З гумором і вірою в найкраще. «Прочерк» підбиває підсумки року

Артур ПРІХНО Резонанс

Перед новорічними святами прийнято згадати те, чим ми жили весь рік, що нас радувало та бентежило. Команда «Прочерку» пропонує згадати всі ці події з посмішкою і твердим бажанням у наступному році не повторювати помилок, а творити історію.

Фейл року

Черкаські політики відзначаються своїм умінням пожартувати. При чому інколи це виходить свідомо, а інколи – випадково.

«Місце на «Х». Приклад того, як не потрібно жартувати надав заступник міського голови Черкас Геннадій Шевченко. Його прохання пояснити, що ж значить «місце на х» у доповіді Наталії Джуган, більшість людей сприйняли серйозно. Про цей випадок переповідали навіть всеукраїнські ЗМІ. Сам чиновник наголосив – він римські цифри знає, але захотів розрядити нудну атмосферу і пожартувати.

Бажаємо пану Геннадію у новому році не кидати цю справу, а продовжувати жартувати, тільки вже про перші місця Черкас у всеукраїнських рейтингах.

«Между нами тает лед». Під цю пісню секретар міськради Олександр Радуцький, як то кажуть, «прокачав» черкаський політикум своїм танцем у студії телеканалу «ВІККА». Та ще й так, що згадували про танець Радуцького ще довго. А він, натомість, обіцяв порадувати містян і вокальними даними. Хтозна, може в наступному році Олександр Романович поєднає спів із танцем?

«Де закопати труп?». Таким питанням задався заступник черкаського губернатора Ярослав Березань. Звісно, не всерйоз. Він таким чином долучився до флешмобу у соціальній мережі, суть якого полягала у поширенні на своїй сторінці неочікуваних питань або висловлювань. Комічності ситуація набула після того, як свої поради у цій нелегкій справі висловив колишній очільник обласної поліції Владислав Пустовар.

Сварка року

У цій номінації пропонуємо визначити два дуети, за конфліктом яких спостерігали черкащани.

«Правий кручений вставив би…» Так після конфлікту із Міхеїлом Саакашвілі фантазував колишній очільник Сміли Віктор Федоренко. За його словами, він хотів скрутити грузинського екс-президента, коли той приїхав до Сміли вирішувати питання з опаленням у місті. Тоді між ними розгорілась дискусія, не обійшлось і без штовханини, однак до чогось серйозного справа, на щастя, не дійшла. А після бою, як відомо, кулаками не махають.

«Черкаський тандем». Звісно, поза конкуренцією у темі особистих сварок пара черкаських керівників – міського голови Анатолія Бондаренка і секретаря міськради Олександра Радуцького. Вони більш ніж півроку ведуть «війну» між собою. Здебільшого це були усні викиди, але інколи переходили і до дій.

Так, Радуцький подав позов до суду на мера, який своїм розпорядженням заборонив секретарю скликати сесію міськради під час його відпустки. Радуцький усупереч цього скликав засідання і змусив мера терміново припинити відпустку. Дружина Анатолія Васильовича публічно «подякувала» за це Олександру Радуцькому. Зрештою, судову справу виграв міський голова.

Також було чимало гучних висловлювань. Так, на думку Радуцького, Бондаренко «очолив корупцію в місті» та «зґвалтував закон України». Ще Олександр Романович резонно відзначав, що вони з Анатолієм Васильовичем «не є чоловіком і дружиною», а тому їм нема чого ділити.

Мер також відповідав, але скромніше. Зокрема, заявляв що секретар міськради просто зводить рахунки з партією «Батьківщина». А після того, як виграв суд у Радуцького на сесії іронічно зазначив, що не проти ще раз перемогти секретаря у суді.

«Немов діти!», - реагували на цю ситуацію черкащани у Фейсбуці. А дійсно, якби все було як у дитинстві, можна було б підвести їх один до одного і промовити «Мирись, мирись і більше не сварись». Ось тоді Черкаси зажили б!

Таємничість року

Кілька гучних заяв, не підтверджених фактами, робили цього року як діючі черкаські політики, так і колишні.

«Примарний губернатор». Звістка про те, що екс-очільник Черкаської ОДА Сергій Тулуб, який перебуває у міжнародному розшуку, приїхав у Черкаси, стривожила громадськість. Інформацію про ніби то гостини екс-губернатора на Черкащині поширював колишній віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.

«Сергій Борисович ОСОБИСТО ознайомився з документами про його ПОВНУ ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДСУДНІСТЬ на території України та почаркував зі своїми колегами по колишній владі області. Розповів, що втомився відпочивати і літати між своїми «чесно» заробленими віллами і будинками в Іспанії, Криму та під Москвою. Хочеться йому вже й до влади повернутися!», - писав тоді Томенко.

Чи дійсно Сергій Борисович піддався ностальгії і приїздив на Черкащину невідомо. Так само, як і невідомо, чи «порадує» він своїм візитом політичну громадськість Черкащини в наступному році.

«Намет Олійника». Скандальний екс-мер Черкас Володимир Олійник скористався мітингами під Верховною Радою на підтримку Міхеїла Саакашвілі і зробив гучну заяву, що він, мовляв, профінансував черкащан, які мітингують.

«Я не тільки підтримую акцію, там стоїть одна моя палатка. Я її фінансую. Там черкащани. Вони звернулися до мене. Я їх давно знаю»,- сказав Олійник.

Звісно, черкащани цю інформацію спростували, згадавши Олійника «незлим тихим словом». А от міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков словам мера-втікача повірив. Навіть більше: назвав акцію прихильників Саакашвілі «мерзенністю».

«Справедливість» року

Чимало гучних судових справ розглядали цього року на Черкащині. Подеколи, на думку черкащан, Феміда таки приспускала пов’язку зі своїх очей. Саме такі справи набули особливого резонансу завдяки громадськості.

«За вбиту людину на волю». Так, екс-мера Умані та колишнього про-ректора ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Валентину Артюх законно відпустили на умовний термін покарання і відібрали водійське посвідчення аж на три роки. Таке «жорстоке» покарання екс-чиновниця отримала за те, що вона, потрапивши в ДТП, намагалась втекти з місця і пошкодила 5 інших автомобілів з пасажирами, а потім ще й збила пенсіонерку, яка зрештою померла.

Звісно, в законності рішення суду ніхто не сумнівається, а от щодо справедливості, то думки громадськості розійшлись.

«40 мільйонів – то не гроші». Розкрадання майже такої суми, а якщо точніше, то 38,5 мільйонів гривень, інкримінують власнику теплопостачальної компанії «Сміла Енергоінвест» Андрію Карпенку. По-справжньому гаряче стало під стінами суду, коли Карпенку обирали міру запобіжного заходу. Активісти «Національного корпусу», ВО «Свобода» та громадськості запалили шини після того, як суд відпустив винуватця у смілянських бідах за версією самих смілян, на поруки нардепа Івана Фурсіна.

Останній, до речі, здивував черкащан схильністю до телепортації, так як під час взяття Карпенка на поруки, перебував у Верховній Раді. Активісти деякий час блокували суд, вимагали самовідводу судді. Очевидно, справа Карпенка матиме продовження в наступному році.

Під кінець року стало відомо, що Андрій Карпенко потрапив до реанімації, через що за нього було внесено 300 тисяч гривень застави із загальної суми в 5,3 млн грн. Перед святами без зайвої іронії хочеться побажати пану Андрію здоров’я і отримати в наступному році справедливу оцінку своїм діям.

«Майже» не рахується». Мабуть, не було меж розчаруванню Вадима Мельника, якого підозрюють у вбивстві журналіста Василя Сергієнка, коли апеляційний суд відпустив його під домашній арешт, а за кілька годин, його знов арештували. Знову ж таки, завдяки активістам. Ті просто не випустили Мельника із зали суду, заблокувавши її. Так, Мельник, якого майже відпустили під домашній арешт, перебуває за гратами досі.

Залишається лиш сподіватись, що крапка у справі вбивства Сергієнка буде поставлена в наступному році.

Тяганина року

Обговорення і вирішення кількох проблем на Черкащині затяглося на весь рік і досі не дійшло до свого завершення.

«Будувати чи не будувати?» Весь рік це питання турбувало черкащан. При чому, локації змінювались, а проблема залишалась. Якщо на початку року мова йшла про забудову Соснівки, де забудовник хотів звести багатоповерхівки, то пізніше заговорили вже про забудову Митниці, де також запланували елітну новобудову. Там навіть почали будівництво.

Прикметно, що у першому випадку принципову позицію «проти» зайняв міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який озвучував її і на громадських слуханнях. Тоді як секретар міськради Олександр Радуцький нічого поганого у забудові не бачив.

Пізніше, коли мова зайшла про Митницю, вони ніби помінялись ролями – Олександр Романович став «обороняти інтереси громадян», а Анатолій Васильович «виступав за розвиток і розбудову міста». Ще було місце сумнівному засіданню виконкому, де приймалось рішення про надання містобудівних умов на березі Дніпра. Це, зрештою, і породило ряд дискусій про необхідність розпуску виконкому.

«Проблемний міст». Без сумніву, ледь не кожного черкащанина так чи інакше стосувалась тема мосту через Дніпро, який перекрили на ремонт. Спочатку було чимало дискусій про необхідність перекриття, потім – про його втілення, а пізніше – про терміни роботи. Вони виростали з геометричною прогресією, стартуючи з чотирьох місяців. Кінцева дата завершення робіт, за версією обласної влади, мала б збігатися з кінцем року. Однак, досі рух на мосту перекривають, а робітники працюють.

Під кінець року не витримав депутат облради Юрій Ботнар, який закликав правоохоронців визначити винних у тому, що жителі області вимушені терпіти незручності, і навіть навів у приклад Китай, де такі об’єкти ремонтують у кілька разів швидше… Не інакше, як «останнє китайське попередження» владі від депутата.

Трагічні події

На жаль, не обійшлось і без трагічних подій на Черкащині цього року. Найболючіші з них пропонуємо пригадати, підсумовуючи рік.

«Загиблі Герої». Як не прикро усвідомлювати, на четвертий рік війни на Сході України продовжують гинути жителі Черкащини. Кожен із них заслуговує згадки про себе. Та найбільше черкащан сколихнула звістка про загибель відразу трьох земляків. Сталось це наприкінці січня під Авдіївкою. Тоді у боях за Україну полягли Андрій Кизило, Дмитро Оверченко та Віталій Шамрай.

Андрій Кизило

Дмитро Оверченко

Віталй Шамрай

«Трагедії з дітьми». Під кінець року відразу два трагічних випадки забрали життя п’ятьох дітей на Черкащині. Спочатку всю Україну сколихнула звістка про хлопчика, який загинув, провалившись у відкритий люк. Це породило низку дискусій, зокрема щодо пошуку винних та про те, як запобігати викраденню залізних кришок від люків. Однак, шестирічного хлопчик це вже не поверне.

Пізніше ще одна непоправна подія сталась на Золотоніщині. Четверо дітлахів, які опинились закритими в будинку, загинули під час пожежі. Їх мама тим часом, за інформацією прокуратури, розважалась зі своєю знайомою, вживаючи алкоголь. Горе-матері оголосили підозру та взяли під варту.

«Гучне вбивство». Депутата Черкаської міськради Михайла Бінусова вбили під час нападу, випустивши в нього автоматну чергу. Гучна подія відразу понесла за собою купу здогадок про те, що стало причиною вбивства депутата. Мер Черкас Анатолій Бондаренко на прес-конференції не зміг стримати сліз, а в політичних колах навіть говорили про ймовірну невдалу спробу імітації замаху на вбивство. Як було насправді з’ясовує слідство, але результатів досі публічно не озвучили.

Перемога року

Наостанок про приємне. Найголовнішим підсумком року на Черкащині має бути те, що нам є чим та ким пишатись. Віримо, що наступного року перемог стане ще більше, а прикрості обходитимуть стороною.

«Черкаські красуні». Відразу кілька черкащанок цього року підкорили світ своєю красою. Так, Юліана Короченцева в Африці не залишила шансів конкуренткам та отримала титул найгарнішої жінки світу. Як розповідала сама Юліана, під час конкурсу в Південно-африканській республіці познайомилась з представницями багатьох країн та навіть декому з них співала українських колискових пісень.

Ще одна красуня з Черкас Марина Оборська цього року підкорила турнір, заснований Арнольдом Шварцнегером. Форми черкащанки визнані еталонними на міжнародному рівні. Восени цього року черкаська білявка стала абсолютною чемпіонкою престижного міжнародного турніру Arnold Classic 2017 серед юніорок та володаркою «срібла» серед дорослих.

Оксана Оробець, яка також родом із Черкас, здобула кубок чемпіонки світу з фітнесу Women's Fitness, що проходив у Франції. За словами самої Оксани, тоді здійснилась її найзаповітніша мрія. Дівчина тричі поспіль була другою на подібних змаганнях, але не здалася і змогла стати найкращою в світі.

«Черкаський слід на Євробаченні». Як відомо двоє представників Черкащини Володимир Остапчук та Олександр Скічко були ведучими на Євробаченні-2017, що проходило в Києві. А креативним директором «Євробачення» був відомий у Черкасах режисер Сергій Проскурня. Впорались із завданням черкащани добре і навіть заслужили подяки від Президента.

«Об’єднання». Це слово підходить двом різним здобуткам Черкас та області, а саме – створення ОТГ та запровадження послуги «Шлюб за добу».

На Черкащині багато говорили про добровільне об’єднання громад у цьому році, а ще більше – звітували про їх успішність, відзначаючи, що Черкащина серед лідерів в Україні по створенню ОТГ. Вибори голів пройшли цього року в кількох об’єднаних територіальних громадах. А одна з найбільш успішних в Україні Білозірська ОТГ – продовжує розвиватись. Там вже готуються видавати документи нового зразка, та запровадили пілотний проект з надання послуг адміністратора ЦНАП у віддалених селах.

Обласний центр цього року порадував тих, хто планує одружитись, не відкладаючи це у довгу скриню. Черкаси долучились до проекту «Шлюб за добу». Перша пара скористалась такою послугою у квітні цього року. У наступному ж рішучих і щасливих молодят має стати ще більше.

З наступаючими новорічними святами, шановні черкащани! Хай спогади будуть тільки приємними, а події наступного року приносять виключно посмішки та радість!

реклама