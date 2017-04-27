«Урожай» (МХП) ініціює гранти для стартового капіталу сільських підприємців

Юрій КИЛИМНИК Резонанс

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» виділить кошти для тих жителів сіл Черкащини, яківирішать започаткувати власний бізнес. Усього передбачено фінансування 24 проектів. На кожний буде виділено по 40 тис. грн. На Черкащині проект реалізовуватиме ТОВ «НВФ «Урожай».







Про це йшлося під час нещодавньої прес-конференції директора ТОВ «НВФ «Урожай» Олега Васецького.

– На відміну від інших соціальних проектів, у рамках яких кошти вкладають у розвиток інфраструктури населених пунктів, ми зміщуємо фокус уваги на конкретну людину, – сказав журналістам ОлегВасецький. – Ми б хотіли глобально змінити світосприйняття людини на селі. Багато хто до сьогоднішнього дня чекає «подачок» від держави, від суспільства. Ми ж робимо ставку на тих, хто готовий ризикувати й досягати своєї мети. Цим людям бракує малого – коштів. Ці кошти ми їм даємо.

Гранти отримають ті, хто виграє конкурс «Село. Кроки до розвитку», проведення якого на Черкащині координуватиме виконавчий директор обласної громадської організації «Ресурсний центр АНГО» Анатолій Рекун.Проект буде реалізований у селах Канівського, Черкаського, Чигиринського, Городищенського, Корсунь-Шевченківського та Катеринопільського районів.

– Сьогодні ми не говоримо про благодійництво, – наголосив пан Рекун. – Це мають бути прибуткові проекти, які дозволять перетворити 40 тисяч гривень гранту в більшу суму – суму, яка дозволить отримувачу гранту не лише поліпшити своє життя, а й створити в селі нові робочі місця, передати досвід реалізації проекту іншим людям.

Розвиваючи цю думку, Олег Васецький наголосив, що меценатські проекти, звісно, потрібні, але вони обмежені в часі: виділені кошти закінчуються, і проект закривається. Організатори ж конкурсу «Село. Кроки до розвитку» прагнуть, щоб проект був успішним, довгим і залучав велику кількість людей.

На запитання журналістів, який сенс такій бізнесовій структурі, як ТОВ «НВФ «Урожай», виділяти власні кошти на потреби, здавалося б, сторонніх людей, Олег Васецький наголосив, що всі українці, живучи у спільній державі, тісно пов’язані між собою, тож проблеми одного так чи інакше відбиваються на інших людях.

Як додав Анатолій Рекун, організатори конкурсу хотіли б, щоб українці зрозуміли, що заробляти кошти можна не лише виїжджаючи кудись на заробітки, а й працюючи на своїй землі.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 30 червня. Усіх конкурсантів навчать соціальному проектуванню, підготовці заявок та необхідної документації, а також основам підприємницької діяльності. А 24 переможця, які підготують найкращі проекти, отримають бажаний стартовий капітал.

Нагадаємо, що торікподібний проект холдингу «Миронівський хлібопродукт» (до складу якого входить ТОВ «НВФ «Урожай»)уже був реалізований в трьох районах Черкаської області. В результаті переможці10 найкращих проектів отримали безповоротну фінансову допомогу.

Як зазначила директор департаменту зв’язків з громадськістю та корпоративної соціальної відповідальності ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Альона Кузьменко, її приємно вразило, наскільки креативно підійшли черкащани до попереднього конкурсу. Серед переможців були проекти з вирощування малини, пошиття одягу, збору сміття, виробництва кераміки, розведення бройлерів, розвитку туризму тощо.

– Ми переконані, що й новий конкурс дозволить жителям черкаського села реалізувати цікаві й корисні ідеї, – наголосила пані Кузьменко.

За словами Анатолія Рекуна, проекти можуть бути найрізноманітніші – від розведення нутрій до вирощування артишоків, від органічного садівництва до автотуризму. Новий погляд на ведення бізнесу тільки вітатиметься.

Протягом 2017 року «Миронівський хлібопродукт» реалізує конкурс мікрогрантів у двох областях – Черкаській та Вінницькій, поступово розширюючи географію проекту у місцях своєї присутності.З конкурсною документацією та умовами участі в конкурсах можна ознайомитися ТУТ.

Фото Ігоря Єфімова

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