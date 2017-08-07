На Черкащині розкрадають унікальний маєток часів Шевченка

Назарій ВІВЧАРИК Резонанс

Сьогодні мощена плиткою стежка до маєтку Енгельгарда в селі Будище Звенигородського району на Черкащині заросла травою. Сама ж плитка нерівна, бо стелилася взимку на замерзлий грунт. Красивих кованих ліхтарів, біля яких ще у 2011-2012 роках фотографувалися молодята, взагалі немає. Сам родинний маєток Енгельгарда, де «козачкував» колись малий Тарас Шевченко, стоїть лиш трохи відреставрований ззовні, а всередині – стіни з голою цеглою і дротами, що висять на них…

– Ось в цій кімнаті був мій клас, – пригадує сільський голова Будища Валерій Кулик, сумно оглядаючи пусту недобудову.

Найприкріше, що тут ще донедавна вчилися діти. У історичній будівлі розміщувалася Будищенська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. Але реконструкція 2013-2014 років стала фатальною для маєтку, який успішно пережив і жовтневий переворот в Петрограді, і братовбивчі війни разом з голодоморами…

Зараз дітей возять шкільним автобусом у сусіднє село – Шевченкове. Але дорога непроста і коли взимку замітає снігом, то до школи діти можуть і не потрапити. Однак і в своєму селі вони вже навчатися не можуть.

Не краща ситуація з іншими об’єктами. Будинок управителя та льох геть заросли бур’янами, що їх і не видно, три вікові дуби потребують негайного лікування (їх називають Тарасовими Дуб, бо за переказами старожилів, він ховав у дуплах дерев свої малюнки), а два ставки заросли так, що їх ледь видно.

«Згідно з проектом, буде відремонтовано фасад будинку, відтворено малі паркові форми біля маєтку (серед яких — альтанки, паркова алея та каскад ставків), реставровано льох (винний погріб) та будинок управителя маєтком. Нині там, за повідомленням департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, виконано чверть від усіх запланованих робіт. Зокрема, завершено роботи з демонтажу, проведено підготовку приміщення погреба та виконано роботи з очищення деталей і поверхонь від іржі, старої фарби, окалини, штукатурки чи масляних відкладень. Наразі також розпочато відновлення фасаду будівлі», – йшлося у прес-релізі від обласної влади наприкінці 2013 року. Проте реальність виявилася іншою, як на фото:

Маєтку поки так і не судилося бути реконструйованим. Як інформують у Національному заповіднику «Батьківщина Тараса Шевченка», кошторисна вартість об’єкта складала 19 555,407 тис. грн. 17.07.2013 було проведено конкурсні торги на визначення генеральної підрядної організації. Переможець – Приватне підприємство «Сфера-Пласт» (Ястребова О. В.). Договір з переможцем укладено 12.08.2013. Договірна ціна – 17 124,6129 тис. грн. За період будівництва з кінця 2013 року по 2014 рік по об’єкту виконано робіт на загальну суму 7 935,4674 тис. грн.

Розпорядником та одержувачем коштів для проведення ремонтних робіт виступало Головне управління капітального будівництва Черкаської ОДА (наказ Мінкультури від 01.03.2013 №136). Але тоді настав Майдан, зміна влади і поступово об’єкт заморозили. Зараз в документації розібратися досить складно.

Генеральний директор Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» Людмила Шевченко показує купу паперів. Роз’яснює, перш ніж вимагати продовження будівництва, вона має зібрати всі об’єкти під крило заповідника. Чи можливо це?

Територія садиби поділена між двома власниками, об’єкти також належать різним організаціям. До 200 річниці від дня народження Кобзаря було заплановано об’єднати маєток у єдиний культурний об’єкт – музейний комплекс «Садиба П.В.Енгельгардта», у результаті чого відвідувачі заповідника мали б можливість цілісно сприймати тему дитинства Тараса Шевченка, зокрема, період козачкування у пана Енгельгардта, наблизитись до історичної доби поч. ХІХ століття, культурних традицій та побуту того часу.

Земельна ділянка, площею 3,16 га, на якій розташовані парк та будинок літньої дачі, знаходиться на балансі заповідника. Маєток, де була Будищанська школа, а також сарай цегляний, туалет цегляний, колодязь, котельня газова знаходиться на балансі Звенигородського районного відділу освіти як об’єкти районної комунальної власності. У 2013 році Звенигородською районною радою прийняте рішення про передачу до складу заповідника пам’ятника історії «Будинок, де служив козачком Т.Г.Шевченко в поміщика П.Енгельгардта». Проте передача об’єктів з комунальної у державну власність не відбулася…

Інші об’єкти розташовані на земельній ділянці, яка належить ВСП Шевченківський коледж Уманського національного університету садівництва. Адміністрація заповідника зверталася з проханням до керівництва Уманського НУС про передачу на баланс заповідника земельної ділянки, площею 7,21 га, а також розташованих на ній історичних об’єктів. Лист заповідника був направлений на розгляд до Міністерства аграрної політики та продовольства України, у підпорядкуванні якого знаходиться УНУС. Це питання теж зависло в повітрі…

Окремої уваги потребують віковічні дуби, що знаходяться неподалік маєтку, але по факту, вони вже розташовані за межами території заповідника.

Ще за часів президентства Віктора Ющенка, у 2004 році фахівцями дендрологічного парку «Софіївка» було проведене обстеження дубів Шевченка, у результаті чого було зроблено висновок про необхідність проведення лікування дерев. У 2010, 2013 та 2016 роках працівники Національного університету біоресурсів і природокористування України також досліджували дуби і наголошували на необхідності їх лікування. У підсумку один дуб, що ріс за занедбаними ставками на території Будищанського лісу, практично вмер…

«Усі роботи по маєтку і прилеглих об’єктах мали завершити до 22 травня 2014 року. Проте зі зникненням тодішнього голови Черкаської ОДА Сергія Тулуба все зупинилося», – роз’яснюють представники Звенигородської РДА, що приїхали на об’єкт разом з журналістами.

Зараз на руках у директора заповідника листи до обласної влади та Міністерства. Власне, писати листи і просити закріпити за заповідником усі об’єкти (і дуби у тому числі), – це все, що зараз може керівництво заповідника. Вже навівши лад з документацією, можна буде братися за подальші роботи. Але невизначеність з об’єктами вже негативно відбивається як на маєтку, так і на дубах. Зокрема, маєток руйнує негода, з мощених доріжок зникає тротуарна плитка, а нещодавно викрадачі металу також викрали захисний дашок, що був на одному з віковічних дубів Тараса Шевченка. Дуби вважаються пам’ятками природно-заповідного фонду. Той що втратив захисний дашок, тепер потребує і лікування від шкідників, і нового захисту. Місцеве сільгосптовариство і непроти допомогти у вирішенні питання, але незрозуміло, хто ж замовлятиме послугу і виконуватиме роботи? Невідомо навіть, хто має обкошувати траву та згрібати листя біля маєтку.

Ми звернулися до підрядника – приватного підприємства «Сфера-Пласт». Це приватне підприємство, засноване 10.10.2007 у селі Геронимівка, що під Черкасами. Керівник підприємства Олена Ястребова повідомила, що у відпустці і готова буде говорити лише через декілька тижнів.

– Незважаючи на численні звернення до обласної ради, обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів обласної державної адміністрації з проханням винести на розгляд сесій обласної ради питання щодо виділення коштів на охорону об’єкта, кошти на охорону не виділялись. Тому, з 2016 року генеральна підрядна організація не здійснює охорону об’єкта, – каже Людмила Шевченко, директор заповідника.

Куди ж, власне, поділися кошти з реконструкції об’єкту? У цьому мала розібратися прокуратура. Так, за фактом розтрати коштів, передбачених на ремонтні роботи в Національному заповіднику «Батьківщина Тараса Шевченка», було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення. Про це повідомляла Звенигородська місцева прокуратура, пише сайт «Ні корупції!». У прокуратурі області зазначили, що їхній профільний відділ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Також сайт «Ні корупції!» інформує, що ПП «Сфера-Пласт», яке мало приводити до ладу маєток, згідно з інформацією YouControl, має доволі довгу судову практику.

Розібратися принаймні на своєму рівні у ситуації обіцяє новопризначений директор департаменту Олександр Шабатін. Днями він побував на об’єкті.

Новий керівник департаменту схвильований ситуацією не лише щодо стану дубів та маєтку, а й щодо багатьох об’єктів культурної спадщини в цілому. Зокрема, він наголосив, що слід негайно навести лад з документацією та залучати фахівців до лікування історичних дубів. Очевидно, що звертатимуться з цього питання будуть до Міністерства, адже заповідник є національним, тож підпорядкований напряму Києву.

Фото - повернення у 2011 рік. Тоді ще ставки мали гарний вигляд і біля них фотографувалися молодята... Сьогодні ставків практично не видно за кущами і чагарниками. Але ставки, принаймні, не можна вкрасти, чого не скажеш за плитку, яка зникає з-під маєтку Енгельгарда...

реклама