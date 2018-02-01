«У Смілі зараз просто крадуть газ. Місцева влада показала повне небажання вирішити ситуацію», – Сергій Буян

Назарій ВІВЧАРИК Резонанс

Голова правління ПАТ «Черкасигаз» Сергій Буян, маючи майже 20-річний керівний досвід, завчасно, з весни, коли закінчився попередній опалювальний сезон, нагадував очільникам районів та міст Черкащини про неминуче наближення опалювального періоду та необхідність підготовки до нього. Зокрема, мова йшла і про технічну та фінансову підготовку. Але цього року Черкащина знову стала відомою на всю Україну через проблеми з опаленням в Смілі. І навіть на цей час, після кількамісячного вирішування питання, ситуація у Смілі критична. Сьогодні Сміла, за інформацією «Черкасигазу», бере блакитне паливо невідомо де, а простіше кажучи, краде, що негативно позначається і на самому підприємстві «Черкасигаз», де через нестачу відчувають брак коштів та вже змушені звільняти працівників. Детальніше про те, хто винен в ситуації та як зараз поводиться влада Сміли, читайте в інтерв’ю з керівником «Черкасигазу» Сергієм Буяном.

– Сергію Івановичу, на всю область, та навіть на всю Україну відома ситуація з відключенням опалення в Смілі. Це довга і болюча історія, вирішити яку вже бралася і обласна влада через неможливість на рівні місцевого самоврядування вирішити проблему. Ми читали в ЗМІ, що через борги теплопостачального підприємства і зволікання вже іншого, комунального, теплопостачального підприємства з оформленням лімітів Смілі за сезон не раз відключали газ. То який стан на сьогодні?

– Забезпечення населення тепловою і електричною енергією, згідно з законом про місцеве самоврядування – це відповідальність і функція місцевої влади. Останні 7 років опаленням житлових і комунальних приміщень міста займалося підприємство ТОВ «Сміла Енергоінвест». І підставою є рішення Смілянського виконавчого комітету від 20 жовтня 2010 року. Тобто місцева міськрада уповноважила ТОВ «Сміла Енергоінвест» вести господарську діяльність із забезпечення населення Сміли теплом, водою тощо. При цьому, договором було визначено, що організація та здійснення нагляду за спільною діяльністю покладається на Смілянську міськраду. Сторонами договору були КП «Смілакомунтеплоенерго», ТОВ «Сміла Енергоінвест» і КП «ВодГео». І останні роки цією групою сторін вибрано алгоритм дій, при яких уповноважений на здійснення теплом орган чомусь забував платити за цей газ. Чому керівники міста не контролювали діяльність підприємства згідно з укладеним договором? Чому роками у Смілі всіх влаштовувала ситуація? Відповідно, підприємство «Сміла Енергоінвест» накопичило борги перед НАК «Нафтогазом України», у результаті чого НАК перестав виділяти смілянському підприємству номінації. А якщо «Сміла Енергоінвест» знаходиться на території ліцензійної діяльності розподільчого підприємства, у нашому випадку це «Черкасигаз», то використані без номінації обсяги газу (іншими словами, відібрані з труби незаконно) накладаються як розбаланс на наше товариство. Простіше кажучи, якщо хтось на нашій території крав газ, то вже «Укртрансгаз» збитки нараховує нам. І збитки ці нараховуються з вищим коефіцієнтом удвічі!

– Тобто якщо «Сміла Енергоінвест» брала газ, але не платила за нього, то вона просто крала. Адже документів, звідки взятий газ, не було. А збитки нараховували вам?

– Так. Адже Сміла працює без номінацій – інформаційного повідомлення, що є фактично товарно-транспортною накладною. Це форма надання інформації про те, що даний суб’єкт господарювання має право на отримання обсягу газу. Ми ж – «Черкасигаз» – є фактично складом, який відпускає газ споживачам. Нам номінації приходять з Києва. «Нафтогаз» інформує, що, наприклад, «Черкаситеплокомуненерго» купило газ в такому-то обсязі. Ми його передали підприємству і все. Якщо номінації немає, то ми припиняємо подачу газу. І все. Єдина причина, чому ми не відключили, якщо пам’ятаєте, у лютому 2017 року Смілу – це соціальна сфера і страшні морози. Так само ми не відключили Смілу на початку січня, коли були сильні морози. А тепер починаємо це робити на деяких котельнях, бо здійснюється несанкціонований забір газу. А фінансові потрясіння, між іншим, шкодять простим громадянам, які працюють на нашому підприємстві. Тобто, якщо вести мову не за законну діяльність, де ми, звісно, праві, а чисто по-людськи, то і тут правда на нашому боці. Дехто починає запитувати, як жити смілянам без тепла? Так і наші працівники без зарплат не можуть жити. І ми, до слова, вже змушені декого скорочувати.

– Чому борги за Смілу накладають на вас, а не на НАК «Нафтогаз»?

– Так визначено кодексом газорозподільних мереж. Така-собі новинка в законодавстві. Регулятор вважає, що те, що газ відібраний позаномінаційно – це провина газотранспортної компанії. Нібито ми недогледіли. Але коли мова йде про підприємства, то ми цю функцію виконуємо досить чітко і жорстко. Звертаємося в суд і відсуджуємо кошти. Але тут з містом ситуація інша, і в якійсь мірі, незрозуміла. Теплопостачальне підприємство накопичило борги, а тоді йде з ринку, і тепер починає діяти комунальне підприємство, яке, поряд з тим, не оформило належним чином документи, не має номінацій. Ми опломбовуємо котельні, а невідомі особи розпломбовують. Ми направляємо звернення і в правоохоронні органи і в інші інстанції – результату немає. Тобто, навіть незрозуміло з ким нам судитися. Уявіть ситуацію, ви прийшли в магазин, взяли хліб і пішли. Вам нагадують, що треба заплатити, але ви кажете, мовляв, заплачу іншим разом. Це ж абсурд! Але Сміла з невідомої нам причини досить давно намагається безкоштовно використовувати носії, які їм не належать. Так, ТОВ «Сміла Енергоінвест» повідомило, що не є надавачем послуг, стороною договору і, відповідно, не бере природній газ. І підприємство звернулося з проханням припинити постачання природнього газу, бо підприємство вже не є суб’єктом ринку. Це відбулося з 1 січня. А КП «Смілакомунтеплоенерго» ще не зібрало документи…

– Тоді який газ отримує Сміла протягом січня?

– Крадений… Сподіваюся, Смілянська міськрада нестиме за це все відповідальність.

– Ви плануєте збитки відсуджувати?

– Так, але я чекатиму, поки в нас відсудить це «Укртрансгаз». Це так треба діяти за господарським кодексом. Адже «Укртрансгаз» збирає баланс по року, а тоді починає відсуджувати цілий рік в загальних цифрах. Тобто через рік після викрадення у нас газу я тільки зможу почати відсуджувати втрачені кошти. Це удар по підприємству.

– Тоді хто дозволяв підприємству «Сміла Енергоінвест», маючи мільйонні збитки, так довго працювати?

– Тому я і згадав договір, затверджений смілянською владою з «Сміла Енергоінвестом». Іншими сторонами договору також були КП «Смілакомунтеплоенерго» і КП «ВодГео». Але, найперше, нагляд за діяльністю підприємства мала б здійснювати місцева влада. Куди вони дивилися? Це не до мене питання. А от для «Черкасигаз» проблеми розпочалися в жовтні 2016 року, коли у Смілі підприємство запустилося з мінімальними номінаціями, а тоді перебрало значну кількість. А тоді ще були проблеми при закінченні опалювального сезону на початку 2017 року. Як було зрозуміло, спільна діяльність ТОВ «Сміла Енергоінвест» та КП «Смілакомунтеплоенерго», яка контролювалася Смілянською міськрадою, допустила несанкціонований відбір газу та його використання для забезпечення теплом установ та населення. Тобто, цей газ не був куплений, з нами не розрахувалися і саме ми понесли збитки через їх протиправну діяльність.

– А чому НАК «Нафтогаз» поставився з розумінням до Сміли торік? Чому вже тоді не було рішуче вирішено питання?

– У Києві йшли на поступки, підписували договори реструктуризації з смілянським підприємством, надавали відстрочки платежів. І ця лояльна діяльність має результати. Ніде в Україні, крім Сміли, таких проблем немає. Так, в жовтні були проблеми в Кам’янці, але зараз вони врегульовані. Тобто, там люди хотіли вирішити проблему і врегулювали ситуацію. А в Смілі, вважаю, проблема виникла через недбалу непрофесійну і безвідповідальну позицію міської влади, яка здійснює нагляд та контроль за спільною діяльністю підприємств та низьким рівнем соціальної відповідальності самих теплопостачальних підприємств.

– Інші міста області забезпечені теплом безпроблемно?

– Безпроблемно. Це я кажу про область, не враховуючи Умань, де були проблеми. Бо наша діяльність «Черкасигазу» не охоплює Уманський, Маньківський та Христинівський райони. Наприклад, у місті Черкаси останні чотири роки не було такого, щоб підприємство не отримало лімітів.

– Які методи впливу ви мали на Смілу?

– Ми могли писати листи… Через усе це зазнали значних збитків мовою цифр десь близько 73 мільйонів гривень. Це без врахування січня 2018 року.

– Торік ви не відключили Смілу в морози. Якби тоді діяли рішучіше, то цього року ситуація б не повторилася?

– Вважаю, що торік таки треба було використати своє право на відключення об’єктів, які споживали газ без номінацій.

– В останньому опалювальному сезоні, коли ви почали Смілі нагадувати про їх обов’язки?

– Ще у квітні! Писали листи в правоохоронні органи, в Міністерства, до Смілянської влади. До слова, хотів би подякувати заступнику голови Черкаської ОДА Сергію Овчаренку. Він намагався вирішити ситуацію, організовував зустрічі навіть у НАК «Нафтогазі». Але, на жаль, попередній керівник міста – пан Федоренко – чомусь вважав, що буде так, як минулого разу. Мовляв, якось ситуація вирішиться.

ФОТО З АРХІВУ

– Можливо, Сміла в особі її влади боїться брати на себе відповідальність за ситуацію, бо тоді на місто перейде і мільйонний борг теплопостачального підприємства, яке зараз пішло з ринку?

– 14 грудня 2017 року набрало чинності рішення Вищого господарського суду України по справі за позовом КП «Смілакомунтеплоенерго» до ТОВ «Сміла Енергоінвест», яким задоволено позовні вимоги щодо розірвання договору спільної діяльності. Тобто, якщо спільного договору немає, то приймається певний комплекс заходів, які мають виконати сторони. Так, міське комунальне підприємство мало б швидше зреагувати з підготовкою документації для роботи власне вже без участі «Сміла Енергоінвесту». Але, на мою думку, керівництво КП гальмує питання, зокрема, ще на початку тижня мало нам довезти документи до договору на розподіл природнього газу. Я не бачу в них бажання працювати.

– Чому ж в Смілі ситуація дійшла до абсурду?

– Причини ситуації, що склалася – це недбалість, непрофесійність або особисті інтереси. Я не можу кваліфікувати, бо я не прокурор. Але такий комплекс бездіяльності, незацікавленості і розхлябаності щодо громадян просто вражає.

– І як тепер бути смілянам?

– Ні приїжджі комісії, ні обласна влада не вирішать ситуацію. Має вирішити питання смілянська влада. Зараз кінець січня, а керівництво їх комунального підприємства нам досі не довезло документи. Хоча нами озвучувався перелік, і людям, які б хотіли вирішити ситуацію, досить було б максимум двох днів на вирішення питання.

– А скільки працівників працює на підприємстві «Черкасигаз», і як на вас вплинула ситуація в Смілі?

– У нас працює 2 тисячі 350 людей, більшість з яких мають виробничі професії. Невиплата коштів прямо впливає на атмосферу в колективі. На жаль, вимушені будемо проводити скорочення.

– Скільки вже котелень перекрили в Смілі?

– Там працює 20 котелень. Та ми відключили від газопостачання 19 котелень. Десь нам не давали цього зробити, виводили школярів на вулицю… Більшість котелень повернулися до роботи. Ми тоді на трьох ввели суворіші заходи і заблокували їх роботу. А яким чином інші повернулися до роботи? Скажу так, що коли ми робили відключення, наприклад, 8 грудня чи 1 січня, то до колодязя прибула невідома особа, що дуже нагадувала секретаря міськради пана Синьогуба, яка полізла в колодязь і зірвала пломбу. Розпочався несанкціонований відбір газу. При тому, що перед тим, як перекрити трубу, ми дотримуємося необхідного інформування всіх інстанцій. А коли відбувається несанкціонований відбір, то також пишемо заяву у всі органи. У відповідь отримуємо відписки…

– Що ж виходить? Питання переходить в якусь політичну площину.

– Це питання показує, що існують факти кричущого беззаконня, на які ніхто не хоче реагувати, бо це може призвести до негативних соціальних наслідків. Можливо, сміляни згодом оберуть владу, яка вирішить це питання… Пригадую, за попереднього керівництва міста Черкаси в «Черкаситеплокомуненерго» були проблеми з номінаціями. Але зі зміною команди менеджерів вже більше трьох років не маємо проблем.

– Ці несанкціоновані відбори газу небезпечні лише тим, що хтось втрачає кошти?

– Ні, це небезпечно і для життя людей. Якщо хтось некваліфікований проводить в колодязі маніпуляції, то це небезпечно витоками газу, отруїтися може сама людина, що полізла туди. Це може призвести до вибуху в колодязі, вибуху на трасі, вибуху у споживача. Це величезний ризик.

– Ті три котельні, де ви здійснили певні технічні заходи і вони таки залишаються перекритими, як ви їх обирали?

– Ніякого умислу чи вибірковості щодо громадян. Просто одна з котелень обігріває міськраду… Але в цілому така ситуація може бути на всіх котельнях.

– Якщо на інших котельнях продовжується відбір газу і вони не перекриті, то вас можна назвати благодійником?

– Ні в якому разі. Ми зараз думаємо про заходи щодо припинення постачання газу на інших котельнях. Бо щодня в нас крадуть газ. І керівництво міста та теплопостачального підприємства робить вигляд, нібито вони працюють, але результатів не бачимо. Що робити в подальшому? Справа може дійти і до зниження тиску у всій системі. І заручниками виходять сміляни. Бо якщо хтось один краде газ, то інші виходять справді заручниками. І мені дивно, що нині дехто скаржиться на «Черкасигаз», який до останнього тягнув час, очікував вирішення ситуації. Проте чи можна красти вічно? Питання залишається відкритим…

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