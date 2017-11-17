реклама
5TV

Популізм та реформи: як це працює та чи вірно ми рухаємося?

17 листопада 2017, 11:54 Назарій ВІВЧАРИК Резонанс
Київ знаходиться від Страсбурга на відстані п’яти годин: дві години слід летіти літаком до Франкфурта (Німеччина), а тоді їхати автобусом до Франції ще три години. Звісно, час може коливатися, але все набагато легше, ніж доїхати з Черкас до Києва. Особливо, якщо враховувати поганий стан об’їзної дороги (через дамбу не завжди вдасться проїхати через її ремонт, який ще й затягується).

У Страсбурзі – шматочок української землі – Постійне представництво України при Раді Європи. Там кажуть, що Європа Україну чує! До слова, Рада Європи однією з перших визнала РФ країною-агресором, а її дії на сході та в Криму - окупацією.

Саме у французькому Страсбурзі нещодавно побувала група українських журналістів (зокрема і журналісти видань Черкащини), де взяла участь у Світовому форумі за демократію, який проходив з 8 по 11 листопада у Палаці Ради Європи. Журналістам поїздку організували в рамках програми Офісу Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». Мовляв, якщо акули пера пишуть про реформи, які наближають країну до Європи, то нехай представники мас-медіа побачать і почують про ці реформи з перших уст.

Півколо будівлі ПАРЄ у Палаці Європи зібрали всіх небайдужих. Люди ставали в довгу чергу, щоб пройти декілька рамок до зали, де можна поговорити про демократію і її ворогів.

Відповідальний редактор «Прочерку» Назарій Вівчарик та редактор газети Черкаського району «Сільські обрії» Наталія Усенко.

Страсбург, який був то німецьким, то французьким містом, нині є політичною столицею Європи. Багато політики відчувалося в повітрі усередині палацу Ради Європи. Насамперед цьогоріч на форумі обговорювали таку тему, як популізм. Саме вирішення цієї проблеми об’єднало лідерів, які формують суспільну думку, громадських активістів, представників бізнесу, науки, ЗМІ з різних країн. Власне, проблемою це поняття визначили самі учасники зібрання. І наголошували на необхідності вирішення цієї проблеми, щоб покращити демократичні практики та допомогти партіям, засобам масової інформації тощо робити поінформований вибір в сучасному демократичному суспільстві. На думку експретів, що виступали в Раді Європи, популізм стає все більшою загрозою для цінностей та принципів правових держав. І з високої трибуни звучали скарги на адресу правлячих партій в тих чи інших країнах, де присутній популізм, що грає на емоціях і ґрунтується на протиставленні інтересів широких мас населення інтересам еліти. Не раз згадувалася також Україна, Росія…

У декого небайдужість межувала з повною безтактністю. Звісно, я про росіян, яким було неприємно чути про те, що Росія є мало не головним постачальником рейкових (читай, брехливих) новин. Молодий чоловік з залу, як я зрозумів, з Росії, не втримався і запитав, чому ж стільки антиросійської риторики і нема представників Америки, яка, мовляв, є основоположником рейкових новин.

Юрист, молодший лейтенант ЗМУ Масі Найєм, присутній на дискусії, так відреагував на випад росіянина:

«Я громадянин України і офіцер десантних військ. Рік тому тільки повернувся з війни. Ось чому антиросійська риторика, можливо, здається такою натуральною тут, тому що страшно прийняти той факт, що через фейкові новини з Росії вмирають сотні наших співгромадян в Україні. І це відноситься не так до росіян, а до політики Путіна. Я можу любити росіян, які не підтримують анексію Криму і війни на Донбасі», – після чого розмова перейшла в русло пошуку тих рецептів, які допоможуть не йти на поводу шейків. і звісно, тут на 90% допомагає перевірка новини в інтернеті.

Фото з Фейсбуку Найєма

Тобто перевіряти потрібно все і завжди.

Тут, мабуть, серед тих блоків питань, які розглядалися, корисно було б розділити питання популізму і реформ (хоч вони і є взаємопов’язаними).

Популізм порівнювали мало не з чумою. Будувати дороги слід не для того, щоб хтось заробив на цьому, а щоб громадяни ними їздили, – ця, здавалося б, проста істина, не приживається в нашій країні. І тут нема про що дискутувати. Особливо після того як ви проїдетеся з Франкфуртського аеропорту до Страсбурга. Дорога хороша, рівна, і водію досить лише рахуватися з правилами дорожнього руху і з іншими учасниками руху, а не об’їжджати безліч ям протягом всього шляху. Але українці продовжують обирати тих самих людей у владу, які так само не можуть вирішити питання доріг. То в чому проблема? Чому ж вони ведуться на старі обіцянки? І чи не в останню чергу завдяки журналістам політики приходять до влади на популістичних гаслах?

Доречно додати фото доріг і тротуарів Франції з акцентом саме на тротуари. Бо дороги у них хороші, без ям і крапка. а от тротуари всюди обладнані вело доріжками. І перехід від вело доріжок до доріг всюди позначений плавним зниженням бордюрів. Тут сповна реалізовано програму безбар’єрності для всіх груп населення: інвалідів, мам з візочками чи просто літніх перехожих, яким важко стрибати через бордюри.

23714945_1461617323893301_119305290_o

23732280_1461617957226571_1349572635_o

23660038_1461624433892590_1260171009_o

23732291_1461618160559884_1038259260_o

Є у Франції і водні маршрути, якими можна гарно плавати. В контексті цього варто згадати, скільки разів наша влада обіцяє бралася за відновлення перевезень по Дніпру. Тему відновлення нашого черкаського аеропорту не зачіпатимемо. Це взагалі болюча тема…

23730645_1461621327226234_1615915033_o

Слід наголосити, що на відповідальності журналістів, які «проковтують» наживки балакучих представників партій говорили окремо. Тож якісна журналістика є одним з основоположних стовпів сильної і розвиненої держави. Але в цій дискусії виходили і на інші рівні – на систему захисту журналістів. Бо по відношенню до ЗМІ завжди є ворожість в тих чи інших груп впливу. І давайте скажемо відверто, хто зі ЗМІ може дозволити собі потім декілька років судитися після написання складного матеріалу? Тому й є завжди ті, хто зацікавлений в ослабленні такого соціального інституту як журналістика. Власне, шляхом ослаблення суспільних інституцій популісти і приходять до влади. А ще завдяки капіталу, адже, у підсумку, саме його, а не народ, потім представляють у владі такі політики. Тому нині вкрай важливий захист здорових цінностей, про що говорилося на круглих столах в Раді Європи. А ще на відповідальності кожного з нас, як того, хто обіцяє «покращення вже сьогодні», так і того, хто в це покращення беззаперечно вірить.

Популізм можна подолати, якщо політики будуть відповідальними, а соціальна мобілізація на високому рівні. Тут переходимо до реформ.

23660481_1461624640559236_1438974609_o

Реформи. З доповідей представників різних міжнародних і урядових організацій ставало зрозуміло, що вирішення проблеми ніколи не прийде зверху. Воно прийде знизу, звідти, де народжуються проблеми. Адже на верхніх рівнях багато чого можна не врахувати… Знаєте, чому в Страсбурзі так мало висотної забудови, а більшість будиночків одно-, дво- і трьохповерхові? Бо держава і бізнес вкладають в житло для людей і на цьому все. Купуючи житло, юдина починає дбати за нього сама, відповідаючи за його стан самостійно! А в нас більшість висоток досі не створили ОСББ, бо тоді людям доведеться брати керування в свої руки. Радянська людина до такого не звикла.

23698647_1461624153892618_394283724_o

23715065_1461625317225835_2104934733_o

Варто зазначити, що до реформ тут додають і естетики. Пригадалося обурення черкаської активістки Наталії Вернидуб, яка не сприймала естетику жовтих горщиків по вулицях Черкас. У інших активістів були питання до нових лавочок вздовж бульвару. У цьому сенсі в Страсбурзі маємо повне різноманіття на будь-який смак.

23319266_1454424377945929_3160210838554247488_n

23244172_1454424251279275_4405082188950185706_n

23376176_1454424451279255_1924072381748700162_n

23380191_1454424334612600_7400337408029911607_n

Сьогодні Україну згадують в контексті реформ, як країну, яка запропонувала найбільше фінансових стимулів громадам, що об’єднуються. Саме ж об’єднання не є чимось, придуманим суто для нас. Через це проходили різні країни Європи і, до речі, не всі успішно. Наприклад, та ж сама Франція мала 22 регіони, а тепер має 13-ть.

У Європі розуміють, що Україна має мало ресурсів, а також не завжди має політичну волю до змін. Так, у нас «застрягла» конституційна реформа, у нас декілька десятків питань щодо реформ досі не обговорені в парламенті. Так, деякі закони прийняті, але ще треба прийняти в два рази більше!

– Держслужбовці на місцях мають бути справді ефективними держслужбовцями, а не політиками, які накопичують в себе владу. Так, Україна не Норвегія, яка проводить досить багато реформ, але в умовах світової економічної кризи інакше не можна. Тому владу треба віддавати громадам. Коли витрати держструктур ростуть швидше, ніж ВВП країни – це поганий знак, – каже керівник департаменту демократичного врядування Генерального директорату Ради Європи Данієль Попеску.

І на завершення, щоб досягти позитивних змін, слід поширювати позитивну інформацію. Так казали доповідачі. Тож завершу цією фотографією колишньої тюрми. Нині тут навчаються державні службовці.

23698640_1461625023892531_728338984_o

Можливо, ці стіни, які ховають в собі темне минуле, нагадують держслужбовцям, що життя є не лише грошовите і безкарне, а й інше… І це сприяє тому, що європейська влада мислить трохи інакше, ніж наша…

реклама

Інші матеріали по темі:

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

В обласній бібліотеці презентували книгу, яка півтора року перебуває «в реанімації»
Старовинний Львів: гарний відпочинок й широкий вибір варіантів проживання на будь-який гаманець!
Черкаська красуня підкорила турнір, заснований Арнольдом Шварценеґґером
Театр
Loading...