Олег Островський: «Моє управління, на щастя, не втягувалося в комерційні скандали…»

Назарій ВІВЧАРИК Резонанс

Сьогодні Олег Островський вперше після лікарняного публічно прокоментував ситуацію, яка склалася в ОДА навколо управління культури. «Якби мені більше дали документів, то сказав би більше», – одразу зауважує він. Складається враження, що чиновник не може (чи не хоче) казати більше, але наскільки відверто може говорити начальник без портфеля і людей у підпорядкуванні? Власне, сьогодні він не знає, кому здавати лікарняний лист, а це також характеризує стан справ у галузі, де хтось скаржиться на зникнення документації, а хтось на тіньову бухгалтерію.





«Цікаво, що він скаже?», – запитує журналіста «Прочерку» перед прес-конференцією Островського один з заступників голови ОДА.

«Ну, що він сказав?» – запитує журналіста «Прочерку» вже після прес-конференції Островського один з депутатів обласної ради, які, власне, і винесли в публічну площину проблеми управління.

Прес-конференція Олега Островського відбувається в ОДА у його кабінету. При вході напис «управління культури». Хоча насправді всі журналісти заплуталися, де управління, де відділ, де департамент і хто ким керує.

На стінах холодноярський прапор «Воля Україні, або смерть!», тризуби, картини з козацькими мотивами, фото Островського з АТО. Власне, з останнім і пов’язаний його лікарняний. У руках Олег Анатолійович тримає рентгенівський знімок головного мозку.

– То де ми, Олег Анатолійович, знаходимося? В управлінні, департаменті?

– В Україні! (сміється, - ред). Я дякую вам, що прийшли. Вийшов саме на роботу з тритижневого лікарняного. У кого є підставив вважати, що я пішов на лікарняний вимушено через якісь нюанси в ОДА, то скажу, що це не так. Після 2014 року після війни не до кінця розсмокталася гематома. Є проблеми з тиском. Але я вийшов з лікарняного і хочу розібратися в ситуації. У мене є два документи, що мені вручили. Це розпорядження від 24 квітня перевести мене на посаду начальника управління культури Департаменту культури та зв’язків з громадськістю ОДА. І маю ось розпорядження від 25 квітня до вирішення питань призначення директора департаменту культури та зв’язків з громадськістю покласти тимчасово обов’язки керівника на Миколу Сухового. На жаль, більше ніяких документів мені ніхто не дав. Я не бачив ні штатного розпису, ні положення. Але ж це державна служба. Має бути положення про департамент. Має бути нове положення про управління культури в складі департаменту, згідно якого треба виконувати посадові обов’язки.

По людях скажу… Ніхто фактично не переведений, крім Сухового і мене. Чому за ці тижні цього не зроблено? Краще запитати в Сухового. Як і про положення. Тож фактично сьогодні я начальник без портфелі чи без печатки. проситиму положення, щоб ознайомитися, що ж мені тепер робити. Але повідомили вже, що буде в підпорядкуванні менше людей. Бо окремо буде управління інформаційної політики, а окремо ж буде відділ культурної спадщини.

– У вас в підпорядкуванні люди зараз є?

– Немає. Я лише можу виконувати сам функції в межах повноважень, але повноважень не знаю, бо з положеннями не ознайомлений. Фактично в старому управлінні я звільнений, а в новому управлінні департаменту мені навіть немає кому віддати документ про лікарняний

– Що сталося перед цим?

– 12 квітня я пішов на лікарняний, а 13 квітня в управлінні культури почалися незрозумілі дії. Знаю, що облдержадміністрація звернулася до правоохоронних органів, бо були зафіксовані факти передачі якоїсь документації, передавання через вікна. Знаю, що є відеозаписи, де чітко зафіксовано хто, що і кому передавав. Якщо це не секретна інформація, то, сподіваюся, вона буде оприлюднена. Бо вже ходять чутки, що я особисто комусь передавав трудові книжки і особові справи. Та це не відповідає дійсності хоча б тому, що я не перебував тоді в ОДА і всю керівну функцію здійснював Микола Суховий, мій заступник, на якого офіційно покладені всі повноваження.

– А вам пояснювали, навіщо ця реорганізація і хто її ініціював?

– Розпорядження за підписом голови ОДА, але ж є профільний заступник, який контролює ці питання і, очевидно, він готував документи… (учора в ОДА таки знайшли відповідне розпорядження, яке чомусь не було оприлюднено на офіційному сайті облдержадміністрації. Заступник голови ОДА Віталій Коваль пояснював, що «зміни продиктовані об’єктивною необхідністю налагодження ефективної роботи у відповідних напрямах із урахуванням рекомендацій Кабміну», - ред.)

– Ви зустрічалися з Суховим, кабінет якого навпроти вашого?

– Я хотів з ним зустрітися і з працівником, що займається кадрами. Микола Суховий мене уникав і вчора до обіду так і не знайшов часу. Тож поки мені нічого не роз’яснили. Вилучена документація, як мені пояснили, знаходиться в спеціаліста з кадрової роботи. Ось ці документи, ці два розпорядження учора вручив мені Суховий в кабінеті Віталія Коваля, де ми побачилися на дві хвилини.

– Зараз складно розібратися, яке з відомств керує культурою…

– Є старе управління культури, старий департамент інформаційної політики і зв’язків з громадськістю. Це все не було ліквідоване. Зараз вони в стадії ліквідації. Щодо нашого управління, то в мене було в підпорядкуванні 22 особи. Гроші виділялися на зарплату, комунальні послуги, податки. На жаль, в штаті не було бухгалтера, юриста… Натепер структурним підрозділом Черкаської ОДА є департамент культури та взаємозв’язків із громадськістю. Він створений шляхом перейменування управління культури та взаємозв’язків із громадськістю. Уже оголошений конкурс на посаду директора департаменту. Триватиме до 17 травня. Я ще не прийняв рішення, чи братиму участь в конкурсі.

– То що ж, на вашу думку, відбувається?

– Мені у вуха вклали слова: «Неефективна робота управління, треба робити зміни, заводити інших людей», бо штат тепер же збільшиться. Проводитимуть конкурси на нові посади. Це ж начальники відділів, спеціалісти… Тобто чисельність штату має зрости…

– У вас були порушення в роботі та чи помічали ви порушення з боку інших?

– Не було у мене порушень. Інакше були б мені догани, це б виходило в публічну площину. Але на щастя моє управління і люди, які працювали зі мною, не були втягнуті в якісь комерційні скандали, окрім тих, що мали місце під час проведення конкурсів по призначенню директорів комунальних закладів. Але то були кишенькові інтриги тих ватників, які все життя працювали в тих установах, обросли метастазами і для них ті конкурси були критичними. Вони боялися, що не всидять на посадах. Отже, мене і колег не втягли в комерційні скандали. А ви згадайте попередніх керівників управління. Майже всі пішли з досі не закритими кримінальними справами.

Якби в нас був бухгалтер, люди, що офіційно відповідають за підписи, то цих розмов не було б. Але що там робилося, можу здогадуватися лише з чуток… От нехай службове розслідування все і покаже. І результати треба зробити публічними. Бо як можна працювати і ні за що не відповідати. А головний бухгалтер, який готував документи по культурі, ніде свого підпису не ставив. Це ж про щось говорить?

– Чи вважаєте ситуацію ,яка склалася, порушенням ваших трудових прав?

– Тут же не лише про мої права йдеться. А про весь колектив, про 22 особи. Перш ніж цн сказати ,я хотів би подивитися повністю документацію.

– У Міністерстві поінформовані про ситуацію, яка склалася в Черкасах?

– Тепер ми не підпорядковані міністерству. Вважаю, що це неправильно.

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