримано 44 особи.

Із найбільш показових випадків – виїзд наших працівників на вбивство у Звенигородці. Там чоловік убив ножем свою дружину і взявся пиячити, а щоб ніхто не зайшов на подвір’я, випустив злого пса. Нашим працівникам довелося не тільки затримувати вбивцю, а й знешкоджувати агресивну тварину...

Дещо про «тривожну» кнопку

– Які плани поліції охорони на найближчий рік?

– Насамперед, для безпеки дітей проводиться системна робота з органами місцевої влади по встановленню кнопок тривожного виклику в навчальних закладах.

– Навіщо?

– Для людей, які йдуть на порушення закону, часто немає значення, кого ставити під загрозу – чоловіка, жінку, дитину... Нещодавно був випадок, коли до пункту централізованого спостереження Управління поліції охорони надійшов сигнал тривоги з санаторної школи-інтернату у Золотоноші. Як з’ясувалося, наркоман заліз у приміщення інтернату, щоб... замкнутися у туалеті і «заправитися» там дозою зі шприца. Невідомо, якими б були подальшідії «відвідувача», особливо після вживання наркотиків, якби не наявність у інтернаті «тривожної» кнопки поліціїохорони та оперативність самих правоохоронців.

Крім захисту дитячих закладів, продовжуємо встановлювати системи «Терміновий виклик поліції» в громадських місцях для оперативного реагування на надходження сигналів «Тривога!» з метою припинення, попередження правопорушень чи розкриття по гарячих слідах. Наразі на територіях обслуговування в межах області встановлено 535 систем «Терміновий виклик поліції», позначених відповідними покажчиками. В разі порушення публічного порядку та безпеки, скоєння правопорушення, будь-який громадянин, побачивши інформаційну наліпку, може звернутися до адміністрації з проханням терміново викликати поліцію.

– Це працює?

– У 2016 році припинено 167 правопорушень на об’єктах, де встановлені системи тривожного виклику нарядів поліції, по гарячих слідах затримано 182 особи.

Приміром, торік у Смілі двоє хлопців зірвали золотий ланцюжок і дівчини. На щастя, це трапилося біля магазину, в якому встановлена «тривожна кнопка», тому вдалося швидко викликати поліцію охорони. Грабіжників удалося швидко знайти.

Завдяки «тривожній» кнопці поліції вдається знешкодити й просто неадекватних осіб, які загрожують життю інших людей. Приміром, один нетверезий чоловік рік тому, посварившись із іншими відвідувачами черкаського кафе-бару «У Богдана», вчинив там стрілянину. Безладдя припинили тільки поліцейські, які оперативно прибули на місце події.

Дивовижний випадок стався у черкаському «Макдональдсі»: двоє хлопців-«мажорів», хильнувши зайвого, вирішили в’їхати на автомобілі прямо в ресторан. З огляду на небезпеку персонал ресторану натиснув на «тривожну» кнопку...

Поліція охорони допомагає людям не тільки виконуючи свої прямі обов’язки. Відомий нещодавній випадок, коли наші працівники надали допомогу літньому чоловікові у гасінні його машини, яка зайнялася через пошкодження газо-бензинового обладнання.

Тож головне для нас – безпека громадян. Скажу про себе: я пишаюся тим, що доля і керівництво довірили мені очолювати поліцію охорони Черкаської області – один із найкращих, на мій погляд, правоохоронних підрозділів України.

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