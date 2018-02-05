Боротьба за землю: в чому винен Держгеокадастр?

Максим СТЕПАНОВ Резонанс

Ціла хвиля «аграрних» протестів прокотилася Черкащиною в останні кілька тижнів. Пікетування головного управління Держгеокадастру, публікації у ЗМІ, резонансна позачергова сесія обласної ради – все це свідчило про різке незадоволення багатьох черкаських аграрників діяльністю Держгеокадастру в області. Що ж саме викликало їхнє обурення?

«Причиною для проведення акцій протестів аграріїв послужило рішення Маньківського районного відділу Держгеокадастру, прийняте за результатами аукціону з продажу права оренди землі площею близько 21 га, – мовиться у проекті рішення обласної ради, підготовленому ВО «Черкащани», але так і не схваленому більшістю депутатів. – Від участі в торгах незаконно був відсторонений Григорій Білецький, власник фермерського господарства «Білецьке», яке орендувало вищезгадану земельну ділянку, вело на ній чесний бізнес і сплачувало податки до бюджету. На захист законних прав орендарів земельних ділянок зібралось більше ста аграріїв Маньківського району, які вимагали проведення повторного аукціону. Керівництво відділу Держгеокадастру Маньківського району відповіло протестуючим відмовою без надання будь-яких пояснень».

За словами авторів звернення, за останні місяці в Черкаській області почастішали випадки неправомірної передачі земель в оренду з порушенням інтересів орендарів земельних ділянок, що поглиблює недовіру населення до влади.

Дії обласного управління Дежгеокадастру автори звернення назвали «свавіллям» і «корупційними діями» відомства. Вимогою номер один у зверненні є звільнення начальника головного управління Держгеокадастру Ольги Залоги.

Виступи депутатів-аграріїв свідчили про те, що вони стурбовані можливим перерозподілом земель в області шляхом земельних аукціонів. Депутати занепокоєні, що земля в області може перейти від тих, хто сьогодні опікується соціальною сферою своїх сіл, до людей «зі сторони», яким цілком байдуже майбутнє черкаського села.

Григорій Білецький, власник фермерського господарства «Білецьке», котре орендувало земельну ділянку на Маньківщині та не змогло продовжити оренду, отримав право виступити на сесії. Він розповів про свою проблему:

– Я став заручником ситуації, що склалася. А насправді вона стосується не тільки мене, а кожного, хто сьогодні користується землею. Сьогодні жодна людина не може укласти договір з Держгеокадастром, щоб продовжити працювати, – сказав Білецький.

За його словами, у 2009 році він отримав землю, яка, по-суті, була «смітником». Він розорав і почав обробляти цю землю. Після того, як у 2014 році в нього закінчився договір оренди на ділянку, він намагався його продовжити, але – безрезультатно, весь час бракувало якихось папірців. Згодом ділянку було виставлено на аукціон.

– Я за справедливі аукціони, і я теж хотів взяти участь у ньому. Суть така, що представивши пакет документів, я мав дати проплату на аукціон. Це 4 тисячі гривень. Ми проплатили, але мені не видали ніяких довідок, що документи прийняті. Коли я приїхав на аукціон, то мені сказали, що я не маю ще сплати гарантійних зборів. Люди добрі, та скільки ж можна? От мене й не допустили до аукціону, – обурювався Білецький. – І головне: коли закінчився аукціон, то з’ясувалося, що виграли люди, хто за ділянку платитиме по 8 відсотків а ми платили більше 10 відсотків за землю!

Керівник головного управління Держгеокадастру в області Ольга Залога можливості дати свої пояснення на сесії не отримала. У коментарі «Прочерку» вона пояснила, що вся її діяльність спрямована лише на те, щоб навести лад у землекористуванні на Черкащині.

Фото: Antenna

– На жаль, далеко не всі, хто обробляє землю на Черкащині, сплачують за це необхідні кошти, бо земля не оформлена належним чином, – сказала вона. – Вочевидь, щось надходить сільським радам, хоча, щиро кажучи, я не розумію, як сільради можуть офіційно приймати ці кошти. Але коли приїжджають інспектори Держгеокадастру, в сільрадах часто «не пам’ятають», хто обробляє ту чи ту ділянку.

Інакше кажучи, землю обробляють, але хто – невідомо. Тож у Держгеокадастрі вирішили робити так: замість того, щоб з’ясовувати, хто цю землю нелегально обробляє, виставляти її на аукціон. Тоді ті, хто зацікавлений у цій землі, самі приходять і подають документи для участі в торгах на право її оренди.

– І нехай переможе найсильніший. Як на мене, аукціони корисні не лише тим, що легалізують обробіток землі, а й тому, що дають можливість збільшити кошти, які виплачуються місцевим громадам за оренду цих земель. Тому особисто мені незрозуміло, чому деякі сільради, по суті, підтримують незаконний обробіток земель, – каже Ольга Залога. – І не зрозуміло, що поганого в тому, що ми виставляємо на аукціон землі, які обробляються незаконно.

Щодо ситуації безпосередньо з господарством Григорія Білецького, то обласний керівник Держгеокадастру взагалі не розуміє суті претензій саме до неї.

– Законодавець спеціально розділив функції організатора та виконавця торгів. І зробив так, щоб організатор (Держгеокадастр, – ред.) не міг втручатися в діяльність організації, яка виконує торги (державне підприємство «Черкаський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою», – ред.), – каже Ольга Володимирівна.

За словами пані Залоги, Григорій Білецький отримав відмову в прийнятті документів від організації, яка проводила торги, тобто від інституту землеустрою. За інформацією з інституту, причина відмови була в тому, що сплату реєстраційного та гарантійного внесків було внесено не від імені СФГ «Білецький» (як того вимагає Земельний кодекс), а від імені фізичної особи, та ще й не на ті рахунки, які були вказані в оголошенні про проведення торгів.

– За логікою речей, якби Білецького хотіли відсторонити від аукціону, йому могли б не вказати на цю помилку. Але йому вказали і пояснили, як зробити правильно. Отримавши відмову, Білецький пішов проплачувати належним чином. Я так розумію, що проплатив. Але документи він назад не приніс. Більше того, із жодними скаргами ані до Держгеокадастру, ані до суду, ані до правоохоронних органів не звертався. Коли я запитала, чому він перед торгами не звернувся до мене, він відповів, що на той момент у приймальні було багато людей, – дивується Залога.

Мітинги, протести й ініціювання позачергової сесії обласної ради – все це розпочалося лише після завершення торгів і визначення переможця.

– От дивіться: по-перше, я торги не проводила, по-друге, Білецькому в участі в аукціоні не відмовляла, жодних документів не розглядала, по-третє, жодних скарг до моменту проведення торгів ні від кого не надходило. Більше того, сам Білецький у розмові зі мною сказав, що не має претензій ані до переможців торгів, ані до їх виконавців, – каже керівник обласного Держгеокадастру. – Не можу зрозуміти, чому звільнити вимагають саме мене. Закликаю всіх, хто незадоволений неучастю Білецького в аукціоні, звертатися до правоохоронних органів.

Ольга Залога наголошує, що в аукціоні перемогли не «приїжджі» і не «рейдери», а ТОВ «Дружба-2017» з сусідньої Звенигородщини, в якому одна з учасниць – жінка-фермер із Маньківщини, котра працює на землі більше 15 років.

На думку пані Залоги, цілком неприйнятним є маніпулювання, яке застосовують у своїх офіційних виступах сам Григорій Білецький і його однодумці.

– Загалом фермерське господарство Білецького станом на 17 січня обробляло 373 гектарів землі. З них на законних підставах – лише 42 гектари, – сказала Ольга Залога. – При цьому фермер каже, що платить за землю по 10 відсотків від її вартості. А відповідно до довідки з Державної фіскальної служби, в 2015 і 2016 роках він платив по 4,5 відсотка, а в 2017 році – 8 відсотків. Переможець аукціону платитиме 8,21 відсоток.

Логіка, яку демонструють у своїх публічних виступах прихильники Білецького, така: у аукціоні мав перемогти він, бо він уже обробляв цю землю, а не хтось інший.

– Натомість, мені – все одно, хто переможе в аукціоні. Головне, щоб був переможець, і гроші надійшли в село. Визначено переможця, і гроші надійшли в село – річна орендна плата. Відразу! – наголосила Ольга Залога. – Тож єдина моя «провина» – в тому, що я виявила самовільно зайняті землі й виставила їх на аукціон.

На думку пані Залоги, історія з Білецьким – не причина скандалу, а лише його привід. А справжня причина – в політиці.

– По-перше, зараз у Верховній Раді розглядається законопроект про передачу громадам права розпоряджатися землями за межами населених пунктів. Думаю, ситуацію з Білецьким використовують для того, щоб допомогти ухваленню цього закону. Між іншим, закон справді, можливо, потрібний. Але чому в цьому процесі розмінною монетою маю бути я? А по-друге, очевидно, в когось є свої власні кандидатури на мою посаду. Думаю, таких людей немало, адже я – людина немісцева, не маю на Черкащині жодної власності й не включена в черкаські «кумівські» стосунки, – підсумовує Ольга Залога.

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