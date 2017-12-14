Операція «Новорічна ялинка»: з браконьєрами боряться батогом і пряником

Максим СТЕПАНОВ Резонанс

«Ось відбудемо новорічні свята – можна буде й відпочити. Можливо, навіть у відпустку піду», – замріяно каже головний лісничий Чигиринського лісгоспу Сергій Перов. А поки що він та його колеги готуються до найгарячішої пори – передноворіччя. Потрібно і захистити ліс від браконьєрів, і забезпечити черкащан святковими ялинками.

– На щастя, кількість браконьєрів із року в рік зменшується, – поділився із черкаськими журналістами своєю втіхою начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. – Вочевидь, даються взнаки наші зусилля.

Для запобігання браконьєрству в грудні на Черкащині відбувається операція «Новорічна ялинка». Працівники державної лісової охорони цілодобово чергують у місцях, де можлива незаконна рубка. Охорону лісових масивів, чергування на автошляхах цілодобово здійснюють 72 бригади з числа лісівників. Співпрацюють із поліцією, Держекоінспекцією, громадськістю, систематично проводячи спільні рейди.

– Заходи проводимо цілодобово, – каже начальник сектору чергування патрульної поліції №1 Чигиринського відділення поліції майор Віталій Назаренко. – Проводимо рейди по лісовим масивам, перевіряємо автомобілі, редагуємо на інформацію громадян. У разі її підтвердження оформляємо адміністративні протоколи, а ялинки вилучаємо.

За незаконну рубку передбачені штрафи від 399 грн (діаметр стовбура до 10 см)до 1806 грн (діаметр від 14 см). Крім того, браконьєри сплачують адмінштрафи в розмірі 85-170 грн за кожне дерево. Про факти незаконного вирубування ялинок лісівники просять повідомляти на гарячу лінію обласного управління лісового та мисливського господарства: 0472 37-03-75, 37-00-72.

Для спостереження за лісовими масивами використовують сучасну техніку: фотопастки (які кріпляться на стовбурах у непомітних місцях), тепловізори.

– Цьогоріч придбали квадрокоптер, який улітку допомагає відслідковувати місця можливого виникнення пожеж, а у передноворічний час застосовується для захисту від браконьєрів, – розповідає головний лісничий Чигиринського лісгоспу Сергій Перов.

– Квадракоптер – апарат дуже швидкий, дозволяє наблизитися до порушника і зафіксувати його обличчя або номер його машини, – продовжує розповідь Сергій Григорович. – За 2-3 хвилини ми маємо можливість уважно оглянути насадження площею в 5 гектарів. Огляди з квадрокоптером проводимо практично щодня.

Іноді, щоб зберегти деревця, лісівники свідомо йдуть на те, щоб робити зовнішній вигляд ялин та сосон нетоварним: наприклад, заламують нижні гілки, які в перспективі і так мають засохнути й відпасти.

Браконьєрству є цілком зручна і вигідна альтернатива – придбання ялинок безпосередньо в лісгоспах. Цьогоріч державні лісові господарства готові реалізувати 82 тисячі новорічних ялинок, які вирощені на спеціальних новорічних плантаціях або заготовлені під час планового розчищення лісових насаджень.

– Це будуть і ялинки, і сосонки – як зрубані, так і з корінням, у горщиках, – розповідає начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. – Ціна ялинок порівняно з минулим роком не зросла – від 45 гривень за невеличку зрубану ялинку до 200 гривень за ялинку в горщику. Тим, хто замислюється, чи не стати на шлях браконьєрства, я раджу порівняти ціну на законну ялинку і на зрубану незаконно: відповідно 45 гривень або щонайменше близько 500 гривень. Очевидно, що краще придбати ялинку на законних підставах, при цьому не завдавши шкоди ані природі, ані лісовому господарству.

Законно зрубана ялинка має на собі бирку або самоклейну етикетку зі штих-кодом. За кодом на такій етикетці кожен охочий може дізнатися в Інтернеті (на сайті ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр») про походження придбаної новорічної ялинки.

Ярмарки з продажу новорічних ялинок діють при всіх лісгоспах Черкащини. Активний продаж деревець розпочинається з дня святого Миколая.

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